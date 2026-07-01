ДЕПАРТАМЕНТ ДУХОВНЫХ ДЕЛ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЙ (ДДДИИ)

Цен­траль­ное уч­ре­ж­де­ние Рос­сий­ской им­пе­рии, ве­дав­шее не­пра­во­слав­ны­ми кон­фес­сия­ми.

Соз­дан по­сле ми­ни­стер­ской ре­фор­мы 1802 , ме­нял на­зва­ние и под­чинён­ность: Гл. управ­ле­ние ду­хов­ных дел иностр. ис­по­ве­да­ний (25.7.1810–24.10.1817, 6.8.1880–16.3.1881), деп-т Мин-ва ду­хов­ных дел и нар. про­све­ще­ния (24.10.1817–15.5.1824), от­де­ле­ние Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния (15.5.1824–2.2.1832), деп-т Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел (2.2.1832–6.8.1880, 6.3.1881–5.8.1917), Мин-­во ис­по­ве­да­ний Врем. пра­ви­тель­ст­ва (5.8–26.11.1917).

Ес­ли Рус­ская пра­во­слав­ная цер­ковь бы­ла под­чи­не­на вла­стям им­пе­рии с уч­ре­ж­де­ни­ем в 1721 долж­но­сти обер-про­ку­ро­ра Свя­тей­ше­го Си­но­да, то раз­ра­бот­ка ве­дом­ст­ва для кон­тро­ля за не­пра­во­слав­ны­ми ис­по­ве­да­ния­ми за­тя­ну­лась ещё на сто­ле­тие. За об­ра­зец М. М. Спе­ран­ский взял Мин-во ис­по­ве­да­ний на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции. В 1817 Си­нод, ду­хо­вен­ст­во пр. ис­по­ве­да­ний и нар. об­ра­зо­ва­ние под­чи­ни­ли еди­но­му мин-ву под рук. кн. А. Н. Го­ли­цы­на, в ко­то­ром ино­вер­ца­ми ве­дал сек­ре­тарь Биб­лей­ско­го общества А. И. Тур­ге­нев. Но в 1824 мин-во рас­па­лось, управ­ле­ние ино­вер­ца­ми пе­ре­шло к А. С. Шиш­ко­ву (1824–1828), а за­тем к Д. Н. Блу­до­ву (1828–1832), с на­зна­че­ни­ем ко­то­ро­го ми­ни­ст­ром внутр. дел От­де­ле­ние вклю­чи­ли в струк­ту­ру Мин-ва внутр. дел.

По Ус­та­ву ду­хов­ных дел иностр. испо­ве­да­ний (1857, до­пол­нен в 1896) ДДДИИ ку­ри­ро­вал на­зна­че­ние ру­ко­во­ди­те­лей не­пра­во­слав­ных кон­фес­сий, от­кры­тие но­вых не­пра­во­слав­ных при­хо­дов, ве­дал ду­хов­ной цен­зу­рой для ино­вер­цев, над­зи­рал за их шко­ла­ми, до­хо­да­ми не­пра­во­слав­ных об­щин, рас­по­ря­жал­ся по­строй­кой и ре­мон­том их мо­лит­вен­ных до­мов и хра­мов, раз­би­рал де­ла о сме­шан­ных бра­ках и раз­во­дах, слу­чаи пе­ре­хо­да в хри­сти­ан­ст­во и сле­дил за ве­де­ни­ем мет­рик ино­вер­цев. Осо­бое вни­ма­ние при­да­ва­лось ох­ра­не ус­то­ев пра­во­сла­вия как гос. ре­ли­гии им­пе­рии.

Деп-т не имел струк­тур на мес­тах, дей­ст­вуя че­рез гу­берн­ские вла­сти. К 1917 в нём бы­ло семь от­де­ле­ний, из ко­то­рых 1-е ве­да­ло ка­то­ли­ка­ми, 2-е – про­тес­тан­та­ми, 3-е – сек­тан­та­ми, 4-е – ста­ро­об­ряд­ца­ми, 5-е – му­суль­ма­на­ми, буд­ди­ста­ми, иу­дея­ми и языч­ни­ка­ми, 6-е – ар­мя­на­ми гри­го­ри­ан­ско­го и ка­то­ли­че­ско­го об­ря­дов, 7-е ве­ло сек­рет­ные де­ла. Сре­ди 30–40 чи­нов­ни­ков ДДДИИ боль­шин­ст­во ис­по­ве­до­ва­ли пра­во­сла­вие, име­ли выс­шее об­ра­зо­ва­ние; его вне­штат­ны­ми экс­пер­та­ми бы­ли круп­ные учё­ные, напр. вос­то­ко­вед М. Ка­зем-Бек. Из ру­ко­во­ди­те­лей ДДДИИ наи­бо­лее круп­ной фи­гу­рой был со­рат­ник П. А. Сто­лы­пи­на эт­но­граф А. Н. Ха­ру­зин (1908–11).

Де­пар­та­мент был уп­разд­нён по­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 . Бо­лее 30 тыс. его дел во­шли в фонд 821 Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го ис­то­ри­че­ско­го ар­хи­ва в С.-Пе­тер­бур­ге.

Автор статьи: Д. Ю. Ара­пов.

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