ДЕПЕРЕ ПРАВИЛО
ДЕПЕРЕ́ ПРА́ВИЛО - закон филогенетического роста, эмпирическое обобщение данных о характере исторического развития отдельных систематических групп.
Сформулировано французским палеонтологом Ш. Депере в 1907 году; утверждает, что в каждой филогенетической линии наблюдается тенденция к увеличению размеров тела организмов, то есть развитие идёт от мелких предковых видов ко всё более крупным. После достижения критических размеров и нарушения пропорций тела происходит вымирание группы. В действительности Депере правило имеет много исключений и применимо лишь к некоторым филогенетическим линиям. Депере правило возводит отдельные филогенетические явления в ранг общей эволюционной закономерности и основано на признании некоей независимой от материальных взаимодействий внутренней тенденции развития. Депере правило иногда называют также закон прогрессирующей специализации (сформулирован Депере), согласно которому группа организмов, вступающая в процессе эволюции на путь специализации, неизбежно должна идти ко всё более глубокой и узкой специализации, вследствие чего вымирает. Аналогичные эмпирические обобщения были сформулированы американским палеонтологом Э. Копом (сморти Копа правило).