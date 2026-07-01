ДЕНЛО

ДЕНЛО (англ. Danelaw, дат. Danelagh) - область датского права, территория Англии .

Тер­ри­то­рия Анг­лии, за­воё­ван­ная в 860-870-х годах ви­кин­га­ми (пре­именновано дат­ча­на­ми) и под­верг­шая­ся ин­тен­сив­ной скандинавской ко­ло­ни­за­ции. Тер­мин «Денло» поя­вил­ся в письменных ис­точ­ни­ках в начале XI века. Он оз­на­чал при­ви­ле­гию ме­ст­но­го на­се­ле­ния поль­зо­вать­ся нор­ма­ми скандинавского обыч­но­го пра­ва вме­сто анг­лий­ско­го. Юри­дическое оформ­ле­ние ста­ту­са Денло про­изош­ло в ре­зуль­та­те до­го­во­ра в Уэд­мо­ре (879) ме­ж­ду английским ко­ро­лём из Уэс­сек­ской ди­на­стии Альф­ре­дом Ве­ли­ким и од­ним из наи­бо­лее влия­тельных пред­во­ди­те­лей ви­кин­гов Гут­ру­мом. Уэд­мор­ский мир за­кре­пил по­ли­тическую власть скан­ди­на­вов на за­хва­чен­ных зем­лях анг­ло­сак­сов. В Денло вхо­ди­ли северные и северо-восточные рай­оны Анг­лии (ис­то­рические об­лас­ти Нор­тум­брия , часть Мер­сии и Вос­точ­ная Анг­лия). Северо-западное по­бе­ре­жье Анг­лии бы­ло ко­ло­ни­зо­ва­но норвежскими пе­ре­се­лен­ца­ми из Ир­лан­дии, с Орк­ней­ских и Фа­рер­ских островов. Гра­ни­цей ме­ж­ду вла­де­ния­ми английских ко­ро­лей и Денло слу­жи­ла древ­няя римская до­ро­га (на­зва­на ан­гло­сак­са­ми Уот­линг-стрит), про­хо­див­шая от Дув­ра че­рез Лон­дон до Брок­сте­ра. В по­ли­тическом от­но­ше­нии Денло не яв­ля­лась цель­ным государственным об­ра­зо­ва­ни­ем и пред­став­ля­ла со­бой со­во­куп­ность отдельных тер­ри­то­ри­аль­ных кня­же­ний во гла­ве с ме­ст­ны­ми во­ж­дя­ми - яр­ла­ми и хёв­дин­га­ми. Наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ные во­ж­ди но­си­ли ти­тул ко­нун­га. Круп­ней­ши­ми цен­тра­ми Денло бы­ли Йорк, Лин­кольн и ряд других го­ро­дов, став­ших ре­зи­ден­ция­ми скандинавских во­ж­дей. Денло яв­ля­лась по­лем анг­ло-скандинавского эт­но­куль­тур­но­го син­те­за, за­вер­шив­ше­го­ся в те­че­ние X-XI веков ус­пеш­ной ин­те­гра­ци­ей скандинавского эт­нического эле­мен­та, в том числе зна­ти, в анг­ло­сак­сон­ское об­ще­ст­во. При­ня­тие скан­ди­на­ва­ми хри­сти­ан­ст­ва ус­ко­ри­ло этот про­цесс. Уг­луб­ле­нию анг­ло-скандинавского эт­но­куль­тур­ной ин­те­гра­ции спо­соб­ст­во­ва­ло так­же пре­бы­ва­ние Анг­лии в со­ста­ве датской дер­жа­вы Кну­да Ве­ли­ко­го. В X-XI веках сре­ди на­се­ле­ния и пра­вя­щей эли­ты Денло час­то про­яв­ля­лись се­па­ра­ти­ст­ские на­строе­ния, вы­ра­жав­шие­ся в том числе в под­держ­ке втор­же­ний в Анг­лию датского и норвежского ко­ро­лей (1013, 1014–16, 1066, 1069–71). В ре­зуль­та­те войн ко­ро­лей Уэс­сек­ской ди­на­стии за объ­е­ди­не­ние Анг­лии по­ли­тической са­мо­стоя­тель­но­сти Денло был по­ло­жен ко­нец. В Английском ко­ро­лев­ст­ве Денло со­хра­ня­ла пра­во­вую и куль­тур­ную обо­соб­лен­ность в XI-XII веков.

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