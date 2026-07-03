ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО - область архитектуры, обладающая художественной спецификой, которая определяется характером материала и строительными приёмами.

Де­ре­во яв­ля­ет­ся пре­крас­ным стро­ительным ма­те­риа­лом бла­го­да­ря со­че­та­нию проч­но­сти, лёг­ко­сти, низ­кой те­п­ло­про­вод­но­сти, удоб­ст­ва об­ра­бот­ки. Вы­ра­зи­тель­ность деревянного зодчества дос­ти­га­ет­ся про­сты­ми гео­мет­рич. фор­ма­ми (в ос­но­ве ко­то­рых ле­жит мо­дуль, рав­ный дли­не брев­на), ес­тественной фак­ту­рой и тек­сту­рой де­ре­ва, де­ко­ра­тив­ной резь­бой и рос­пи­сью. Из­дав­на сло­жи­лись 2 кон­ст­рук­тив­ные сис­те­мы де­ревянных по­стро­ек - сруб­ная и кар­кас­ная (поч­ти без из­ме­не­ний дош­ли до на­ше­го вре­ме­ни).

Сруб­ная кон­ст­рук­ция об­ра­зу­ет­ся го­ри­зон­таль­но уло­жен­ны­ми брёв­на­ми (ве­нец). Длин­ные жер­ди-сле­ги, об­ра­зую­щие ос­но­ву кры­ши, опи­ра­ют­ся на ус­ту­пы бре­вен­ча­тых фрон­то­нов - «сам­цов», про­дол­жаю­щих тор­цо­вые сте­ны сру­ба. Сам­цо­вую кры­шу вен­ча­ет ох­лу­пень (брев­но с жё­ло­бом). Сруб­ные жи­ли­ща рас­про­стра­не­ны в Рос­сии, Бе­ло­рус­сии, Ук­раи­не, При­бал­ти­ке, Ав­ст­рии, Гер­ма­нии, Поль­ше, Ру­мы­нии, Че­хии, Сло­ва­кии, Сер­бии, Скандинавских стра­нах, гор­ных рай­онах Ита­лии и Швей­ца­рии. Сруб (или клеть) ле­жит в ос­но­ве жи­ло­го до­ма в Рос­сии (см. Из­ба). На Ру­си сис­те­ма кле­тей и по­ва­луш (по­ме­ще­ние для се­мьи и приё­ма гос­тей, са­мая вы­со­кая часть до­ма, под­чёр­ки­ва­лось очер­та­ния­ми кров­ли), со­еди­нён­ных се­ня­ми и пе­ре­хо­да­ми, но­си­ла название «хо­ро­мы» (дво­рец Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в с. Ко­ло­мен­ское под Мо­ск­вой, со­сто­яв­ший из се­ми хо­ром, свя­зан­ных пе­ре­хо­да­ми; 1667-1668, зод­чие Се­мён Пет­ров, Иван Ми­хай­лов; пе­ре­стро­ен в 1681 году Сав­вой Де­мен­ть­е­вым; ра­зо­бран в 1768 году).

В кар­кас­ных до­мах стол­бы вме­сте с го­ри­зон­таль­ны­ми тя­га­ми-ри­ге­ля­ми об­ра­зу­ют ра­му (её проч­ность ино­гда уси­ле­на до­пол­нит. свя­зя­ми-рас­ко­са­ми или диа­фраг­ма­ми), ко­то­рая за­пол­ня­ет­ся де­ре­вом (мач­то­вые и рам­но-до­ща­тые кон­ст­рук­ции) или другими ма­те­риа­ла­ми (гли­ной, кам­нем, кир­пи­чом в так называемых фах­вер­ко­вых до­мах, рас­про­стра­нён­ных в стра­нах Ев­ро­пы: в Ав­ст­рии, Да­нии, Гер­мании, Швей­ца­рии и др.). Про­стей­шие до­ма кар­кас­но­го ти­па встре­ча­ют­ся в стра­нах Аф­ри­ки, Юго-Восточной Азии, Аме­ри­ки, Океа­нии. Кар­кас­ная кон­ст­рук­ция до­пус­ка­ет из­вест­ную сво­бо­ду ком­по­зи­ции, воз­мож­ность об­ра­зо­ва­ния боль­ших све­то­вых про­ёмов. В Ки­тае на­ря­ду с 2-ком­нат­ны­ми и 3-ком­нат­ны­ми до­ма­ми соз­да­ва­лись боль­шие ком­плек­сы двор­цо­вых кар­кас­ных зда­ний (VII-XII века). Мощ­ные стол­бы, рез­ные и рас­пис­ные крон­штей­ны - «до­угу­ны» и мас­сив­ные изо­гну­тые кры­ши соз­да­ют впе­чат­ле­ние на­ряд­но­сти со­ору­же­ний. Японские жи­лые до­ма очень лёг­кие, асим­мет­рич­ные в пла­не и ви­до­из­ме­ня­ют­ся с пе­ре­ста­нов­кой внутренних пе­ре­го­ро­док. Ве­ли­ко­леп­ным па­мят­ни­ком японских кар­кас­ных со­ору­же­ний стал лет­ний императорский дво­рец Ка­цу­ра (1620-е годы) близ Кио­то.

