ДЕПЕРО (Depero) Фортунато
Итальянский живописец, график, дизайнер, сценограф, писатель.
Посещал худож. школу в Роверето. В ранний период испытал влияние модерна и экспрессионизма. В 1913 переехал в Рим, где познакомился с Ф. Т. Маринетти и с 1914 присоединился к движению футуризма; в 1915 вместе с Дж. Балла выпустил манифест «О футуристической реконструкции вселенной». В живописи Д. комбинации абстрактных форм, напоминающие вращающиеся механич. системы (турбины, пропеллеры и т. п.), чередуются с фигуративными построениями по мотивам ярмарочного театра, кукол-марионеток («Абстрактная живопись», 1915, Музей-галерея Деперо, Роверето; «Автоматы», 1916, частное собрание, Милан; «Балерина-идол», частное собрание, Рим). В работах кон. 1910–20-х гг. пространство членится на ярусы по типу трансформирующихся сценич. установок, крупные фигуры подчёркивают условность этих стереометрич. построений («Я и моя жена», 1919, частное собрание, Милан).
С 1916 Д. работал в области сценографии, сотрудничал с Русским балетом Дягилева (макет декораций и эскизы костюмов для балета «Песнь соловья» на муз. И. Ф. Стравинского, 1916; по требованию С. П. Дягилева сценография Д. заменена на оформление А. Матисса), «Пластическим театром» Ж. Клавеля («Пластические танцы» на муз. А. Казеллы и Дж. Ф. Малипьеро, 1918, Рим) и др. В 1919 основал в Роверето «Дом футуристического искусства» – худож. ателье, занимавшееся дизайном интерьеров («Кабаре дель Дьяволо» в Риме, 1921–22; выставочные павильоны и др.), проектированием мебели, светильников, изготовлением текстиля и пр. В 1933 основал ж. «Dinamo futurista» в Роверето, выступал в нём как худож. критик. Работал также в области скульптуры и плаката, книжной графики (футуристич. автобиографич. книга «Depero–Dinamo–Azzari», 1927). В 1928–30 (также в 1947–49) Д. жил в Нью-Йорке, где открыл «Футуристическое ателье», дизайнерские проекты которого своеобразно сочетали ар деко и приёмы футуризма; оформлял спектакли, работал для журналов «Vogue», «Vanity Fair», «The New Auto Atlas» и др. После 2-й мировой войны жил в Роверето, где в 1959 открылся Музей-галерея Деперо.
Сочинения:
Spezzature: Impressioni – Segni e ritmi. Rovereto, 1913;
F. Depero nelle opera e nella vita. Trento, 1940;
Prose futuriste. Trento, 1973;
Revues. P., 1979;
Un futurista a New York. Montepulciano, 1990.
Иллюстрация:
Ф. Деперо. «Плотник». 1926–31. Музей современного искусства (Тренто).
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. А. Крючкова.