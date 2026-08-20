ДЕРРИДА ЖАК
ДЕРРИДА (Derrida) ЖАК - французский философ.
Учился в Высшей нормальной школе (с 1952 года). Преподавал в Сорбонне (1960-1964 годах), Высшей нормальной школе (1964-1984 годах), Высшей школе социальных исследований (с 1984 года). Один из инициаторов создания в 1983 году Международного философского коллежа в Париже и его первый директор.
Философские позиции Дерриды были чётко заявлены уже в трёх работах, опубликованных в 1967 году: «Голос и феномен» («La voix et la phénomène», русский перевод 1999 году), «Письмо и различие» («L’écriture et différence», русский перевод 2000 год), «О грамматологии» («De la grammatologie», русский перевод 2000 год, вступительная статья Н.С. Автономовой). В них содержалась критика европейской «логоцентрической» метафизики, основанной на понимании бытия как «присутствия» (présence), наличия, данности (понятий, чувственных впечатлений, опыта и так далее), и обосновывалось преодоление метафизики с помощью метода «деконструкции» - разборки-сборки письменных текстов философской и литературной традиции как риторико-метафорических, принципиально не тождественных себе, содержащих «следы» перекличек с другими текстами, не сводимых к какому-либо синтезу. Деконструкция раскрывает тонкие оттенки смысла, модальностей высказываний, множество разноплановых парадоксов в текстах. Письмо, в котором логоцентрическая философия видела нечто вторичное (по сравнению с речью, «духом», живым словом), - одно из центральных понятий «грамматологии» Дерриды, во многом обусловленное практикой современного литературного авангарда: письмо не подчиняется принципу бытия как присутствия, но воплощает сам принцип различия, «рассеивания», несамодостаточности. Предшествующее речи «прото-письмо» (archi-écriture) означает у Дерриды саму возможность членораздельной артикуляции - мысли, языка, опыта.
Стремление «ограничить» метафизику не означало для Дерриды «конца философии». В последние десятилетия в его работах нарастал интерес к парадоксам социальной мысли и социальных институтов (например, как возможна справедливость, если право опирается лишь на силу закона?), к парадоксальной структуре таких человеческих отношений, как дружба, гостеприимство, свидетельство, дар и другие, лежащих в основе формирования людских сообществ.
Лекции, которые начиная с 1966 года Деррида читал в различных университетах США, оказали большое влияние на американское литературоведение, определив одно из его осн. направлений - деконструктивизм.
Сочинения:
La dissémination. P., 1972;
Marges, de la philosophie. P., 1972;
L’archéologie du frivole. P., 1973;
Glas. P., 1974;
La verité en peinture. P., 1978;
Psyché: invention de l’autre. P., 1987;
De l’ésprit. Heidegger et la question. P., 1987;
Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl. P., 1990;
Du droit à la philosophie. P., 1990;
Politiques de l’amitié. P., 1994;
Le monolinguisme de l’autre. P., 1996;
Apories, mourir – s’entendre aux «limites de la vérité». P., 1996;
Начало геометрии. М., 1996;
Позиции. К., 1996;
De l’hospitalité. P., 1997;
Эссе об имени. М.; СПб., 1998;
Donner la mort. P., 1999;
О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Минск, 1999;
L’Université sans condition. P., 2001;
Вокруг Вавилонских башен. СПб., 2002;
Золы угасшей прах. СПб., 2002;
Ухобиографии. СПб., 2002; Шибболет. СПб., 2002;
Chaques fois unique, la fin du monde. P., 2003;
Voyous: deux essais sur la raison. P., 2003;
L’animal que donc je suis. P., 2006.