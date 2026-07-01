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ДЕРБЕНДИ (Дербендийе)
Династия правителей Ширвана в 1382–1538 годах.
Назв. «Д.» происходит от предков основателя династии Ибрагима I, владевших г. Дербент. Правители из династии Д. носили титул ширваншахов (см. Ширваншах); их резиденция размещалась в г. Шемаха. Территория гос-ва Д. включала земли от р. Кура до Дербента. При Д. Ширван был центром произ-ва шёлка и тканей и играл важную роль в междунар. торговле. С усилением власти Сефевидов (нач. 16 в.) Д. вынуждены были признать свою зависимость от Ирана. В 1538 Ширван был завоёван войсками шаха Тахмаспа I, в Шемахе было учреждено иранское наместничество.
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