Департамент полиции

Департа`мент поли`ции — орган политического сыска и управления полицией Российской империи в 1880—1917. Учрежден указом императора Александра II от 15 ноября 1880, предполагавшем централизацию общей и политической полиции (жандармерии) в ведении министерства внутренних дел с ликвидацией III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Д. п. возглавлял директор, штат был небольшой: в 1881 — 125, в 1895 — 153, в 1899 — 174 человека. Был тесно связан с Отдельным корпусом жандармов. Д. п. занимался предупреждением и пресечением преступлений, охранением общественной безопасности и порядка; ведением дел о государственных преступлениях; наблюдением за деятельностью полицейских учреждений и другим. К февралю 1917 структура Д. п. состояла из Особого отдела и 9 делопроизводств. Так, 1-е делопроизводство («распорядительное») занималось общеполицейскими делами, личным составом; 2-е («законодательное») разрабатывало инструкции, циркуляры и правила «для руководства чинов полиции по предметам их служебной деятельности», 3-е делопроизводство («секретное» до 1898) ведало политическим сыском, внутренней и заграничной агентурой, охраной императора и его семьи, наблюдением за революционной деятельностью в России. Наблюдение было внешним (филеры) и так называемым «внутренним освещением» через агентуру в лице осведомителей и секретных сотрудников. Осведомителей вербовали из числа дворников, лакеев, официантов и лиц других профессий, часто находившихся по роду своих занятий в местах большого скопления людей. Секретными сотрудниками становились, как правило, перевербованные участники революционного подполья. 4-е и 5-е делопроизводства занимались массовым рабочим и крестьянским движением, осуществляли гласный и негласный полицейский надзор . 7-е дело­производство («наблюдательное») вело наблюдение за дознаниями по политическим делам. 8-е делопроизводство заведовало сыскными отделениями (уголовный розыск). 9-е делопроизводство (1914—1917) вело дела, связанные с Первой мировой войной ( контрразведка , надзор за военнопленными и др.). Важнейшим органом, ведавшим политическим сыском, был Особый отдел. Первоначально входил в состав 3-го делопроизводства. Система политического сыска опиралась на мест­ные органы Д. п. — Охранные отделения (охранка), расцвет которых пришелся на время правления императора Николая II. Были учреждены для производства негласных и иных розысков и расследований по делам о государственных преступлениях. Наиболее активным было Московское охранное отделение во главе с жандармским полковником С. В. Зубатовым (1896—1902). Столкнувшись в начале XX в. с массовым рабочим и революционным движением, Д. п. сделал упор на использование осведомителей и провокаторов. Переход от преимущественно наружного наблюдения к внедрению секретных агентов в подпольные организации окончательно закрепил премьер-министр и министр внутренних дел П. А. Столыпин в циркулярах от 10 февраля 1907 и 19 февраля 1911. Численность тайной агентуры различные исследователи оценивают в 10—40 тыс. человек. Наиболее заметными успехами Д. п. в этой области явилось внедрение Е. Ф. Азефа на пост руководителя «Боевой организации» партии эсеров и Р. В. Малиновского в ЦК РСДРП. Однако провокации оказались обоюдоострым оружием. В конечном счете они принесли правящему режиму больше вреда, чем пользы. Все усилия Д. п. не смогли предотвратить революцию, начало которой в феврале 1917 стало для высших чинов Д. п. полной неожиданностью. Последний орган государственной безопасности Российской империи прекратил свое существование вместе с охраняемым им самодержавием. Лит: Герасимов А. В. На лезвии с террористами // «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска. Т. 1—2. М., 2004; Ерошкин Н. П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. М., 1960. О. Г. Некрасов.