ДЕРБЕНДИ (Дербендийе)

Династия правителей Ширвана в 1382–1538 годах.

Назв. «Д.» про­ис­хо­дит от пред­ков ос­но­ва­те­ля ди­на­стии Иб­ра­ги­ма I, вла­дев­ших г. Дер­бент. Пра­ви­те­ли из ди­на­стии Д. но­си­ли ти­тул шир­ван­ша­хов (см. Шир­ван­шах); их ре­зи­ден­ция раз­ме­ща­лась в г. Ше­ма­ха. Тер­ри­то­рия гос-ва Д. вклю­ча­ла зем­ли от р. Ку­ра до Дер­бен­та. При Д. Шир­ван был цен­тром про­из-ва шёл­ка и тка­ней и иг­рал важ­ную роль в ме­ж­ду­нар. тор­гов­ле. С уси­ле­ни­ем вла­сти Се­фе­ви­дов (нач. 16 в.) Д. вы­ну­ж­де­ны бы­ли при­знать свою за­ви­си­мость от Ира­на . В 1538 Шир­ван был за­воё­ван вой­ска­ми ша­ха Тах­мас­па I, в Ше­ма­хе бы­ло уч­ре­ж­де­но иран­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во.

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