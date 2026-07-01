ДЕПОРТ (Desportes) Филипп

Французский поэт.

Аб­бат. Из за­жи­точ­ной ку­печ. се­мьи, по­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние, в т. ч. в Ри­ме. Был за­все­гда­та­ем лит. са­ло­нов при дво­ре Кар­ла IX , до­ве­рен­ным ли­цом Ген­ри­ха III, на прав­ле­ние ко­то­ро­го при­хо­дит­ся взлёт карь­е­ры Д. как при­двор­но­го по­эта, ис­пы­тав­ше­го влия­ние «Плея­ды» и пет­рар­киз­ ма. Ав­тор сб. «Пер­вые про­из­ве­де­ния» («Premières œuvres», 1573, до­пол­нен­ное изд. – 1583), объ­е­ди­няю­ще­го по­этич. цик­лы «Лю­бовь к Диа­не» («Amours de Diane»), «Лю­бовь к Ип­по­ли­те» («Amours d’Hyppolyte»), «Лю­бовь к Кле­о­ни­се» («Amours de Cléonice»), «Эле­гии» («Élé­gies») и др., ко­то­рые со­сто­ят из га­лант­ных сти­хов на слу­чай, ча­ще все­го по­свя­щён­ных мно­го­числ. лю­бов­ным ув­ле­че­ни­ям мо­нар­ха и его при­бли­жён­ных. По­сле 1574 Д. уда­лил­ся от дво­ра. Позд­няя по­эзия и про­за [сб. «Псал­мы» («Psau­mes», 1593, полн. изд. – 1603)] про­ник­ну­та ре­лиг. мо­ти­ва­ми.

Сочинения :

Diverses amours, et autres œuvres mes­lées. Gen. e. a., 1963.