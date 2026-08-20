ДЕРРИДА ЖАК

ДЕРРИДА (Derrida) ЖАК - французский философ.

Учил­ся в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле (с 1952 года). Пре­по­да­вал в Сор­бон­не (1960-1964 годах), Выс­шей нор­маль­ной шко­ле (1964-1984 годах), Выс­шей шко­ле со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний (с 1984 года). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния в 1983 году Ме­ж­ду­народного фи­лософского кол­ле­жа в Па­ри­же и его пер­вый ди­рек­тор.

Фи­лософские по­зи­ции Дерриды бы­ли чёт­ко за­яв­ле­ны уже в трёх ра­бо­тах, опуб­ли­ко­ван­ных в 1967 году: «Го­лос и фе­но­мен» («La voix et la phénomène», русский перевод 1999 году), «Пись­мо и раз­ли­чие» («L’écriture et dif­férence», русский перевод 2000 год), «О грам­ма­то­ло­гии» («De la grammatologie», русский перевод 2000 год, всту­пи­тель­ная ста­тья Н.С. Ав­то­но­мо­вой). В них со­дер­жа­лась кри­ти­ка ев­ропейской «ло­го­цен­три­че­ской» ме­та­фи­зи­ки, ос­но­ван­ной на по­ни­ма­нии бы­тия как «при­сут­ст­вия» (présence), на­ли­чия, дан­но­сти (по­ня­тий, чув­ст­вен­ных впе­чат­ле­ний, опы­та и так далее), и обос­но­вы­ва­лось пре­одо­ле­ние ме­та­фи­зи­ки с по­мо­щью ме­то­да «де­кон­ст­рук­ции» - раз­бор­ки-сбор­ки письменных тек­стов фи­лософской и литературной тра­ди­ции как ри­то­ри­ко-ме­та­фо­ри­че­ских, прин­ци­пи­аль­но не то­ж­де­ст­вен­ных се­бе, со­дер­жа­щих «сле­ды» пе­ре­кли­чек с другими тек­ста­ми, не сво­ди­мых к какому-либо син­те­зу. Де­кон­ст­рук­ция рас­кры­ва­ет тон­кие от­тен­ки смыс­ла, мо­даль­но­стей вы­ска­зы­ва­ний, мно­же­ст­во раз­но­пла­но­вых па­ра­док­сов в тек­стах. Пись­мо, в ко­то­ром ло­го­цен­трическая фи­ло­со­фия ви­де­ла не­что вто­рич­ное (по срав­не­нию с ре­чью, «ду­хом», жи­вым сло­вом), - од­но из центральных по­ня­тий «грам­ма­то­ло­гии» Дерриды, во мно­гом обу­слов­лен­ное прак­ти­кой современного литературного аван­гар­да: пись­мо не под­чи­ня­ет­ся прин­ци­пу бы­тия как при­сут­ст­вия, но во­пло­ща­ет сам прин­цип раз­ли­чия, «рас­сеи­ва­ния», не­са­мо­дос­та­точ­но­сти. Пред­ше­ст­вую­щее ре­чи «про­то-пись­мо» (ar­chi-­écriture) оз­на­ча­ет у Дерриды са­му воз­мож­ность чле­но­раз­дель­ной ар­ти­ку­ля­ции - мыс­ли, язы­ка, опы­та.

Стрем­ле­ние «ог­ра­ни­чить» ме­та­фи­зи­ку не оз­на­ча­ло для Дерриды «кон­ца фи­ло­со­фии». В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия в его ра­бо­тах на­рас­тал ин­те­рес к па­ра­док­сам со­ци­аль­ной мыс­ли и со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов (например, как воз­мож­на спра­вед­ли­вость, ес­ли пра­во опи­ра­ет­ся лишь на си­лу за­ко­на?), к па­ра­док­саль­ной струк­ту­ре та­ких че­ло­ве­че­ских от­но­ше­ний, как друж­ба, гос­те­при­им­ст­во, сви­де­тель­ст­во, дар и другие, ле­жа­щих в ос­но­ве фор­ми­ро­ва­ния люд­ских со­об­ществ.

Лек­ции, ко­то­рые на­чи­ная с 1966 года Деррида чи­тал в различных уни­вер­си­те­тах США, ока­за­ли боль­шое влия­ние на американское ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние , оп­ре­де­лив од­но из его осн. на­прав­ле­ний - де­кон­ст­рук­ти­визм .

Сочинения:

La dissémination. P., 1972;

Marges, de la philosophie. P., 1972;

L’archéologie du fri­vo­le. P., 1973;

Glas. P., 1974;

La verité en pein­ture. P., 1978;

Psyché: invention de l’aut­re. P., 1987;

De l’ésprit. Heidegger et la question. P., 1987;

Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl. P., 1990;

Du droit à la philosophie. P., 1990;

Politiques de l’amitié. P., 1994;

Le monolinguisme de l’autre. P., 1996;

Apories, mourir – s’entendre aux «li­mi­tes de la vérité». P., 1996;

На­ча­ло гео­мет­рии. М., 1996;

По­зи­ции. К., 1996;

De l’hospitalité. P., 1997;

Эс­се об име­ни. М.; СПб., 1998;

Donner la mort. P., 1999;

О поч­то­вой от­крыт­ке от Со­кра­та до Фрей­да и не толь­ко. Минск, 1999;

L’Université sans condition. P., 2001;

Во­круг Ва­ви­лон­ских ба­шен. СПб., 2002;

Зо­лы угас­шей прах. СПб., 2002;

Ухо­био­гра­фии. СПб., 2002; Шиб­бо­лет. СПб., 2002;

Chaques fois unique, la fin du monde. P., 2003;

Voyous: deux essais sur la raison. P., 2003;

L’animal que donc je suis. P., 2006.