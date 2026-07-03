ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО - область архитектуры, обладающая художественной спецификой, которая определяется характером материала и строительными приёмами.
Дерево является прекрасным строительным материалом благодаря сочетанию прочности, лёгкости, низкой теплопроводности, удобства обработки. Выразительность деревянного зодчества достигается простыми геометрич. формами (в основе которых лежит модуль, равный длине бревна), естественной фактурой и текстурой дерева, декоративной резьбой и росписью. Издавна сложились 2 конструктивные системы деревянных построек - срубная и каркасная (почти без изменений дошли до нашего времени).
Срубная конструкция образуется горизонтально уложенными брёвнами (венец). Длинные жерди-слеги, образующие основу крыши, опираются на уступы бревенчатых фронтонов - «самцов», продолжающих торцовые стены сруба. Самцовую крышу венчает охлупень (бревно с жёлобом). Срубные жилища распространены в России, Белоруссии, Украине, Прибалтике, Австрии, Германии, Польше, Румынии, Чехии, Словакии, Сербии, Скандинавских странах, горных районах Италии и Швейцарии. Сруб (или клеть) лежит в основе жилого дома в России (см. Изба). На Руси система клетей и повалуш (помещение для семьи и приёма гостей, самая высокая часть дома, подчёркивалось очертаниями кровли), соединённых сенями и переходами, носила название «хоромы» (дворец Алексея Михайловича в с. Коломенское под Москвой, состоявший из семи хором, связанных переходами; 1667-1668, зодчие Семён Петров, Иван Михайлов; перестроен в 1681 году Саввой Дементьевым; разобран в 1768 году).
В каркасных домах столбы вместе с горизонтальными тягами-ригелями образуют раму (её прочность иногда усилена дополнит. связями-раскосами или диафрагмами), которая заполняется деревом (мачтовые и рамно-дощатые конструкции) или другими материалами (глиной, камнем, кирпичом в так называемых фахверковых домах, распространённых в странах Европы: в Австрии, Дании, Германии, Швейцарии и др.). Простейшие дома каркасного типа встречаются в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Америки, Океании. Каркасная конструкция допускает известную свободу композиции, возможность образования больших световых проёмов. В Китае наряду с 2-комнатными и 3-комнатными домами создавались большие комплексы дворцовых каркасных зданий (VII-XII века). Мощные столбы, резные и расписные кронштейны - «доугуны» и массивные изогнутые крыши создают впечатление нарядности сооружений. Японские жилые дома очень лёгкие, асимметричные в плане и видоизменяются с перестановкой внутренних перегородок. Великолепным памятником японских каркасных сооружений стал летний императорский дворец Кацура (1620-е годы) близ Киото.
Древнейшие деревянные культовые сооружения известны в основном лишь по письменным источникам. В г. Нара (Япония) сохранились пагода, восходящая к VII веку (в буддийском монастыре Хорюдзи), и здание зала Дайбуцудэн (752; восстановлено в конце XVII - начале XVIII векрв; буддийский монаcтырь Тодайдзи). Постройки храмового комплекса синто в Исе (Япония) с VII века регулярно проходят цикл ритуального обновления с точным воспроизведением на соседнем участке.
Особое место среди деревянных построек занимают шведские церкви и звонницы в виде сруба на поставленных вплотную столбах (церковь Санта-Мария-Минор в Лунде, XII-XIII века; звонница на о. Фрёсён на оз. Стуршён). В Скандинавии сложился тип храма (ставкирка – столбовая, или мачтовая, церковь) с двойным каркасом – внутренним (из столбов, соединённых арками и крестовинами) и наружным (со стенами из деревянных вертикальных пластин, закреплённых в раме). Внутренне пространство ставкирок раскрыто на всю высоту здания (до скатов крыши, опирающейся на сложную систему стропил), что придаёт ему монументальность (ставкирка в Боргунне, Норвегия, около 1150).
Наиболее ранние культовые памятники на территории России датируются XV-XVIII веками. Простейшим типом были «клетские» 1-срубные храмы с 2-скатной крышей (увенчанной маковкой с крестом) и пристройками (алтарь, трапезная, притвор), например, церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря (XV век, ныне в Кижах). Разнообразны шатровые храмы (Никольская церковь в с. Лявля Архангельской области, 1587). С конца XVII века создавались композиции с несколькими шатрами (Успенский собор в г. Кемь, 1714-1717; церковь в с. Ненокса Архангельской области, 1727) и типа восьмерик на четверике, к которым присоединялись протяжённые объёмы трапезных (Успенская церковь в Кондопоге, Карелия, 1774). Характерны также 5-главые кубоватые покрытия: храмы из с. Кушерека (1669; ныне Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»), в сёлах Подпорожье (1757) и Турчасово (1786) Архангельской области. Особенно сложны многоглавые храмы погоста Кижи. Для памятников Польши (костёлы в Дембно и Грывальде, оба – 2-я половина XV века, в Рабке, 1606, Поврожнике, около 1643), Румынии (церковь в Филду-де-Сус, 2-я половина XVII века), Чехии (церкви в Бодружале, 1658, и Гронсеке, 1725-1726) характерно сочетание специфики деревянного зодчества с искусной интерпретацией стилей каменной архитектуры (готики, барокко, классицизма).
До XVII века большое значение имели деревянные оборонные сооружения - остроги. Они состояли из срубных крепостных стен с открытым ходом поверху, защищённым бревенчатым парапетом - «заборалом», и монументальных суровых башен, завершённых невысокими шатрами (сохранились остатки Якутской крепости-острога, 1683, Братского и Илимского острогов в Сибири; оба XVII век). В конце XIX - начале XX веков многие архитекторы обращались к формам и декору народного деревянного зодчества при постройке выставочных павильонов, дач, железнодорожных станций. Попытки вернуться к национальным образцам деревянного зодчества определили архитектурной стилизации И.П. Ропета и программу «русского стиля», положив начало так называемому городскому фольклору в жилом строительстве (Погодинская изба на Девичьем поле в Москве, 1850-е годы, Н.В. Никитин, и др.), распространившемуся также в российской деревне. В советский период деревянные павильоны, в том числе в стилистике авангарда, были сооружены на первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (павильон «Махорка» К.С. Мельникова и др.).
В XX веке улучшение качеств древесины (антисептирование, прессование и др.), применение специальных клеёв для соединения деревянных элементов позволили создавать конструкции любого формата и формы, дали ещё больше возможностей для использования дерева в современной архитектуре. Новые формообразовательные возможности в области деревянного зодчества были продемонстрированы в проектах финского архитектора А. Аалто. Малоэтажные жилые дома из сборных деревянных каркасов и панелей заводского изготовления распространены в США, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и районах Крайнего Севера Российской Федерации.