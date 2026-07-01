ДЕПЕСТР (Depestre) Рене

Гаитянский писатель, общественный деятель.

Пи­шет на франц. яз. Учил­ся в ли­це­ях Жак­ме­ля, Порт-о-Прен­са. Вы­ход пер­вых по­этич. сб-ков «Ис­кры» («Étincelles», 1945) и «Кро­ва­вый сноп» («Gerbe de sang», 1946), а так­же пуб­ли­ци­стич. вы­ступ­ле­ния на сто­ро­не оп­по­зиции вы­ну­ди­ли Д. эмиг­ри­ро­вать во Фран­цию (1946), где он изу­чал лит-ру (в т. ч. рус­скую), за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой. По­се­щал СССР, Ки­тай, Че­хо­сло­ва­кию, стра­ны Лат. Аме­ри­ки, в 1960–1970-х гг. жил на Ку­бе. В 1970–80-х гг. ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком при ЮНЕСКО. Ав­тор сб-ков сти­хов «Ро­ст­ки све­та» («Végétations de clarté», 1951), «В пе­ре­во­де с язы­ка мор­ско­го про­сто­ра» («Traduit du grand large», 1952), «Чёр­ная ру­да» («Mineral noir», 1956, рус. пер. 1961), «Ра­ду­га к хри­сти­ан­ско­му За­па­ду» («Un arc-en-ciel pour l’Oc­ci­dent chrétien», 1967), «По­эт на Ку­бе» («Poète à Cuba», 1976) и др., в ко­то­рых до­ми­ни­ру­ет со­ци­аль­но-по­ли­тич. те­ма­ти­ка. Ро­ма­ны Д. «Шест с при­зом» («Le мât de cocagne», 1976), «Лишь Ад­риа­на в мо­их меч­тах» («Hadriana dans tous mes réves», 1988) и др. соз­да­ны в рус­ле ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Д. – но­вел­лы [сб. «Ал­ли­луйя жен­щи­не-цвет­ку» («Alléluia pour une fem­me-jardin», 1973, рус. пер. 1997) и др.], лит.-кри­тич. эс­се, в т. ч. по про­бле­мам нег­ри­тю­да [«Нег­ри­тюд: здрав­ст­вуй и про­щай» («Bonjour et adieu à la nég­ri­tu­de», 1980)].

Автор статьи: Л. Г. Хо­ре­ва.