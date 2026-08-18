ДЕПЕРО (Depero) Фортунато

Итальянский живописец , график, дизайнер, сценограф, писатель.

По­се­щал ху­дож. шко­лу в Ро­ве­ре­то. В ран­ний пе­ри­од ис­пы­тал влия­ние мо­дер­на и экс­прес­сио­низ­ма . В 1913 пе­ре­ехал в Рим, где по­зна­ко­мил­ся с Ф. Т. Ма­ри­нет­т и и с 1914 при­сое­ди­нил­ся к дви­же­нию фу­ту­риз­ма; в 1915 вме­сте с Дж. Бал­ла вы­пус­тил ма­ни­фест «О фу­ту­ри­сти­че­ской ре­кон­ст­рук­ции все­лен­ной». В жи­во­пи­си Д. ком­би­на­ции аб­ст­ракт­ных форм, на­по­ми­наю­щие вра­щаю­щие­ся ме­ха­нич. сис­те­мы (тур­би­ны, про­пел­ле­ры и т. п.), че­ре­ду­ют­ся с фи­гу­ра­тив­ны­ми по­строе­ниями по мо­ти­вам яр­ма­роч­но­го те­ат­ра, ку­кол-ма­рио­не­ток («Аб­ст­ракт­ная жи­вопись», 1915, Му­зей-га­ле­рея Де­пе­ро, Ро­ве­ре­то; «Ав­то­ма­ты», 1916, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ми­лан; «Ба­ле­ри­на-идол», ча­ст­ное со­б­ра­ние, Рим). В ра­бо­тах кон. 1910–20-х гг. про­стран­ст­во чле­нит­ся на яру­сы по ти­пу транс­фор­ми­рую­щих­ся сце­нич. ус­та­но­вок, круп­ные фи­гу­ры под­чёр­ки­ва­ют ус­лов­ность этих сте­рео­мет­рич. по­строе­ний («Я и моя же­на», 1919, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ми­лан).

С 1916 Д. ра­бо­тал в об­ла­сти сце­но­гра­фии, со­труд­ни­чал с Рус­ским ба­ле­том Дя­ги­ле­ва (ма­кет де­ко­ра­ций и эс­ки­зы кос­тю­мов для ба­ле­та «Песнь со­ло­вья» на муз. И. Ф. Стра­вин­ско­го, 1916; по тре­бо­ва­нию С. П. Дя­ги­ле­ва сце­но­гра­фия Д. за­ме­не­на на оформ­ле­ние А. Ма­тис­са), «Пла­сти­че­ским те­ат­ром» Ж. Кла­ве­ля («Пла­сти­че­ские тан­цы» на муз. А. Ка­зел­лы и Дж. Ф. Ма­липь­е­ро, 1918, Рим) и др. В 1919 ос­но­вал в Ро­ве­ре­то «Дом фу­ту­ри­сти­че­ско­го ис­кус­ст­ва» – ху­дож. ате­лье, за­ни­мав­шее­ся ди­зай­ном ин­терь­е­ров («Ка­ба­ре дель Дья­во­ло» в Ри­ме, 1921–22; вы­ста­воч­ные па­виль­о­ны и др.), про­ек­ти­ро­ва­ни­ем ме­бе­ли, све­тиль­ни­ков, из­го­тов­ле­ни­ем тек­сти­ля и пр. В 1933 ос­но­вал ж. «Dinamo futurista» в Ро­ве­ре­то, вы­сту­пал в нём как ху­дож. кри­тик. Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти скульп­ту­ры и пла­ка­та , книж­ной гра­фи­ки (фу­ту­ри­стич. ав­то­био­гра­фич. кни­га «Depe­ro–Dinamo–­Az­za­ri», 1927). В 1928–30 (так­же в 1947–49) Д. жил в Нью-Йор­ке, где от­крыл «Фу­ту­ри­сти­че­ское ате­лье», ди­зай­нер­ские про­ек­ты ко­то­ро­го свое­об­раз­но со­че­та­ли ар де­ко и приё­мы фу­ту­риз­ма; оформ­лял спек­так­ли, ра­бо­тал для жур­на­лов «Vogue», «Vanity Fair», «The New Auto Atlas» и др. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны жил в Ро­ве­ре­то, где в 1959 от­крыл­ся Му­зей-га­ле­рея Де­пе­ро.

Сочинения :

Spezzature: Impressioni – Segni e ritmi. Rovereto, 1913;

F. Depero nelle opera e nella vita. Trento, 1940;

Prose futuriste. Trento, 1973;

Revues. P., 1979;

Un fu­tu­ris­ta a New York. Montepulciano, 1990.

Иллюстрация:

Ф. Де­пе­ро. «Плот­ник». 1926–31. Му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Трен­то).

Архив БРЭ.

Автор статьи: В. А. Крюч­ко­ва.