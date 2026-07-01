ДЕПЕРЬЕ (Desperiers, Des Periers) Бонавантюр
Французский писатель.
Был послушником в монастыре; в 1535 переехал в Лион, входил в круг К. Маро, был секретарём Маргариты Наваррской. Автор ряда стихотворений, а также памфлета «Кимвал мира» («Cymbalum mundi», 1537, рус. пер. 1936) в духе сатирич. диалогов Лукиана, который повлёк судебное преследование издателя и принёс Д. репутацию атеиста; в нём исследовался онтологич. статус поэзии, утверждалась мысль об относительности высшей истины (в т. ч. религ.), критиковалась христианская догматика. Сб. шутливых и фривольных новелл Д. «Новые забавы и весёлые разговоры» («Nouvelles récréations et joyeux devis», изд. в 1558, рус. пер. 1936) близок по духу роману Ф. Рабле.
Сочинения:
Œuvres françaises. P., 1856. Vol. 1–2;
Новые забавы и веселые разговоры. Кимвал мира. М., 1995.
Автор статьи: И. К. Стаф.