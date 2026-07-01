ДЕРИБАС ОСИП МИХАЙЛОВИЧ

Российский военный и государственный деятель, адмирал.

Из испанского дво­рян­ско­го ро­да.

С 1765 года на во­енной служ­бе в Не­апо­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве .

В 1772 году по пред­ло­же­нию А.Г. Ор­ло­ва пе­ре­шёл на российскую служ­бу. Слу­жил цен­зо­ром в Су­хо­пут­ном шля­хет­ном ка­дет­ском кор­пу­се (1774-1779). С 1780 года - командир Ма­риу­поль­ско­го лег­ко­кон­но­го полка, уча­ст­во­вал в за­вое­ва­нии Кры­ма (1783-1784). Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов , ко­ман­дуя от­ря­дом ка­за­ков, в но­ябре 1788 года с бо­ем за­нял остров Бе­ре­зань, в декабре уча­ст­во­вал в штур­ме Оча­ко­ва. В 1789 году взял турецкие кре­по­сти Хад­жи­бей (14 (25) сентянбря) и Ак­кер­ман (30 сентября (11 октября)). В даль­ней­шем, ко­ман­дуя сфор­ми­ро­ван­ной им из тро­фей­ных и под­ня­тых со дна су­дов Чер­но­мор­ской греб­ной фло­ти­ли­ей, дей­ст­во­вал про­тив ту­рок вдоль по­бе­ре­жья Чёр­но­го моря. В 1790 году при­сту­пом взял турецкие кре­по­сти Туль­ча и Исак­ча. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пла­на штур­ма кре­по­сти Из­ма­ил, ко­ман­до­вал греб­ной фло­ти­ли­ей и де­сант­ным от­ря­дом при её штур­ме. Вхо­дил в со­став российской де­ле­га­ции при под­пи­са­нии Яс­ско­го ми­ра 1791-1792 годов с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей .

В 1790-х годах в ка­че­ст­ве чле­на Ко­мис­сии для уст­рое­ния при­об­ре­тён­ных от ту­рок зе­мель ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом кре­постей на Дне­ст­ров­ской ли­нии. По ини­циа­ти­ве Дерибаса бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о строи­тель­ст­ве го­ро­да и га­ва­ни в бух­те Хад­жи­бей, ко­то­рое по­ло­жи­ло на­ча­ло городу Одес­се. Совместно с Ф.П. Де­вол­ла­ном раз­ра­бо­тал про­ект пор­та и кре­по­сти. Ру­ко­во­дил стро­ительными ра­бо­та­ми. При­вле­кал в Одес­су пере­се­лен­цев (главным образом гре­ков), в том числе до­би­ва­ясь пре­дос­тав­ле­ния им различных льгот при строи­тель­ст­ве до­мов, ос­во­бо­ж­де­ния от по­да­тей и по­стоя войск на 10 лет.

В 1795 году по ини­циа­ти­ве Дерибаса в Одес­се был уч­ре­ж­дён ма­ги­ст­рат, от­кры­ты «воль­ный» ры­нок и «крас­ные ря­ды» для тор­гов­ли фаб­рич­ны­ми то­ва­ра­ми, позд­нее - бир­жа. Его име­нем на­зва­на Де­ри­ба­сов­ская улица в Одес­се.

По­сле во­ца­ре­ния императора Пав­ла I в 1796 году Дерибас был ото­зван в Санкт-Пе­тер­бург и на­зна­чен членом Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, а в но­ябре 1800 года стал её ви­це-пре­зи­дентом. С 1799 по 1800 год также занимал должность управ­ляю­щего Лес­ным департаментом.