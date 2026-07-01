ДЕРИБАС ОСИП МИХАЙЛОВИЧ
Российский военный и государственный деятель, адмирал.
Из испанского дворянского рода.
С 1765 года на военной службе в Неаполитанском королевстве.
В 1772 году по предложению А.Г. Орлова перешёл на российскую службу. Служил цензором в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе (1774-1779). С 1780 года - командир Мариупольского легкоконного полка, участвовал в завоевании Крыма (1783-1784). Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов, командуя отрядом казаков, в ноябре 1788 года с боем занял остров Березань, в декабре участвовал в штурме Очакова. В 1789 году взял турецкие крепости Хаджибей (14 (25) сентянбря) и Аккерман (30 сентября (11 октября)). В дальнейшем, командуя сформированной им из трофейных и поднятых со дна судов Черноморской гребной флотилией, действовал против турок вдоль побережья Чёрного моря. В 1790 году приступом взял турецкие крепости Тульча и Исакча. Участвовал в разработке плана штурма крепости Измаил, командовал гребной флотилией и десантным отрядом при её штурме. Входил в состав российской делегации при подписании Ясского мира 1791-1792 годов с Османской империей.
В 1790-х годах в качестве члена Комиссии для устроения приобретённых от турок земель руководил строительством крепостей на Днестровской линии. По инициативе Дерибаса было принято решение о строительстве города и гавани в бухте Хаджибей, которое положило начало городу Одессе. Совместно с Ф.П. Деволланом разработал проект порта и крепости. Руководил строительными работами. Привлекал в Одессу переселенцев (главным образом греков), в том числе добиваясь предоставления им различных льгот при строительстве домов, освобождения от податей и постоя войск на 10 лет.
В 1795 году по инициативе Дерибаса в Одессе был учреждён магистрат, открыты «вольный» рынок и «красные ряды» для торговли фабричными товарами, позднее - биржа. Его именем названа Дерибасовская улица в Одессе.
После воцарения императора Павла I в 1796 году Дерибас был отозван в Санкт-Петербург и назначен членом Адмиралтейств-коллегии, а в ноябре 1800 года стал её вице-президентом. С 1799 по 1800 год также занимал должность управляющего Лесным департаментом.