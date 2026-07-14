ДЕНОН, Виван-Денон (Denon; de Non; Vivant-Denon) Доминик (Виван)
Французский график, гравёр, писатель, дипломат.
Один из основателей музейного дела во Франции. В юности занимался лит. деятельностью [его комедия «Жюли, или Добрый отец» («Julie, ou Le bon père») была поставлена в «Комеди Франсез» в 1769]. С 1768 на придворной службе; работал во франц. посольствах в С.-Петербурге (1773–75; во время поездки в Швейцарию в 1775 встречался с Вольтером и нарисовал его портрет) и Неаполе (до 1785), где начал изучать древние памятники и исполнять зарисовки и гравюры. По возвращении во Францию подарил Людовику XVI собранную им коллекцию этрусских ваз; в 1787 избран чл. Королевской академии живописи и скульптуры.
В начале Французской революции 18 в. Д. уехал в Венецию; вернувшись в Париж (1793), пользовался покровительством Ж. Л. Давида. Принимал участие в качестве художника в Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта 1798–99; опубликовал «Путешествие по Нижнему и Верхнему Египту» (1802) с собств. гравюрами (св. 300). В 1802 назначен ген. директором музеев Франции: Центр. музея искусств Республики (впоследствии Музей Наполеона, затем Лувр), также Версаля, мануфактур фарфора в Севре, гобеленов в Бове, Монетного и медальерного двора и др.; полномочия Д. как 1-го директора Лувра были подтверждены Людовиком XVIII (1814). Во время наполеоновских завоеваний в Европе Д. руководил пополнением франц. коллекций за счёт реквизированных памятников иск-ва разл. стран, особенно Италии. В 1812 получил титул барона. По его рисункам были выполнены гравюры для 20-томного издания «Описание Египта» («Description de l’Egypte», 1809–22) Э. Ф. Жомара: Д. создавал эскизы для Севрской мануфактуры. Имя Д. сейчас носит одно из крыльев Лувра.
Сочинения:
Voyage en Sicile. P., 1788. P., 1993;
Voyage dans la Basse et la Haute Egypte... P., 1802. Vol. 1–2. P., 1998;
Monuments des arts du dessin chez les peoples tant anciens que modernes. P., 1829. Vol. 1–4; Monuments de la Haute Egypte: manuscrit inédit. Chalon-sur-Saône, 2003.
Иллюстрация:
Д. Денон. Портрет работы Р. Лефевра. 1800-е гг. Национальный музей Версаля и Трианонов.
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. А. Кулаков.