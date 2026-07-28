ДЕПРЕТИС (Depretis) Агостино

Итальянский государственный и политический деятель, активный участник Рисорджименто.

В 1834 окон­чил шко­лу пра­ва в Па­вии. По­сле­до­ва­тель Дж. Мад­зи­ни, чл. ор­га­ни­за­ции «Мо­ло­дая Ита­лия» . В 1848 из­бран деп. пар­ла­мен­та Пье­мон­та, примк­нул к его ли­бе­раль­но­му кры­лу (Si­ni­est­ra storica), соз­дал газ. «Il Diritto». В 1859 гу­бер­на­тор г. Бре­шиа (Лом­бар­дия). В 1860 уча­ст­во­вал в по­хо­де «Ты­ся­чи», был с мис­си­ей на Си­ци­лии, где вы­сту­пил по­сред­ни­ком в пе­ре­го­во­рах Дж. Га­ри­баль­ди и К. Б. Ка­ву­ра о пу­тях при­сое­ди­не­ния ост­ро­ва к Ита­лии. Став про­дик­та­то­ром Си­ци­лии, про­во­дил ли­нию Ка­ву­ра, в сент. 1860 сме­щён Га­ри­баль­ди. В 1862 на­зна­чен мин. об­ществ. ра­бот, уча­ст­во­вал вме­сте с Га­ри­баль­ди в под­го­тов­ке по­хо­да на Рим в авг. 1862. В 1866, во вре­мя вой­ны с Ав­ст­ри­ей, за­ни­мал пост мор­ско­го мин., в 1867 на­зна­чен мин. фи­нан­сов, в 1879 – мин. внутр. дел. В 1873 стал ли­де­ром «Ле­вой» – груп­пи­ров­ки, от­ра­жав­шей ин­те­ре­сы про­мыш­лен­но-­фи­нан­со­вой бур­жуа­зии и аг­ра­ри­ев. Пре­мьер-мин. в мар­те 1876 – мар­те 1878, дек. 1878 – ию­ле 1879, мае 1881 – ию­ле 1887. Сто­рон­ник сбли­же­ния с кон­сер­ва­то­ра­ми и от­стра­не­ния от вла­сти пред­ста­ви­те­лей де­мо­кра­тич. кру­гов. Од­на­ко не­за­дол­го до сво­ей смер­ти Д. вновь вклю­чил ли­де­ра де­мо­кра­тов Ф. Крис­пи в со­став сво­его пра­ви­тель­ст­ва. Во внеш­ней по­ли­ти­ке до­би­вал­ся сбли­же­ния с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей и Гер­ма­ни­ей, уча­ст­во­вал в соз­да­нии Трой­ст­вен­но­го сою­за 1882. При Д. Ита­лия пе­ре­шла к по­ли­ти­ке ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов.