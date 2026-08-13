ДЕРЕН АНДРЕ

Французский живописец , сценограф, график, скульптор.

Учил­ся в Ша­ту у А. Жа­ко­ме­на (1895-1898); в 1898-1899 годах по­се­щал в Па­ри­же ака­де­мию Э. Карь­е­ра, где по­зна­ко­мил­ся с А. Ма­тис­сом , А. Мар­ке и др. Вме­сте с М. де Вла­мин­ком ра­бо­тал в Ша­ту; в 1905 году при­сое­ди­нил­ся к груп­пе мас­те­ров фо­виз­ма. В пей­за­жах Дерена это­го вре­ме­ни очер­та­ния при­род­ных форм рас­тво­ря­ют­ся в по­лы­хаю­щих кра­соч­ных мас­сах («Порт в Гав­ре», 1905-1906, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Ви­но­град­ни­ки вес­ной», около 1906, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель). Ос­ле­пи­тель­ные со­зву­чия си­них и зе­лё­ных то­нов до­ми­ни­ру­ют в лон­дон­ских пей­за­жах, на­пи­сан­ных в 1906 году («Тем­за», Сте­де­лейк­мю­се­ум, Ам­стер­дам).

С 1907 году Дерен сбли­жа­ет­ся с П. Пи­кас­со и его круж­ком; в ла­ко­нич­ных фор­мах, ску­пой кра­соч­ной гам­ме про­из­ве­де­ний это­го пе­рио­да про­яви­лось влия­ние П. Се­зан­на и ран­не­го ку­биз­ма («Ро­ща», около 1912, Эр­ми­таж; «Ста­рый мост в Ка­не», 1910, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон; «На­тюр­морт на сто­ле», 1910, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). В порт­ре­тах и сю­жет­ных ком­по­зи­ци­ях за­мет­ны так­же ре­ми­нис­цен­ции ев­ропейской клас­си­ки и на­ив­но­го ис­кус­ст­ва («Лю­си Кан­вей­лер», 1913, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Суб­бот­ний день», 1911-1914, ГМИИ; «Тай­ная ве­че­ря», 1913, Чи­каг­ский институт ис­кусств).

В 1914-1918 годах Дерен слу­жил в ар­мии. По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны мно­го ра­бо­тал в те­ат­ре, оформ­лял ба­лет­ные спек­так­ли Рус­ско­го ба­ле­та Дя­ги­ле­ва («Вол­шеб­ная лав­ка» О. Рес­пи­ги, 1919; «Джек из ко­роб­ки» Э. Са­ти, 1926) и других трупп («Са­лат» Д. Мийо, 1935, Па­риж­ская опе­ра, и др.). В 1920-е годы стал од­ним из главных мас­те­ров не­оклас­си­циз­ма . Фи­гу­ры на его по­лот­нах очер­че­ны плав­ны­ми из­ги­ба­ми ли­ний, пла­стич­ные объ­ё­мы ор­га­ни­зу­ют­ся в хо­ро­шо сба­лан­си­ро­ван­ные ком­по­зи­ции («Об­на­жён­ная с кув­ши­ном», 1923-1924, Му­зей Оран­же­ри, Па­риж; «Пье­ро и Ар­ле­кин», 1924, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж). Вни­ма­тель­ное изу­че­ние пом­пе­ян­ских рос­пи­сей, клас­сического итальянского ис­кус­ст­ва, так­же про­из­ве­де­ний К. Ко­ро, О. Ре­нуа­ра ощу­ти­мо в кар­ти­нах «Две об­на­жён­ные жен­ские фи­гу­ры и на­тюр­морт» (1935), «Мрач­ный пей­заж» (около 1950; обе - собрание Ле­ви, Фран­ция) и др.

С 1935 года жил в Шам­бур­си, про­дол­жал ак­тив­но за­ни­мать­ся сце­но­гра­фи­ей и пе­чат­ной гра­фи­кой (в том числе ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям Ови­дия, Пе­тро­ния, Ф. Раб­ле, Ж. де Ла­фон­те­на, Г. Апол­ли­не­ра). Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти ке­ра­ми­ки и мел­кой пла­сти­ки.