ДЕПЕСТР (Depestre) Рене
Гаитянский писатель, общественный деятель.
Пишет на франц. яз. Учился в лицеях Жакмеля, Порт-о-Пренса. Выход первых поэтич. сб-ков «Искры» («Étincelles», 1945) и «Кровавый сноп» («Gerbe de sang», 1946), а также публицистич. выступления на стороне оппозиции вынудили Д. эмигрировать во Францию (1946), где он изучал лит-ру (в т. ч. русскую), занимался журналистикой. Посещал СССР, Китай, Чехословакию, страны Лат. Америки, в 1960–1970-х гг. жил на Кубе. В 1970–80-х гг. работал переводчиком при ЮНЕСКО. Автор сб-ков стихов «Ростки света» («Végétations de clarté», 1951), «В переводе с языка морского простора» («Traduit du grand large», 1952), «Чёрная руда» («Mineral noir», 1956, рус. пер. 1961), «Радуга к христианскому Западу» («Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien», 1967), «Поэт на Кубе» («Poète à Cuba», 1976) и др., в которых доминирует социально-политич. тематика. Романы Д. «Шест с призом» («Le мât de cocagne», 1976), «Лишь Адриана в моих мечтах» («Hadriana dans tous mes réves», 1988) и др. созданы в русле магического реализма. Среди др. произведений Д. – новеллы [сб. «Аллилуйя женщине-цветку» («Alléluia pour une femme-jardin», 1973, рус. пер. 1997) и др.], лит.-критич. эссе, в т. ч. по проблемам негритюда [«Негритюд: здравствуй и прощай» («Bonjour et adieu à la négritude», 1980)].
Автор статьи: Л. Г. Хорева.