Депретис

Депре`тис (ит. Depretis), Агостино (31.01.1813, Меццана Корти Боттароне — 29.07.1887, Страделла) — итальянский политический деятель. Министр общественных работ (1862), военно-морского флота (1866—1867), финансов (1867); с 1876 до 1887 (с краткими перерывами) — премьер-министр Итальянского королевства, глава 9 кабинетов. Одновременно был министром иностранных дел (1877—1879, 1885, 1887), внутренних дел (1879—1887), финансов (1876—1877), общественных работ (1877). Представитель так называемой партии «левой», ее лидер с 1873. В 1860 возглавил Сицилию, захваченную Дж. Гарибальди в «Походе Тысячи». В ходе Итало-прусско-австрийской войны 1866 нес ответственность за неудовлетворительную подготовку флота, приведшую к позорному поражению при Лиссе. Победа «левой» на выборах 1876 позволила Д. создать однопартийный кабинет. Во внутренней политике основными достижениями первого кабинета Д. стали законы 1877 об обязательном начальном образовании, о повышении нижней границы налога на движимое имущество . Скандалы, связанные с деятельностью отдель­ных министров, способствовали складыванию системы так называемого парламентского трансформизма, при котором ведущие политики свободно перемещались между фракциями. Внешнеполитические неудачи ( захват Туниса Францией 1881) подтолкнули очередное правительство Д. к заключению Трой­ственного союза. Избирательная реформа 1882 значительно расширила доступ итальянцев к политической жизни (до четверти взрослого мужского населения получило право голоса). Было активизировано дорожное и железнодорожное строительство, вводились меры протекционистского характера. Последнее правительство Д. вступило в полосу затяжного кризиса после поражения в Эфиопии (Догали, 1887). Д. сохранил руководство кабинетом до самой смерти. Соч.: Il programma del ministero Depretis. Roma. 1876; Discorsi parlamentari di A. Depretis. 8 vv. Roma, 1888—1892. Лит.: Storia d’Italia. V. 4. Torino. 1985. Р. 1—3; Agostino Depretis e il suo tempo. Atti del convegno 2011. Bressana Bottarone, 2013. И. Е. Андронов.