ДЕПРЕТИС (Depretis) Агостино
Итальянский государственный и политический деятель, активный участник Рисорджименто.
В 1834 окончил школу права в Павии. Последователь Дж. Мадзини, чл. организации «Молодая Италия». В 1848 избран деп. парламента Пьемонта, примкнул к его либеральному крылу (Siniestra storica), создал газ. «Il Diritto». В 1859 губернатор г. Брешиа (Ломбардия). В 1860 участвовал в походе «Тысячи», был с миссией на Сицилии, где выступил посредником в переговорах Дж. Гарибальди и К. Б. Кавура о путях присоединения острова к Италии. Став продиктатором Сицилии, проводил линию Кавура, в сент. 1860 смещён Гарибальди. В 1862 назначен мин. обществ. работ, участвовал вместе с Гарибальди в подготовке похода на Рим в авг. 1862. В 1866, во время войны с Австрией, занимал пост морского мин., в 1867 назначен мин. финансов, в 1879 – мин. внутр. дел. В 1873 стал лидером «Левой» – группировки, отражавшей интересы промышленно-финансовой буржуазии и аграриев. Премьер-мин. в марте 1876 – марте 1878, дек. 1878 – июле 1879, мае 1881 – июле 1887. Сторонник сближения с консерваторами и отстранения от власти представителей демократич. кругов. Однако незадолго до своей смерти Д. вновь включил лидера демократов Ф. Криспи в состав своего правительства. Во внешней политике добивался сближения с Австро-Венгрией и Германией, участвовал в создании Тройственного союза 1882. При Д. Италия перешла к политике колониальных захватов.