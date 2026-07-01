ДЕПОРТ (Desportes) Филипп
Французский поэт.
Аббат. Из зажиточной купеч. семьи, получил хорошее образование, в т. ч. в Риме. Был завсегдатаем лит. салонов при дворе Карла IX, доверенным лицом Генриха III, на правление которого приходится взлёт карьеры Д. как придворного поэта, испытавшего влияние «Плеяды» и петраркизма. Автор сб. «Первые произведения» («Premières œuvres», 1573, дополненное изд. – 1583), объединяющего поэтич. циклы «Любовь к Диане» («Amours de Diane»), «Любовь к Ипполите» («Amours d’Hyppolyte»), «Любовь к Клеонисе» («Amours de Cléonice»), «Элегии» («Élégies») и др., которые состоят из галантных стихов на случай, чаще всего посвящённых многочисл. любовным увлечениям монарха и его приближённых. После 1574 Д. удалился от двора. Поздняя поэзия и проза [сб. «Псалмы» («Psaumes», 1593, полн. изд. – 1603)] проникнута религ. мотивами.
Сочинения:
Diverses amours, et autres œuvres meslées. Gen. e. a., 1963.