ДЕПОРТАЦИЯ (лат. deportatio, от deporto ‒ выносить)

Пожизненное изгнание, разновидность высылки, ссылки.

Как вид на­ка­за­ния за со­вер­ше­ние пре­сту­п­ле­ния, пра­во­на­ру­ше­ния Д. из­вест­на со вре­мён Древ­не­го Ри­ма – так на­зы­ва­лась по­жиз­нен­ная вы­сыл­ка гра­ж­дан Ри­ма, со­вер­шив­ших пре­сту­п­ле­ние. Пунк­том на­зна­че­ния де­пор­ти­руе­мых в ран­нюю и клас­сич. эпо­ху Древ­не­го Ри­ма был один из ост­ро­вов вбли­зи итал. по­бе­ре­жья, а по­сле за­вое­ва­ния Ри­мом Сев. Аф­ри­ки – один из оа­зи­сов Егип­та. Ис­то­рия не со­хра­ни­ла све­де­ний, по ко­то­рым мож­но бы­ло бы со­ста­вить пе­ре­чень пре­сту­п­лений , за ко­то­рые ви­нов­ное ли­цо при­го­ва­ри­ва­лось к Д. Из­гна­ние бы­ло по­жиз­нен­ным, со­про­во­ж­да­лось ли­ше­ни­ем прав рим. гра­ж­дан­ст­ва и кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва. При­ме­не­ние Д. не­ред­ко оз­на­ча­ло про­яв­лен­ную к пре­ступ­ни­ку ми­лость, т. к. яв­ля­лось за­ме­ной смерт­ной каз­ни. В по­стклас­сич. эпо­ху рим­ско­го пра­ва тер­мин ут­ра­тил своё зна­че­ние.

В Но­вое вре­мя в свя­зи с ко­ди­фи­ка­ци­ей уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва тер­мин «Д.» поя­вил­ся в УК Фран­ции (1791). Д. бы­ла до­пол­нит. на­ка­за­ни­ем или ме­рой безо­пас­но­сти, при­ме­няе­мой в обя­зат. по­ряд­ке к ре­ци­ди­ви­стам. Со­глас­но УК, в слу­чае со­вер­ше­ния ра­нее су­ди­мым че­ло­ве­ком но­во­го пре­сту­п­ле­ния, ка­рае­мо­го око­ва­ми, сми­ри­тель­ным до­мом, оди­ноч­ным за­клю­че­ни­ем или за­то­че­ни­ем, ему на­зна­ча­лось то же са­мое на­ка­за­ние, что и пре­ж­де, а по­сле его от­бы­тия, «на ос­та­ток сво­ей жиз­ни» он на­прав­лял­ся в ссыл­ку в за­оке­ан­скую ко­ло­нию Фран­ции – Гвиа­ну (Юж. Аме­ри­ка). В др. стра­нах за­кре­пил­ся тер­мин exilium (вы­сыл­ка), он стал об­щим и мно­го­знач­ным: уда­ле­ние из оте­че­ст­ва (в т. ч. доб­ро­воль­ное), ссыл­ка – exil (франц., нем.), exile (англ.).

В совр. пра­ве Д. – си­но­ним адм. вы­дво­ре­ния и оз­на­ча­ет при­ну­дит. вы­сыл­ку иностр. гра­ж­да­ни­на или ли­ца без гра­ж­дан­ст­ва в слу­чае ут­ра­ты или пре­кра­ще­ния за­кон­ных ос­но­ва­ний для пре­бы­ва­ния на тер­ри­то­рии кон­крет­но­го го­су­дар­ст­ва (см. Вы­дво­ре­ние за пре­де­лы РФ). Де­пор­тац. ме­ры раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся и при­ме­ня­ют­ся во мно­гих раз­ви­тых стра­нах в свя­зи с мас­со­вой не­ле­галь­ной им­ми­гра­ци­ей из стран Азии, Аф­ри­ки и Лат. Аме­ри­ки, явив­шей­ся след­ст­ви­ем гло­ба­ли­зац. про­цес­сов.

В ме­ж­ду­народном пра­ве Д. – од­но из за­пре­щён­ных средств и ме­то­дов ве­де­ния вой­ны; из­гна­ние гражд. на­се­ле­ния с ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии. В ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва име­ли ме­сто фак­ты из­гна­ния по­бе­ж­дён­ных пле­мён или це­лых на­ро­дов с за­воё­ван­ной тер­ри­то­рии – это бы­ло обыч­ной прак­ти­кой. Лишь в сер. 20 в. та­кие ме­ры бы­ли при­зна­ны не­за­кон­ны­ми: со­глас­но Же­нев­ской кон­вен­ции 1949 «О за­щи­те гра­ж­дан­ско­го на­селе­ния во вре­мя вой­ны» (ст. 49), Д. гражд. на­се­ле­ния, на­хо­дя­ще­го­ся на ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии, яв­ля­ет­ся пре­сту­п­ле­ни­ем про­тив ми­ра и безо­пас­но­сти че­ло­ве­че­ст­ва и вле­чёт уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность по за­ко­но­да­тель­ст­ву всех стран, при­сое­ди­нив­ших­ся к Же­нев­ским кон­вен­ци­ям 1949. В Рос. Фе­де­ра­ции тер­мин «Д.» впер­вые вве­дён УК РФ 1996 (до это­го в офиц. пра­во­вых ак­тах, нау­ке и прак­ти­ке ис­поль­зо­ва­лись тер­ми­ны «ссыл­ка», «вы­сыл­ка»). В свя­зи с вхо­ж­де­ни­ем РФ в мно­го­сто­рон­ние ме­ж­ду­нар. со­гла­ше­ния, и в ча­ст­но­сти в те, где речь идёт о во­ен. пре­сту­п­ле­ни­ях, Д. при­зна­на пре­сту­п­ле­ни­ем (ст. 356 УК РФ) не­за­ви­си­мо от то­го, со­вер­ша­ет­ся она в пе­ри­од во­ен. кон­флик­тов ме­ж­ду­нар. или не­ме­ж­ду­нар. ха­рак­те­ра.

Ши­ро­ко ис­поль­зуе­мое в лит-ре по­ня­тие «Д.» как при­ну­дит. пе­ре­се­ле­ние со­ци­аль­ных и эт­нич. групп, на­ро­дов по по­ли­тич. мо­ти­вам не то­ж­де­ст­вен­но по­ня­тию «Д.» в юри­дич. смыс­ле. Эти «Д.» яв­ля­лись ча­стью внутр. по­ли­ти­ки и ос­но­вы­ва­лись, как пра­ви­ло, на под­за­кон­ных ак­тах ли­бо на спец. за­ко­нах, при­ни­мае­мых в кон­крет­но-ис­то­рич. ус­ло­ви­ях. Та­кие дей­ст­вия вла­стей мож­но на­блю­дать в ис­то­рии мн. за­ру­беж­ных го­су­дарств и в отеч. ис­то­рии. В СССР, в ча­ст­но­сти, та­кая прак­ти­ка ши­ро­ко при­ме­ня­лась в 1930–40-х гг. (см. Мас­со­вые ре­прес­сии 1920-х – на­ча­ла 1950-х гг. в СССР ).

Автор статьи: К. С. Ро­дио­нов.

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