ДЕРИ ТИБОР
ДЕРИ ТИБОР (венг. Déry Tibor) - венгерский писатель.
Сын фабриканта; получил домашнее образование.
Участник революционного движения; после поражения Венгерской советской республики 1919 года эмигрировал, до 1935 года жил попеременно за рубежом и на родине.
В 1956 году осудил режим М. Ракоши; в 1957-1960 годах репрессирован.
Первое опубликованное сочинение - повесть «Лия» («Lia», 1917). Раннее творчество Дери отмечено влиянием авангардизма: повесть «Раздвоенный крик» («Kéthangú kiáltás», 1922), сборник стихов «Они поют и умирают» («Énekelnek és meghalnak», 1928) и др. Роман «Незаконченная фраза» («A defejezetlen mondat», завершён в 1934 году, опубликован в 1947; году экранизация З. Фабри - 1974) рисует широкую панораму жизни венгерского общества межвоенной эпохи.
После 1945 года Дери являлся активным сторонником социалистического пути, однако его роман «Ответ» («Felelet», köt. 1-2, 1950-1952) подвергся острой критике за «необъективное» изображение рабочих и коммунистов.
Для поздних сочинений Дери (роман «Г-н Г. А. в г. X» («G. A. úr X.-ben», 1964) и др.) характерен сплав реалистического метода и сюрреалистической поэтики.
Сочинения:
Vidám temetés és más elbeszélések. Bdpst, 1960;
A napok hordaléka. Bdpst, 1982; Избранное. М., 1983;
Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале. М., 1989.