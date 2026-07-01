«Дербенд-наме» (перс. «Книга/Послание о Дербенте»)

«Дербе`нд-наме`» (перс. «Книга/Послание о Дербенте») — городская хроника Дербента, ценный источник по истории Вост. Кавказа V—XI вв. Циркулировала в разноязычных списках (на арабском, персидском, тюркских языках), различающихся по полноте содержания и охвату времени. Старейший из известных (на азербайджанском тюрки, конца XVII в.) принадлежит Мухаммаду Аваби Акташи, скомпилировавшему его на основе несохранившейся персидской версии. «Д.-н.» предположительно восходят к составленной в начале XII в. арабской «Летописи Дербента» (Тарих Баб ал-абваб), сокращенный вариант которой приводит в своем труде «Cвод держав» (Джами ад-дувал) османский хронист XVIII в. Мюнеджжим-баши. Одну из рукописей «Д.-н.» преподнес Петру I во время Персидского похода 1722—1723 наиб Дербента Имам-Кули-бек. Переводилась на русский, английский, французский языки.