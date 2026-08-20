ДЕНКТАШ (Denktaş) Рауф

Государственный и по­ли­тический дея­тель Кип­ра.

По­лу­чил юри­дич. об­ра­зо­ва­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Лин­кольнс-Инн, Лон­дон). С 1947 ад­во­кат в Ни­ко­сии; и. о. зам. ми­ни­ст­ра юс­ти­ции (1956–58) в брит. ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции на Ки­пре. Один из ос­но­ва­те­лей не­ле­галь­ной Тур. орг-ции обо­ро­ны, вы­сту­пав­шей под ло­зун­гом «Кипр – ту­рец­кий». По­сле про­воз­гла­ше­ния Кип­ра не­за­ви­си­мым гос-вом (1960) – пред. тур. об­щин­ной па­ла­ты. С февр. 1973 ви­це-пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Кипр. По­сле ок­ку­па­ции сев. час­ти Кип­ра тур. вой­ска­ми (20.7.1974) гла­ва врем. тур. ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1975 ос­но­вал Пар­тию нац. един­ст­ва, по­лу­чив­шую под­держ­ку боль­шин­ст­ва ту­рок-ки­прио­тов. 13.2.1975 из­бран пре­зи­ден­том са­мо­про­воз­гла­шён­но­го Тур. фе­де­ра­тив­но­го гос-ва Кип­ра (пе­ре­из­бран в 1981); 15.11.1983 – пре­зи­ден­том Ту­рец­кой рес­пуб­ли­ки Се­вер­но­го Кип­ра (пе­ре­из­бран в 1985, 1990, 1995 и 2000). Д. не­од­но­крат­но вёл пе­ре­го­во­ры с Ма­ка­рио­сом III и др. пре­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки Кипр, а так­же с ме­ж­ду­нар. по­сред­ни­ка­ми об объ­е­ди­не­нии Кип­ра, од­на­ко его жё­ст­кая по­зи­ция вся­кий раз ста­но­ви­лась при­чи­ной не­уда­чи пе­ре­го­во­ров. С нач. 21 в. не­гиб­кий под­ход Д. к ре­ше­нию кипр­ской про­бле­мы на­чал вы­зы­вать кри­ти­ку в тур. об­щи­не Кип­ра, а по­сле всту­п­ле­ния Рес­пуб­ли­ки Кипр в Ев­ро­со­юз (1.5.2004) по­пу­ляр­ность Д. и его Пар­тии нац. един­ст­ва за­мет­но упа­ла. Про­иг­рав пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 17.4.2005 М. А. Та­ла­ту, Д. ото­шёл от по­ли­тич. дея­тель­но­сти.

Автор статьи: М. С. Мей­ер.