ДЕНОН, Виван-Денон (Denon; de Non; Vivant-Denon) Доминик (Виван)

Французский график, гравёр, писатель, дипломат.

Один из ос­но­ва­те­лей му­зей­но­го де­ла во Фран­ции. В юно­сти за­ни­мал­ся лит. дея­тель­но­стью [его ко­ме­дия «Жю­ли, или Доб­рый отец» («Julie, ou Le bon père») бы­ла по­став­ле­на в «Ко­ме­ди Фран­сез» в 1769]. С 1768 на при­двор­ной служ­бе; ра­бо­тал во франц. по­соль­ст­вах в С.-Пе­тер­бур­ге (1773–75; во вре­мя по­ез­д­ки в Швей­ца­рию в 1775 встре­чал­ся с Воль­те­ром и на­ри­со­вал его порт­рет) и Неа­по­ле (до 1785), где на­чал изу­чать древ­ние па­мят­ни­ки и ис­пол­нять за­ри­сов­ки и гра­вю­ры. По воз­вра­ще­нии во Фран­цию по­да­рил Лю­до­ви­ку XVI со­бран­ную им кол­лек­цию эт­рус­ских ваз; в 1787 из­бран чл. Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры.

В на­ча­ле Французской ре­во­лю­ции 18 в. Д. уе­хал в Ве­не­цию; вер­нув­шись в Па­риж (1793), поль­зо­вал­ся пок­ро­ви­тель­ст­вом Ж. Л. Да­ви­да. При­ни­мал уча­стие в ка­че­ст­ве ху­дож­ни­ка в Еги­пет­ской эк­спе­ди­ции На­по­лео­на Бо­на­пар­та 1798–99; опуб­ли­ко­вал «Пу­те­ше­ст­вие по Ниж­не­му и Верх­не­му Егип­ту» (1802) с собств. гра­вю­ра­ми (св. 300). В 1802 на­зна­чен ген. ди­рек­то­ром му­зе­ев Фран­ции: Центр. му­зея ис­кусств Рес­пуб­ли­ки (впо­след­ствии Му­зей На­по­лео­на, за­тем Лувр), так­же Вер­са­ля, ма­ну­фак­тур фар­фо­ра в Сев­ре, го­бе­ле­нов в Бо­ве, Мо­нет­но­го и ме­даль­ер­но­го дво­ра и др.; пол­но­мо­чия Д. как 1-го ди­рек­то­ра Лув­ра бы­ли под­тверж­де­ны Лю­до­ви­ком XVIII (1814). Во вре­мя на­по­лео­нов­ских за­вое­ва­ний в Ев­ро­пе Д. ру­ко­во­дил по­пол­не­ни­ем франц. кол­лек­ций за счёт рек­ви­зи­ро­ван­ных па­мят­ни­ков иск-ва разл. стран, осо­бен­но Ита­лии. В 1812 по­лу­чил ти­тул ба­ро­на. По его ри­сун­кам бы­ли вы­пол­не­ны гра­вю­ры для 20-том­но­го из­да­ния «Опи­са­ние Егип­та» («Description de l’Egypte», 1809–22) Э. Ф. Жо­ма­ра: Д. соз­да­вал эс­ки­зы для Севр­ской ма­ну­фак­ту­ры. Имя Д. сей­час но­сит од­но из крыль­ев Лув­ра.

Сочинения:

Voyage en Sicile. P., 1788. P., 1993;

Voyage dans la Basse et la Haute Egypte... P., 1802. Vol. 1–2. P., 1998;

Monuments des arts du dessin chez les peoples tant anciens que modernes. P., 1829. Vol. 1–4; Monuments de la Haute Egypte: manuscrit inédit. Chalon-sur-Saône, 2003.

Иллюстрация:

Д. Де­нон. Порт­рет ра­бо­ты Р. Ле­фев­ра. 1800-е гг. На­цио­наль­ный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов.

Архив БРЭ.

Автор статьи: В. А. Ку­ла­ков.