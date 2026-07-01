ДЕПОРТАЦИЯ (лат. deportatio, от deporto ‒ выносить)
Пожизненное изгнание, разновидность высылки, ссылки.
Как вид наказания за совершение преступления, правонарушения Д. известна со времён Древнего Рима – так называлась пожизненная высылка граждан Рима, совершивших преступление. Пунктом назначения депортируемых в раннюю и классич. эпоху Древнего Рима был один из островов вблизи итал. побережья, а после завоевания Римом Сев. Африки – один из оазисов Египта. История не сохранила сведений, по которым можно было бы составить перечень преступлений, за которые виновное лицо приговаривалось к Д. Изгнание было пожизненным, сопровождалось лишением прав рим. гражданства и конфискацией имущества. Применение Д. нередко означало проявленную к преступнику милость, т. к. являлось заменой смертной казни. В постклассич. эпоху римского права термин утратил своё значение.
В Новое время в связи с кодификацией уголовного законодательства термин «Д.» появился в УК Франции (1791). Д. была дополнит. наказанием или мерой безопасности, применяемой в обязат. порядке к рецидивистам. Согласно УК, в случае совершения ранее судимым человеком нового преступления, караемого оковами, смирительным домом, одиночным заключением или заточением, ему назначалось то же самое наказание, что и прежде, а после его отбытия, «на остаток своей жизни» он направлялся в ссылку в заокеанскую колонию Франции – Гвиану (Юж. Америка). В др. странах закрепился термин exilium (высылка), он стал общим и многозначным: удаление из отечества (в т. ч. добровольное), ссылка – exil (франц., нем.), exile (англ.).
В совр. праве Д. – синоним адм. выдворения и означает принудит. высылку иностр. гражданина или лица без гражданства в случае утраты или прекращения законных оснований для пребывания на территории конкретного государства (см. Выдворение за пределы РФ). Депортац. меры разрабатываются и применяются во многих развитых странах в связи с массовой нелегальной иммиграцией из стран Азии, Африки и Лат. Америки, явившейся следствием глобализац. процессов.
В международном праве Д. – одно из запрещённых средств и методов ведения войны; изгнание гражд. населения с оккупированной территории. В истории человечества имели место факты изгнания побеждённых племён или целых народов с завоёванной территории – это было обычной практикой. Лишь в сер. 20 в. такие меры были признаны незаконными: согласно Женевской конвенции 1949 «О защите гражданского населения во время войны» (ст. 49), Д. гражд. населения, находящегося на оккупированной территории, является преступлением против мира и безопасности человечества и влечёт уголовную ответственность по законодательству всех стран, присоединившихся к Женевским конвенциям 1949. В Рос. Федерации термин «Д.» впервые введён УК РФ 1996 (до этого в офиц. правовых актах, науке и практике использовались термины «ссылка», «высылка»). В связи с вхождением РФ в многосторонние междунар. соглашения, и в частности в те, где речь идёт о воен. преступлениях, Д. признана преступлением (ст. 356 УК РФ) независимо от того, совершается она в период воен. конфликтов междунар. или немеждунар. характера.
Широко используемое в лит-ре понятие «Д.» как принудит. переселение социальных и этнич. групп, народов по политич. мотивам не тождественно понятию «Д.» в юридич. смысле. Эти «Д.» являлись частью внутр. политики и основывались, как правило, на подзаконных актах либо на спец. законах, принимаемых в конкретно-историч. условиях. Такие действия властей можно наблюдать в истории мн. зарубежных государств и в отеч. истории. В СССР, в частности, такая практика широко применялась в 1930–40-х гг. (см. Массовые репрессии 1920-х – начала 1950-х гг. в СССР).
Автор статьи: К. С. Родионов.