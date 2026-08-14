Дербентское ханство

Дербе`нтское ха`нство — полунезависимое владение на Вост. Кавказе (ныне Дербентский и прилегающие районы Республики Дагестан и крайний север Азербайджана) в середине XVIII — начале XIX в. Сформировалось на землях наместничества Сефевидов, созданного после того, как в 1509 Дербент, находившийся ранее в руках ширваншахов Дербенди, взял Исмаил I. В последующие столетия город с округой, входя в состав Ирана, служил объектом ожесточенного противоборства в ходе Ирано-османских войн (в 1578—1606 — османский эялет). Сефевидские власти отстроили здесь ряд мечетей (в основном в XVII в.), а Аббас I уделял пристальное внимание ремонту укреплений и порта. Д. х. управлял наместник (султан), подчинявшийся беглербегу Ширвана и назначавшийся шаханшахом из числа кызылбашей; его заместитель (наиб) из местных жителей передавал свои права по наследству. В экономике сочетались сельское хозяйство (хлебопашество, садоводство, виноградарство) и ремесло (изготовление ковров, ткачество, кузнечное дело); в городе крупные купцы взаимодействовали с землевладельцами (беками). Петр I, совершая Персидский поход 1722—1723, лично принял ключи от Дербента у депутации горожан и утвердил ханом наиба Имам-Кули-бека. Власть России в Д. х. подтвердил Петербургский договор 1723, Имам-Кули наследовал его сын Мухаммед-Хусейн, но в 1735, по Гянджинскому договору, Д. х. было возвращено Ирану. Надир-шах тщетно пытался восстановить порт и заново заселить приморские кварталы Дербента, но после его гибели в 1747 Д. х. обособилось, а осенью 1759 покорилось правителю Кубинского ханства Фатх-Али. Персидский поход 1796 привел к занятию в мае — декабре Д. х. российской армией В. М. Зубова, стремившегося предотвратить его переход в руки Ага-Мохаммед-хана Каджара. Российская империя окончательно присоединила Д. х. в ходе Русско-иранской войны 1804—1813 (см. Русско-иранские войны XVII—XIX вв.): в 1806 ее силы выбили отсюда наследника Фатх-Али, Шейх-Али. Каджары признали свершившийся факт по Гюлистанскому миру. Лит.: Аликберов А. К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хакаик» (XI—XII вв.). М., 2003; Артамонов М. И. Древний Дербент // Советская археология. 1946. VIII; Бартольд В. В. Дербент // Сочинения. Т. 3. М., 1965. С. 419—430; Гаджиев М. С. Древний город Дагестана. М., 2002; Гусейнов Г. Б. Краткая энциклопедия города Дербента. Махачкала, 2005; Кудрявцев А. А. Дербенту — 5000 лет. М., 1989; Кудрявцев А. А. Древний Дербент. М., 1982; Пахомов Е. А. О Дер­бентском княжестве XII—XIII вв. Баку, 1930; Хан-Магомедов С. О. Дербентская крепость и Даг-Бары. М., 2002.