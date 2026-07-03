ДЕРИ ТИБОР

ДЕРИ ТИБОР (венг. Déry Tibor) - венгерский писатель.

Сын фаб­ри­кан­та; по­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние .

Уча­ст­ник ре­во­люционного дви­же­ния; по­сле по­ра­же­ния Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года эмиг­ри­ро­вал, до 1935 года жил по­пе­ре­мен­но за ру­бе­жом и на ро­ди­не.

В 1956 году осу­дил ре­жим М. Ра­ко­ши; в 1957-1960 годах ре­прес­си­ро­ван.

Пер­вое опуб­ли­ко­ван­ное со­чи­не­ние - по­весть «Лия» («Lia», 1917). Ран­нее твор­че­ст­во Дери от­ме­че­но влия­ни­ем аван­гар­диз­ма: по­весть «Раз­дво­ен­ный крик» («Ké­thangú kiáltás», 1922), сборник сти­хов «Они по­ют и уми­ра­ют» («Énekelnek és meghalnak», 1928) и др. Ро­ман «Не­за­кон­чен­ная фра­за» («A defejezetlen mon­dat», за­вер­шён в 1934 году, опубликован в 1947; году эк­ра­ни­за­ция З. Фаб­ри - 1974) ри­су­ет ши­ро­кую па­но­ра­му жиз­ни венгерского об­ще­ст­ва меж­во­ен­ной эпо­хи.

По­сле 1945 года Дери яв­лял­ся ак­тив­ным сто­рон­ни­ком со­циа­ли­стического пу­ти, од­на­ко его ро­ман «От­вет» («Felelet», köt. 1-2, 1950-1952) под­верг­ся ост­рой кри­ти­ке за «не­объ­ек­тив­ное» изо­бра­же­ние ра­бо­чих и ком­му­ни­стов.

Для позд­них со­чи­не­ний Дери (ро­ман «Г-н Г. А. в г. X» («G. A. úr X.-ben», 1964) и др.) ха­рак­те­рен сплав реа­ли­стического ме­то­да и сюр­реа­ли­стической по­эти­ки.

Сочинения :

Vidám temetés és más elbeszélések. Bdpst, 1960;

A napok hordaléka. Bdpst, 1982; Из­бран­ное. М., 1983;

Во­об­ра­жае­мый ре­пор­таж об од­ном аме­ри­кан­ском поп-фес­ти­ва­ле. М., 1989.