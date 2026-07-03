ДЕРМОТА АНТОН

Словенский и австрийский певец (лирический те­нор).

Учил­ся в консерватории Люб­ля­ны, ста­жи­ро­вал­ся у М. Ра­до в Ве­не.

В 1934 году де­бю­ти­ро­вал на сце­не Опер­но­го те­ат­ра в Клу­же (Ру­мы­ния). С 1936 года (с пе­ре­ры­ва­ми) со­лист Вен­ской государственной опе­ры.

Пел на круп­ней­ших опер­ных сце­нах ми­ра, не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле (с 1936). Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли опе­ры В.А. Мо­цар­та , Л. ван Бет­хо­ве­на , Р. Ваг­не­ра, Дж. Вер­ди, ком­по­зи­то­ров-ве­ри­стов, опе­ры начала XX века; осо­бым ус­пе­хом поль­зо­ва­лась пар­тия Де Грие («Ма­нон» Ж. Масс­не).

В кон­цер­тах на­ря­ду с ав­ст­ро-немецкой ка­мер­ной му­зы­кой (пес­ни Р. Штрау­са и др.) ис­пол­нял народные пес­ни сво­ей ро­ди­ны.