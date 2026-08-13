ДЕРЕН АНДРЕ
Французский живописец, сценограф, график, скульптор.
Учился в Шату у А. Жакомена (1895-1898); в 1898-1899 годах посещал в Париже академию Э. Карьера, где познакомился с А. Матиссом, А. Марке и др. Вместе с М. де Вламинком работал в Шату; в 1905 году присоединился к группе мастеров фовизма. В пейзажах Дерена этого времени очертания природных форм растворяются в полыхающих красочных массах («Порт в Гавре», 1905-1906, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Виноградники весной», около 1906, Художественный музей, Базель). Ослепительные созвучия синих и зелёных тонов доминируют в лондонских пейзажах, написанных в 1906 году («Темза», Стеделейкмюсеум, Амстердам).
С 1907 году Дерен сближается с П. Пикассо и его кружком; в лаконичных формах, скупой красочной гамме произведений этого периода проявилось влияние П. Сезанна и раннего кубизма («Роща», около 1912, Эрмитаж; «Старый мост в Кане», 1910, Национальная галерея искусств, Вашингтон; «Натюрморт на столе», 1910, Национальный музей современного искусства, Париж). В портретах и сюжетных композициях заметны также реминисценции европейской классики и наивного искусства («Люси Канвейлер», 1913, Национальный музей современного искусства, Париж; «Субботний день», 1911-1914, ГМИИ; «Тайная вечеря», 1913, Чикагский институт искусств).
В 1914-1918 годах Дерен служил в армии. После Первой мировой войны много работал в театре, оформлял балетные спектакли Русского балета Дягилева («Волшебная лавка» О. Респиги, 1919; «Джек из коробки» Э. Сати, 1926) и других трупп («Салат» Д. Мийо, 1935, Парижская опера, и др.). В 1920-е годы стал одним из главных мастеров неоклассицизма. Фигуры на его полотнах очерчены плавными изгибами линий, пластичные объёмы организуются в хорошо сбалансированные композиции («Обнажённая с кувшином», 1923-1924, Музей Оранжери, Париж; «Пьеро и Арлекин», 1924, частное собрание, Париж). Внимательное изучение помпеянских росписей, классического итальянского искусства, также произведений К. Коро, О. Ренуара ощутимо в картинах «Две обнажённые женские фигуры и натюрморт» (1935), «Мрачный пейзаж» (около 1950; обе - собрание Леви, Франция) и др.
С 1935 года жил в Шамбурси, продолжал активно заниматься сценографией и печатной графикой (в том числе иллюстрации к произведениям Овидия, Петрония, Ф. Рабле, Ж. де Лафонтена, Г. Аполлинера). Работал также в области керамики и мелкой пластики.