Древ­ней­шие де­ревянные куль­то­вые со­ору­же­ния из­вест­ны в основном лишь по письменным ис­точ­ни­кам. В г. На­ра (Япо­ния) со­хра­ни­лись па­го­да, вос­хо­дя­щая к VII веку (в буд­дий­ском монастыре Хо­рюд­зи), и зда­ние за­ла Дай­бу­цу­дэн (752; вос­ста­нов­ле­но в конце XVII - начале XVIII векрв; буд­дий­ский монаcтырь То­дай­д­зи). По­строй­ки хра­мо­во­го ком­плек­са син­то в Исе (Япо­ния) с VII века ре­гу­ляр­но про­хо­дят цикл ри­ту­аль­но­го об­нов­ле­ния с точ­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем на со­сед­нем уча­ст­ке.

Осо­бое ме­сто сре­ди де­ревянных по­стро­ек за­ни­ма­ют шведские церк­ви и звон­ни­цы в ви­де сру­ба на по­став­лен­ных вплот­ную стол­бах (церковь Сан­та-Ма­рия-Ми­нор в Лун­де, XII-XIII века; звон­ни­ца на о. Фрё­сён на оз. Стур­шён). В Скан­ди­на­вии сло­жил­ся тип хра­ма (став­кир­ка – стол­бо­вая, или мач­то­вая, цер­ковь) с двой­ным кар­ка­сом – внут­рен­ним (из стол­бов, со­еди­нён­ных ар­ка­ми и кре­сто­ви­на­ми) и на­руж­ным (со сте­на­ми из де­ревянных вер­ти­каль­ных пла­стин, за­кре­п­лён­ных в ра­ме). Внутренне про­стран­ст­во став­ки­рок рас­кры­то на всю вы­со­ту зда­ния (до ска­тов кры­ши, опи­раю­щей­ся на слож­ную сис­те­му стро­пил), что при­да­ёт ему мо­ну­мен­таль­ность (ставкирка в Бор­гун­не, Нор­ве­гия, около 1150).

Наи­бо­лее ран­ние куль­то­вые па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Рос­сии да­ти­ру­ют­ся XV-XVIII веками. Про­стей­шим ти­пом бы­ли «клет­ские» 1-сруб­ные хра­мы с 2-скат­ной кры­шей (увен­чан­ной ма­ков­кой с кре­стом) и при­строй­ка­ми (ал­тарь, тра­пез­ная, при­твор), например, церковь Вос­кре­ше­ния Ла­за­ря из Му­ром­ско­го монастыря (XV век, ны­не в Ки­жах ). Раз­но­об­раз­ны шат­ро­вые хра­мы (Ни­коль­ская церковь в с. Ляв­ля Ар­хан­гель­ской области, 1587). С конца XVII века соз­да­ва­лись ком­по­зи­ции с не­сколь­ки­ми шат­ра­ми (Ус­пен­ский со­бор в г. Кемь, 1714-1717; цер­ковь в с. Не­нок­са Ар­хан­гель­ской области, 1727) и ти­па вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке, к ко­то­рым при­сое­ди­ня­лись про­тя­жён­ные объ­ё­мы тра­пез­ных (Ус­пен­ская церковь в Кон­до­по­ге, Ка­ре­лия, 1774). Ха­рак­тер­ны так­же 5-гла­вые ку­бо­ва­тые по­кры­тия: хра­мы из с. Ку­ше­ре­ка (1669; ны­не Му­зей де­ре­вян­но­го зод­че­ст­ва «Ма­лые Ка­ре­лы»), в сё­лах Под­по­ро­жье (1757) и Тур­ча­со­во (1786) Ар­хан­гель­ской области. Осо­бен­но слож­ны мно­го­гла­вые хра­мы по­гос­та Ки­жи. Для па­мят­ни­ков Поль­ши (кос­тё­лы в Демб­но и Гры­валь­де, оба – 2-я половина XV века, в Раб­ке, 1606, По­врож­ни­ке, около 1643), Ру­мы­нии (цер­ковь в Фил­ду-де-Сус, 2-я половина XVII века), Че­хии (церк­ви в Бод­ру­жа­ле, 1658, и Грон­се­ке, 1725-1726) ха­рак­тер­но со­че­та­ние спе­ци­фи­ки деревянного зодчества с ис­кус­ной ин­тер­пре­та­ци­ей сти­лей ка­мен­ной ар­хи­тек­ту­ры (го­ти­ки, ба­рок­ко , клас­си­циз­ма ).

