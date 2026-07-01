Дерулед (фр. Deroulede), Поль

Деруле`д (фр. Déroulède), Поль (02.09.1846, Париж — 30.01.1914, Ницца) — французский политический деятель, поэт. Принимал участие во Франко-германской войне 1870—1871 в качестве волонтера, в 1870 был ранен под Седаном и взят в плен, бежал. В 1871 участвовал в подавлении Парижской Коммуны. Будучи сторонником реванша Франции, опубликовал сборники патриотических стихов «Песни солдат» («Chants du soldat», 1872) и «Новые песни солдат» («Nouveaux chants du soldat», 1875), а в 1882 организовал «Лигу патриотов», запрещенную в 1899. Антиколониалист, пропагандист буланжизма. В 1889 и 1898 избирался в Национальное собрание от департамента Шарант. В день похорон президента Ф. Фора, 23 февраля 1899, пытался осуществить антиреспубликанский государственный переворот, в 1900 был приговорен к изгнанию. Поселившись в Испании, вел активную литературную кампанию против правительства. Воспользовавшись амнистией, вернулся на родину в 1905. После провала на выборах 1906 отказался от политической карьеры. Лит.: Joly B. Déroulède: l’inventeur du nationalisme français. Paris, 1988.