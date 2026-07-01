ДЕРЕАГЗЫ

Руины архитектурного комплекса (епископского, монастырского или паломнического?) в Малой Азии, к северу от древних Мир Ликийских (современная Турция, иль Анталья).

В его центре - крупнейшая из известных церквей Византии IX-X веков. Сохранились стены построек, некоторые арки и участки сводов, фрагменты декора. Исторических сведений о памятнике нет, предположение Росса о посвящении храма св. Бессребреникам не находит оснований (Morganstern. P. 172).

Храм был крестово-купольным , с элементами, характерными для базилики. Наос представлял собой почти точный квадрат с равновеликими рукавами креста (высота около 14 м), неглубокими по сравнению с подкупольным пространством. Над нартексом и боковыми нефами были устроены хоры, открывавшиеся в северные и южные рукава креста. Ячейки боковых нефов и нартекса под хорами перекрывали крестовые своды. Пространство каждого из боковых нефов под хорами в рукавах креста отделялось от центрального парами колонн. Ось центрального нефа постройки подчеркивалась продольной растянутостью подкупольных столбов. Пространство восточного рукава легким уступом отделялось от глубокой сводчатой вимы, предварявшей алтарную апсиду. Жертвенник и диаконник, перекрытые крестовым сводом квадрифолии с углубленным восточным рукавом, имели проходы как в виму, так и в боковые нефы. Снаружи все 3 апсиды были 3-гранными. Нартекс фланкировался квадратными в плане лестничными башнями, перед 3 входами в него располагались глубокие портики. Фасады были оформлены рядами плоских арочных ниш и широкими лопатками, отражающими внутреннюю структуру храма. С южной и северной сторон от храма находились 2 одновременные ему купольные постройки, связанные с ним переходами. 8-гранные снаружи и ротондальные внутри, с востока они имели слегка выступающие компартименты с конхами. В толстых стенах находились ниши: в южной постройке прямоугольные по сторонам света, а в северной постройке - наоборот, полуциркульные по диагонали.

Стены всех зданий комплекса выложены в смешанной технике: высокие участки каменной кладки перемежаются узкими полосами кирпичной, арки и своды выложены из кирпича. Широко использованы элементы из мрамора. Аналоги скульптурных деталей либо относятся к V-VI векам, либо встречаются в памятниках второй половины IX - начала X веков в Малой Азии, Константинополе и Греции. Фрагменты декора свидетельствуют о том, что основные своды были покрыты мозаиками , а стены и остальные своды - фресками. В диаконнике сохранились следы композиции «Христос во славе».

Архитектура храма связывается с константинопольской школой, «отличается совершенством, продуманностью развития крестово-купольной композиции» (Комеч. С. 21), восходящей к церкви Святой Ирины в Константинополе в том виде, который она получила в перестройке после землетрясения 740 года (Krautheimer. P. 285). На основе анализа архитектуры комплекс датируется концом IX - началом X века, его строительство связывается с реорганизацией епархии Ликии, осуществленной между 869 и 901-907 годами; допускается возведение построек императором Василием I (867-886) в рамках его обширной строительной программы (Morganstern. P. 169-173).

Храм имеет первостепенное значение для понимания генезиса Десятинной церкви в Киеве (Комеч. С. 176; Холостенко. С. 68-84), к размерам которой близки даже его размеры: ширина - 21 м, длина - 39 м, диаметр купола - более 8 м. Рядом особенностей храм напоминает Спасо-Преображенский собор в Чернигове (30-е годы XI века) (Morganstern. P. 81; Комеч. С. 138).

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