ДЕПЕРЬЕ (Desperiers, Des Periers) Бонавантюр

Французский писатель.

Был по­слуш­ни­ком в мо­на­сты­ре ; в 1535 пе­ре­ехал в Ли­он, вхо­дил в круг К. Ма­ро, был сек­ре­та­рём Мар­га­ри­ты На­варр­ской . Ав­тор ря­да сти­хо­тво­ре­ний, а так­же пам­фле­та «Ким­вал ми­ра» («Cym­balum mundi», 1537, рус. пер. 1936) в ду­хе са­ти­рич. диа­ло­гов Лу­киа­на , ко­то­рый по­влёк су­деб­ное пре­сле­до­ва­ние из­да­те­ля и при­нёс Д. ре­пу­та­цию атеи­ста; в нём ис­сле­до­вал­ся он­то­ло­гич. ста­тус по­эзии, ут­вер­жда­лась мысль об от­но­си­тель­но­сти выс­шей ис­ти­ны (в т. ч. ре­ли­г.), кри­ти­ко­ва­лась хри­сти­ан­ская дог­ма­ти­ка. Сб. шут­ли­вых и фри­воль­ных но­велл Д. «Но­вые за­ба­вы и ве­сё­лые раз­го­во­ры» («Nouvelles réc­réa­tions et joyeux devis», изд. в 1558, рус. пер. 1936) бли­зок по ду­ху ро­ма­ну Ф. Раб­ле.

Сочинения :

Œuvres françaises. P., 1856. Vol. 1–2;

Но­вые за­ба­вы и ве­се­лые раз­го­во­ры. Ким­вал ми­ра. М., 1995.

Автор статьи: И. К. Стаф.