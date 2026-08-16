ДЭРДМЕНД

ДЭРДМЕНД (настоящее имя и фамилия За­кир (Му­хам­мет­закир) Му­хам­мет­са­дык улы Ра­ми­ев) - татарский поэт, издатель, общественный деятель.

Из се­мьи зо­ло­то­про­мыш­лен­ни­ка. Учил­ся в мед­ре­се в городе Орск. В 1880-1884 годах жил в Стам­бу­ле, где изу­чал русский и турецкий язы­ки, из­да­тель­ское де­ло.

Совместно с бра­том из­да­вал в Орен­бур­ге газету «Вре­мя» («Ва­кыт», 1906-1918 годы) и журнал «Со­вет» («Шу­ра», 1908-1910 годы), на стра­ни­цах ко­то­рых пе­ча­та­лись Г. Ту­кай, М. Га­фу­ри и другие. Был де­пу­та­том первой Государственной ду­мы (1906 год). За­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью. Вла­дел 20 зо­ло­ты­ми при­ис­ка­ми, ко­то­рые по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года доб­ро­воль­но пе­ре­дал го­су­дар­ст­ву.

Пе­ча­тал сти­хи в пе­рио­дических из­да­ни­ях (1903-1913 годы); позд­нее про­дол­жал пи­сать сти­хи, но ни­где их не пуб­лико­вал. Дэрдменд - клас­сик татарской по­эзии, об­но­вив­ший её об­раз­но-сти­ле­вой строй, мет­ри­ку и стро­фи­ку; его про­из­ве­де­ния, со­че­таю­щие тра­ди­ции восточной фи­лософской ли­ри­ки (Ру­да­ки, Омар Хайям ) и западно-ев­ропейской по­эзии (пре­ж­де все­го ро­ман­тической и сим­во­ли­ст­ской), от­ли­ча­ют­ся уг­луб­лён­ным субъ­ек­ти­виз­мом, обо­ст­рён­ным вни­ма­ни­ем к внутренней ду­шев­ной жиз­ни при не­измен­ном изя­ще­ст­ве фор­мы. Сре­ди из­вест­ных сти­хо­тво­ре­ний Дэрдменда.: «Об­ра­ще­ние к пе­ру» («Ка­лəм­гə хи­таб»), «Ко­рабль» («Ка­раб»), «Жизнь» («Ха­ят»). Сти­хи Дэрдменда пе­ре­во­ди­лись на русский язык.

Сочинения:

Агар­ган кыл. Ка­зань, 1999.