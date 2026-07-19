ДЕПОРТАЦИИ

Принудительное переселение представителей ряда национальных меньшинств или целых народов, а также других групп населения, осуществлявшееся накануне и в годы войны в соответствии с решениями ЦК ВКП(б), постановлениями Президиума Верховного Совета СССР и Государственного Комитета Обороны, указами Совета Народных Комиссаров.

Переселение проводилось в восточные районы РСФСР (Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области и др.), Казахстан, республики Средней Азии. Накануне Великой Отечественной войны производилось принудительное переселение из западных районов СССР (Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и Молдавии). На Дальнем Востоке депортации в административном порядке были подвергнуты корейцы. В день начала войны, 22 июня 1941 г., был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о выселении в административном порядке «социально опасного элемента» из областей, объявленных на военном положении. Летом 1941 г. было принято решение о депортации немцев, проживавших на Украине, в Москве и Поволжье. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. в Новосибирскую и Омскую области, Красноярский край и Казахскую ССР было переселено ок. 900 тыс. человек немецкой национальности. Не подлежавшие призыву в ряды РККА (многие из ранее призванных были уволены), трудоспособные немцы в 1942-1944 гг. были мобилизованы в трудармии. На основании того, что некоторая часть представителей этих народов сотрудничала с оккупантами, весной-летом 1943 г. принудительному переселению были подвергнуты карачаевцы, зимой 1943/1944 гг.— калмыки, в феврале 1944 г.— чеченцы и ингуши, в марте — балкарцы, в мае — крымские татары. Соответственно были упразднены Карачаевская АО, Калмыцкая АССР, Чечено-Ингушская АССР, Крымская АССР, Кабардино-Балкарская АССР. «Истинно-православные христиане», обвиненных в уклонении от уплаты налогов и военной службы. По мере освобождения страны от захватчиков депортации подверглись члены семей выявленных немецких пособников, бежавших вместе с отступавшими частями вермахта, члены Организации украинских националистов (ОУН) и т. п. Депортированным в восточные регионы СССР группам населения присваивался статус спецпереселенцев (с 1949 г.— спецпоселенцев). Они находились на учете Отдела трудовых и специальных поселений ГУЛАГа НКВД СССР (1941-1944 гг., в 19441950 гг.— Отдел спецпоселений НКВД-МВД СССР). Спецпереселенцы формально сохраняли статус граждан СССР, однако не имели права покинуть установленное государством место жительства и находились под надзором. Часть депортированных получала статус ссыльнопоселенцев (в частности, высланные 13-14 июня 1941 г. из республик Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии). Ссыльнопоселенцы подлежали поражению в гражданских правах, к ним применялись наиболее строгий режим и надзор. Положение переселенных групп населения было очень тяжелым. Смертность превышала рождаемость. Так, в период до 1 октября 1948 г. у выселенных с Северного Кавказа родилось 28 120 и умерло 146 892 человека, у калмыков — 2702 и 16 594 человека, у немцев — 25 792 и 45 275 человек. Только в кон. 1940-х гг. положение относительно нормализовалось: в 19491950 гг. у основных контингентов спецпоселенцев (немцев, калмыков, северокавказцев, переселенцев из Крыма и Грузии) родилось 107 775 и умерло 50 483 человека. С 1954 г. начинается процесс постепенного смягчения режима и освобождения спецпоселенцев. В 19571958 гг. были проведены мероприятия по восстановлению государственности репрессированных народов. Декларация Верховного Совета СССР (1989 г.) признала незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергнутых насильственному переселению. Законами РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и «О жертвах политических репрессий» (1991 г.) было объявлено о реабилитации депортированных народов.

Исторические источники:

Иосиф Сталин — Лаврентию Берии: «Их надо депортировать»: Документы, факты, комментарии. М., 1992;

Сборник законодательных актов о реабилитации, принятых в государствах бывших союзных республик СССР. М.,1992.

Автор статьи: Ю.А. Никифоров

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015