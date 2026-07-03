ДЕРЕВЯНКО АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ

Российский археолог, академик Российской академии наук (1987; с 2002 года академик-сек­ре­тарь От­де­ле­ния ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гических на­ук, член Пре­зи­диу­ма РАН).

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Бла­го­ве­щен­ско­го пе­да­го­гического института (1963). Уче­ник А.П. Ок­лад­ни­ко­ва.

Ра­бо­тал в Институте ис­то­рии, фи­ло­ло­гии и фи­ло­со­фии СО АН СССР (1963-1976; в 1983-1990 ди­рек­тор). С 1974 года председатель Со­ве­та мо­ло­дых учё­ных при ЦК ВЛКСМ, с 1976 года сек­ре­тарь ЦК ВЛКСМ, в 1979 году сек­ре­тарь Но­во­си­бир­ско­го об­ко­ма КПСС. В 1980-1982 годах рек­тор Но­во­си­бир­ско­го государственного университета. Ор­га­ни­за­тор и ди­рек­тор (с 1990 года) Инситута ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии СО РАН.

Спе­циа­лист по па­лео­ли­ту Северной и Восточной Азии, раз­ра­бот­чик од­ной из кон­цеп­ций па­лео­ли­та Ев­ра­зии и Северной Аме­ри­ки, ос­вое­ния че­ло­ве­ком Северной и Центральной Азии. Вы­де­лил ряд ар­хео­ло­гических куль­тур па­лео­ли­та, нео­ли­та и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка на Даль­нем Вос­то­ке (ма­лы­шев­скую, кон­дон­скую, воз­не­сен­скую куль­ту­ру, поль­цев­скую куль­ту­ру ). Ини­циа­тор и ру­ко­во­ди­тель про­грам­мы по ком­плекс­но­му изу­че­нию па­лео­ли­тических пе­щер Южной Си­би­ри и Центральной Азии. В Гор­ном Ал­тае ор­га­ни­зо­вал ши­ро­ко­мас­штаб­ные рас­коп­ки мно­го­слой­ных стра­ти­фи­ци­ро­ван­ных пе­щер (Де­ни­со­ва пе­ще­ра, Ка­мин­ная, им. Ок­лад­ни­ко­ва).

На­чаль­ник экс­пе­ди­ций - совестско-мон­голь­ской (за­тем российско-мон­голь­ской) ком­плекс­ной ис­то­ри­ко-куль­тур­ной (вы­явив­шей свыше 1000 па­мят­ни­ков ка­мен­но­го ве­ка), Северно-Ази­ат­ской ком­плекс­ной и др. Ис­сле­до­вал па­лео­лит в арид­ных зо­нах Средней Азии и Ка­зах­ста­на, на Кав­ка­зе, в Ира­не. Один из ос­но­ва­те­лей и главный ре­дак­тор журнала «Ар­хео­ло­гия, эт­но­гра­фия и ан­тро­по­ло­гия Евра­зии» (вы­хо­дит с 2000 года). Один из ини­циа­то­ров и главный ре­дак­тор 60-том­ной се­рии «Фольк­лор на­ро­дов Си­би­ри».

Государственная премия Российской Федерации (2002).

Сочинения :

Но­во­пет­ров­ская куль­ту­ра Сред­не­го Аму­ра. Но­во­сиб., 1970;

Ран­ний же­лез­ный век При­аму­рья. Но­во­сиб., 1973;

Па­лео­лит Даль­не­го Вос­то­ка и Ко­реи. Но­во­сиб., 1983;

Му­стье Гор­но­го Ал­тая (по ма­те­риа­лам пе­ще­ры им. Ок­лад­ни­ко­ва). Но­во­сиб., 1992 (совм. с С.В. Мар­ки­ным);

The Paleolithic of Siberia. Chi., 1998 (with D.B. Shimkin, W.R. Ro­wers);

Пер­во­быт­ный че­ло­век в ок­ре­ст­но­стях Де­ни­со­вой пе­ще­ры: при­род­ная сре­да и ус­ло­вия оби­та­ния. Но­во­сиб., 2002 (со­авт.).