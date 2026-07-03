ДЕРМОТА АНТОН
Словенский и австрийский певец (лирический тенор).
Учился в консерватории Любляны, стажировался у М. Радо в Вене.
В 1934 году дебютировал на сцене Оперного театра в Клуже (Румыния). С 1936 года (с перерывами) солист Венской государственной оперы.
Пел на крупнейших оперных сценах мира, неоднократно участвовал в Зальцбургском фестивале (с 1936). Основу репертуара составляли оперы В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. Вагнера, Дж. Верди, композиторов-веристов, оперы начала XX века; особым успехом пользовалась партия Де Грие («Манон» Ж. Массне).
В концертах наряду с австро-немецкой камерной музыкой (песни Р. Штрауса и др.) исполнял народные песни своей родины.