ДЕОПИК Дега Витальевич

Родился в 1932 г.

1956 — Окончил исторический факультет МГУ . 1961 — Кандидат исторических наук ("Ранние вьетские государства"). 1996 — Доктор исторических наук . 1978—1988 — Член Учёных советов Института стран Азии и Африки при МГУ, Института этнографии АН СССР. 1979—1984 — Член ученого совета музея искусств народов Востока.

Профессор кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки при МГУ.

Один из создателей исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). В ПСТГУ заведует кафедрой всеобщей. Преподаёт в Институте практического востоковедения.

Учитель : А.А. Губер

Область интересов : Социально-экономическая история Юго-Восточной Азии, история Вьетнама, применение математических методов в исторических исследованиях, текстология древнего Китая, археология юга России. Клиометрика.

Сочинения : Юго-Восточная Азия в мировой истории (в соавт. Ч.1. 1997);

Новая история Вьетнама (в соавт.). 1980;

История стран Азии и Африки в средние века (в соавт.) Ч.1–2. 1987–1988);

История стран Азии и Африки в новое время (в соавт.). 1987;

История Индонезии (в соавт.). 1992;

История Вьетнама Ч. 1. 1994; История Востока (в соавт.). Т2. 1992.

Современные данные о древнейших письменностях в Восточной Азии и связанные с ними знаки и тексты. Часть 2. // Вопросы эпиграфики. Вып. 6. М., 2012. С. 205-249 (в соавтор. с Ульяновым М.Ю.)

Ранние городские поселения Восточной Азии (рубеж 3-2 тыс. до н.э.): к вопросу о возникновении государственности в историческом регионе Восточная Азия // Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы докладов научной конференции (Москва, 15 апреля 2013 г.). М., 2013. С. 17-20. (в соавтор. с Ульяновым М.Ю.)

Современные данные о древнейших письменностях в Восточной Азии и связанные с ними знаки и тексты. Часть 3 // Вопросы эпиграфики. Выпуск 7, М., 2014. С. 15-103.(в соавтор. с Ульяновым М.Ю.)