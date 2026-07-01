ДЕНЛО
ДЕНЛО (англ. Danelaw, дат. Danelagh) - область датского права, территория Англии.
Территория Англии, завоёванная в 860-870-х годах викингами (преименновано датчанами) и подвергшаяся интенсивной скандинавской колонизации. Термин «Денло» появился в письменных источниках в начале XI века. Он означал привилегию местного населения пользоваться нормами скандинавского обычного права вместо английского. Юридическое оформление статуса Денло произошло в результате договора в Уэдморе (879) между английским королём из Уэссекской династии Альфредом Великим и одним из наиболее влиятельных предводителей викингов Гутрумом. Уэдморский мир закрепил политическую власть скандинавов на захваченных землях англосаксов. В Денло входили северные и северо-восточные районы Англии (исторические области Нортумбрия, часть Мерсии и Восточная Англия). Северо-западное побережье Англии было колонизовано норвежскими переселенцами из Ирландии, с Оркнейских и Фарерских островов. Границей между владениями английских королей и Денло служила древняя римская дорога (названа англосаксами Уотлинг-стрит), проходившая от Дувра через Лондон до Брокстера. В политическом отношении Денло не являлась цельным государственным образованием и представляла собой совокупность отдельных территориальных княжений во главе с местными вождями - ярлами и хёвдингами. Наиболее авторитетные вожди носили титул конунга. Крупнейшими центрами Денло были Йорк, Линкольн и ряд других городов, ставших резиденциями скандинавских вождей. Денло являлась полем англо-скандинавского этнокультурного синтеза, завершившегося в течение X-XI веков успешной интеграцией скандинавского этнического элемента, в том числе знати, в англосаксонское общество. Принятие скандинавами христианства ускорило этот процесс. Углублению англо-скандинавского этнокультурной интеграции способствовало также пребывание Англии в составе датской державы Кнуда Великого. В X-XI веках среди населения и правящей элиты Денло часто проявлялись сепаратистские настроения, выражавшиеся в том числе в поддержке вторжений в Англию датского и норвежского королей (1013, 1014–16, 1066, 1069–71). В результате войн королей Уэссекской династии за объединение Англии политической самостоятельности Денло был положен конец. В Английском королевстве Денло сохраняла правовую и культурную обособленность в XI-XII веков.