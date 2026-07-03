ДЕРМИНЫ (ДЕРМА(О)ЯРЦЕВЫ)

Династия русских иконописцев второй половины XV-XVI веков, очевидно, из Ростова.

Первое упоминание об «иконнике» Ярце, исполнившем по заказу святого Вассиана I (Рыло), архиепископа Ростовского, вместе с Дионисием, священниками Тимофеем и Коней иконостас Успенского собора Московского Кремля («иже и написаша чюдно вельми»), относится к 1481 году (ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. С. 347; Т. 6. С. 233).

Сын Ярца, Дерма Иван Ярцев (Иван Дермоярцев), в качестве иконописца («писца») великого князя участвовал в создании серии минейных икон или лицевого подлинника (на окт.), описанных в иконописном подлиннике краткой редакции первой половины XVII века из библиотеки ОЛДрП (РНБ. ОЛДП. О. 21). В 1509 году по повелению святого Серапиона (Курцова), архиепископа Новгородского, совместно с Андреем Лаврентьевым «дописал» иконы деисусного и праздничного чинов главного иконостаса собора Святой Софии в Новгороде (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 461, 469, 537). Сохранилось 6 икон Деисуса и 7 икон праздничного чина (каждая с 3-4 сюжетами) под басменными окладами 1537, 1537-1558 годов (НГОМЗ).

Больше сведений имеется об одном из сыновей Ивана Дермы - Поснике Иванове Дермине Ростовце (известен также как Петр Иванов Дмитриев). Родом из Ростова, в 80-х годах XVI века состоял жалованным царским иконописцем. В 1584 году «Посник Дмитриев сын Ростовец» «знаменил» покров на гроб царя Иоанна Грозного (Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М., 1901. Т. 2: Домашний быт русских цариц. С. 723). В 1586 году за 7 рублей написал Смоленскую икону Божией Матери с праздниками (список с чудотворного образа) в Герасимов Болдинский монастырь (РИБ. Т. 37. Стб. 41-42).

В 1589 году «Петр Дермин с товарыщи» был отправлен с посольством в Грузию, где в течение 3 лет писал фрески и иконы в монастырях Тога и Алаверди в Кахети. В 1591 году посольству было предписано возвратить Посника с мастерами или же одного, но дальнейшая его судьба неизвестна (по сообщению грузинского царя Теймураза 1642 года, присланные «при прежних... царех» 12 иконников «все в Грузех и померли» - Полиевктов М.А. Новые данные о московских художниках XVI-XVII веков в Грузии. Тбилиси, 1941. С. 9, 13, 157). В описи Антониева Сийского монастыря 1597 года в алтаре Троицкого собора упоминается Деисус из 3 икон-пядниц - Спасителя, Богородицы, святого Иоанна Предтечи - «на золоте» письма Посника «Дербина» (очевидно, вариант написания фамилии), вклад старца Ионы, ризничего митрополита Ростовского (БАН. Арханг. Д. 375. Л. 7 об.).

Сохранилось 2 иконы-пядницы мастера, созданные по заказу Н.Г. Строганова (см. в статье Строгановы). Владимирская икона Божией Матери, с избранными святыми на полях (покровители семьи заказчика), в басменном окладе (до 1589, собр. П.Д. Корина, ГТГ; 36×29 см), имеет на обороте надпись: «Посниково пи[с]мо Д[ер]мина». Образ «Деисус» («Седмица») предположительно из Благовещенского собора Сольвычегодска (2-я половина XVI в., СИХМ; 36×29,7 см) тоже украшен басмой, с аналогичным составом палеосных святых (на верхнем поле - изображение Бога Отца) и 2 клеймами Никиты Строганова («НИ») на тыльной стороне, подписан: «Писмо П[о]сника Де[р]бина». Изящный рисунок и мягкая живопись с миниатюрной разработкой деталей характерны для стилистики икон строгановской мастерской.

Брат Посника, Феодор Иванов Дермин, тоже был иконописцем, о чем свидетельствует храмовая икона «О Тебе радуется» из переславль-залесского Феодоровского монастыря (50-е годы XVI века, ПЗИХМЗ; 146×116 см) с подписью мастера на обороте: «Федор Дермин писал о Тебе радуется».

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