До XVII века боль­шое зна­че­ние име­ли де­ревянные обо­рон­ные со­ору­же­ния - ост­ро­ги. Они со­стоя­ли из сруб­ных кре­по­ст­ных стен с от­кры­тым хо­дом по­вер­ху, за­щи­щён­ным бре­вен­ча­тым па­ра­пе­том - «за­бо­ра­лом», и мо­ну­мен­таль­ных су­ро­вых ба­шен, за­вер­шён­ных не­вы­со­ки­ми шат­ра­ми (со­хра­ни­лись ос­тат­ки Якут­ской кре­по­сти-ост­ро­га, 1683, Брат­ско­го и Илим­ско­го ост­ро­гов в Си­би­ри; оба XVII век). В конце XIX - начале XX веков многие ар­хи­тек­то­ры об­ра­ща­лись к фор­мам и де­ко­ру на­род­ного деревянного зодчества при по­строй­ке вы­ста­воч­ных па­виль­о­нов, дач, железнодорожных стан­ций. По­пыт­ки вер­нуть­ся к национальным об­раз­цам деревянного зодчества оп­ре­де­ли­ли ар­хитектурной сти­ли­за­ции И.П. Ро­пе­та и про­грам­му «рус­ско­го сти­ля», по­ло­жив на­ча­ло так называемому городскому фольк­ло­ру в жи­лом строи­тель­ст­ве (По­го­дин­ская из­ба на Де­вичь­ем по­ле в Мо­ск­ве, 1850-е годы, Н.В. Ни­ки­тин, и др.), рас­про­стра­нив­ше­му­ся так­же в российской де­рев­не. В советский пе­ри­од де­ревянные па­виль­о­ны, в том числе в сти­ли­сти­ке аван­гар­да, бы­ли со­ору­же­ны на пер­вой Все­российской сельскохозяйственной и кус­тар­но-промышленной вы­став­ке 1923 года в Мо­ск­ве (па­виль­он «Ма­хор­ка» К.С. Мель­ни­ко­ва и др.).

В XX веке улуч­ше­ние ка­честв дре­ве­си­ны (ан­ти­сеп­ти­ро­ва­ние, прес­со­ва­ние и др.), при­ме­не­ние специальных кле­ёв для со­еди­не­ния де­ревянных эле­мен­тов по­зво­ли­ли соз­да­вать кон­ст­рук­ции лю­бо­го фор­ма­та и фор­мы, да­ли ещё боль­ше воз­мож­но­стей для ис­поль­зо­ва­ния де­ре­ва в современной ар­хи­тек­ту­ре. Но­вые фор­мо­об­ра­зо­вательные воз­мож­но­сти в об­лас­ти деревянного зодчества бы­ли про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ны в про­ек­тах финского архитектора А. Аал­то. Ма­ло­этаж­ные жи­лые до­ма из сбор­ных де­ревянных кар­ка­сов и па­не­лей за­во­дско­го из­го­тов­ле­ния рас­про­стра­не­ны в США, Нор­ве­гии, Фин­лян­дии, Швей­ца­рии и рай­онах Край­не­го Се­ве­ра Российской Федерации.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)