ДЕРЕВЯНКО АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
Российский археолог, академик Российской академии наук (1987; с 2002 года академик-секретарь Отделения историко-филологических наук, член Президиума РАН).
Окончил историко-филологический факультет Благовещенского педагогического института (1963). Ученик А.П. Окладникова.
Работал в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (1963-1976; в 1983-1990 директор). С 1974 года председатель Совета молодых учёных при ЦК ВЛКСМ, с 1976 года секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1979 году секретарь Новосибирского обкома КПСС. В 1980-1982 годах ректор Новосибирского государственного университета. Организатор и директор (с 1990 года) Инситута археологии и этнографии СО РАН.
Специалист по палеолиту Северной и Восточной Азии, разработчик одной из концепций палеолита Евразии и Северной Америки, освоения человеком Северной и Центральной Азии. Выделил ряд археологических культур палеолита, неолита и раннего железного века на Дальнем Востоке (малышевскую, кондонскую, вознесенскую культуру, польцевскую культуру). Инициатор и руководитель программы по комплексному изучению палеолитических пещер Южной Сибири и Центральной Азии. В Горном Алтае организовал широкомасштабные раскопки многослойных стратифицированных пещер (Денисова пещера, Каминная, им. Окладникова).
Начальник экспедиций - совестско-монгольской (затем российско-монгольской) комплексной историко-культурной (выявившей свыше 1000 памятников каменного века), Северно-Азиатской комплексной и др. Исследовал палеолит в аридных зонах Средней Азии и Казахстана, на Кавказе, в Иране. Один из основателей и главный редактор журнала «Археология, этнография и антропология Евразии» (выходит с 2000 года). Один из инициаторов и главный редактор 60-томной серии «Фольклор народов Сибири».
Государственная премия Российской Федерации (2002).
Сочинения:
Новопетровская культура Среднего Амура. Новосиб., 1970;
Ранний железный век Приамурья. Новосиб., 1973;
Палеолит Дальнего Востока и Кореи. Новосиб., 1983;
Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). Новосиб., 1992 (совм. с С.В. Маркиным);
The Paleolithic of Siberia. Chi., 1998 (with D.B. Shimkin, W.R. Rowers);
Первобытный человек в окрестностях Денисовой пещеры: природная среда и условия обитания. Новосиб., 2002 (соавт.).