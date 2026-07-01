ДЕПАРТАМЕНТ ДУХОВНЫХ ДЕЛ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЙ (ДДДИИ)
Центральное учреждение Российской империи, ведавшее неправославными конфессиями.
Создан после министерской реформы 1802, менял название и подчинённость: Гл. управление духовных дел иностр. исповеданий (25.7.1810–24.10.1817, 6.8.1880–16.3.1881), деп-т Мин-ва духовных дел и нар. просвещения (24.10.1817–15.5.1824), отделение Министерства народного просвещения (15.5.1824–2.2.1832), деп-т Министерства внутренних дел (2.2.1832–6.8.1880, 6.3.1881–5.8.1917), Мин-во исповеданий Врем. правительства (5.8–26.11.1917).
Если Русская православная церковь была подчинена властям империи с учреждением в 1721 должности обер-прокурора Святейшего Синода, то разработка ведомства для контроля за неправославными исповеданиями затянулась ещё на столетие. За образец М. М. Сперанский взял Мин-во исповеданий наполеоновской Франции. В 1817 Синод, духовенство пр. исповеданий и нар. образование подчинили единому мин-ву под рук. кн. А. Н. Голицына, в котором иноверцами ведал секретарь Библейского общества А. И. Тургенев. Но в 1824 мин-во распалось, управление иноверцами перешло к А. С. Шишкову (1824–1828), а затем к Д. Н. Блудову (1828–1832), с назначением которого министром внутр. дел Отделение включили в структуру Мин-ва внутр. дел.
По Уставу духовных дел иностр. исповеданий (1857, дополнен в 1896) ДДДИИ курировал назначение руководителей неправославных конфессий, открытие новых неправославных приходов, ведал духовной цензурой для иноверцев, надзирал за их школами, доходами неправославных общин, распоряжался постройкой и ремонтом их молитвенных домов и храмов, разбирал дела о смешанных браках и разводах, случаи перехода в христианство и следил за ведением метрик иноверцев. Особое внимание придавалось охране устоев православия как гос. религии империи.
Деп-т не имел структур на местах, действуя через губернские власти. К 1917 в нём было семь отделений, из которых 1-е ведало католиками, 2-е – протестантами, 3-е – сектантами, 4-е – старообрядцами, 5-е – мусульманами, буддистами, иудеями и язычниками, 6-е – армянами григорианского и католического обрядов, 7-е вело секретные дела. Среди 30–40 чиновников ДДДИИ большинство исповедовали православие, имели высшее образование; его внештатными экспертами были крупные учёные, напр. востоковед М. Казем-Бек. Из руководителей ДДДИИ наиболее крупной фигурой был соратник П. А. Столыпина этнограф А. Н. Харузин (1908–11).
Департамент был упразднён после Октябрьской революции 1917. Более 30 тыс. его дел вошли в фонд 821 Российского государственного исторического архива в С.-Петербурге.
Автор статьи: Д. Ю. Арапов.