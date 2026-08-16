Дерибас (от исп. de Ribas-у-Boy-ons), Осип (Иосиф) Михайлович

Дериба`с (от исп. de Ribas-у-Boyons), Осип (Иосиф) Михайлович (06.06.1749, Неаполь — 02[14].12. 1800, Санкт-Петербург) — российский военный и государственный деятель. Из каталонского дворян­ского рода. С 1765 на военной службе в Неаполитанском королевстве. В 1769 по предложению А. Г. Орлова поступил волонтером на российскую службу во время Архипелагской экспедиции русского флота; участвовал в Чесменском сражении (1772). Цензор Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (1774—1779). С 1780 — командир Мариупольского легкоконного полка, участвовал в покорении Крыма (1783—1784). Участник Русско-турецкой войны 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.), принял участие в штурме Очакова; в 1789 взял крепости Хаджибей и Аккерман, в 1790 — Тульчу и Исакчу. Участвовал в разработке плана штурма крепости Измаил, во время штурма командовал гребной флотилией и десантным отрядом. Участник российской делегации при подписании Ясского мирного договора 1791. В 1790-е — член Комиссии для устроения новоприсоединенных земель, руководил строительством крепостей на Днестровской линии. По инициативе Д. было решено начать строительство города и гавани в бухте Хаджибей, что положило начало г. Одесса. Совместно с Ф. П. Деволланом разработал проект порта и крепости, руководил строительными работами. Привлекал в Одессу переселенцев (главным образом греков), добиваясь предоставления им различных льгот. В 1795 по инициативе Д. в Одессе был учрежден магистрат, открыты рынок, ряды для торговли и биржа. 18 декабря 1796 император Павел I сместил Д. с должности главного командира Одесского порта и Черноморской гребной флотилии, переведел его в Петербург и назначил членом Адмиралтейств-коллегии (1797; с ноября 1800 — вице-президент). Адмирал (1799). Управляющий Лесным департаментом (1799—1800). Лит.: Надлер В. К. Одесса в первые эпохи ее существования. Одесса, 1893; Скальковский А. А. Адмирал И. де Рибас и основание Одессы. Одесса, 1836; Его же. Адмирал де Рибас и завоевание Хаджибея, 1764—1797. Одесса, 1889; Шкляж И. М. Тайна адмирала де Рибаса. Одесса, 1996. А. М. Феофанов.