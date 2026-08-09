Дерби (англ. Derby), Эдуард Джефри Смит, лорд Стэнли

Де`рби (англ. Derby), Эдуард Джефри Смит, лорд Стэнли (с 1851) (29.03.1799, Ноусли-Парк, графство Ланкашир — 23.10.1869, Лондон) — британский государственный и политический деятель. Родился в семье крупных землевладельцев-аристо­кратов, образование получил в Итоне, затем в Оксфорде. В 1822 избран от партии вигов в парламент, где зарекомендовал себя прекрасным оратором. В 1827—1828 — заместитель министра войны и колоний в правительстве виконта Годериха. В кабинете Ч. Грея (1830—1834) занимал пост главного секретаря по делам Ирландии, с 1833 — министр по делам войны и колоний; в 1834 покинул правительство в связи с несогласием по вопросу о положении церкви в Ирландии. В 1837 перешел из партии вигов к тори. В 1841 — министр войны и колоний в кабинете Р. Пиля, в 1844 вышел из правитель­ства в связи с несогласием с подготовкой к отмене в 1846 хлебных законов. Его поддержали многие члены партии тори. С 1846 по 1868 Д. — лидер партии тори. Трижды возглавлял правительство: с 23 февраля по 19 декабря 1852, с 20 февраля 1858 по 11 июня 1859, с 28 июня 1866 по 27 февраля 1868. В годы его правления в 1858 ликвидирована Английская Ост-Индская компания, Индия стала управляться британским государ­ством; жестоко подавлено восстание сипаев в Индии (1857—1859); проведена вторая парламентская реформа в 1867, существенно расширившая число избирателей. Лит.: Jones W. D. Lord Derby and Victorian Conservatism. London, 1956; Stewart R. The Politics of Protection: Lord Derby and Protectionist Party, 1841—1852. London, 1971.