ДЕНИСОВЫ

Пред­ста­ви­те­ли бес­по­пов­ского ста­ро­об­ряд­че­ст­ва, вид­ные дея­те­ли Вы­го-Лек­син­ско­го об­ще­житель­ст­ва; бра­тья.

Ан­д­рей [1674, с. По­ве­нец Оло­нец­ко­го у. – 1(12).3.1730, Вы­го-Лек­син­ское об­ще­жи­тель­ст­во], пер­вый ки­но­ви­арх (на­стоя­тель) об­ще­жи­тель­ст­ва (1702–1730). В 1691 пе­ре­се­лил­ся из По­вен­ца в Вы­гов­скую пус­тынь, где в окт. 1694 вме­сте с Ви­ку­ли­ным Да­нии­лом ор­га­ни­зо­вал Вы­го-Лек­син­ское об­ще­жи­тель­ст­во на прин­ци­пах ки­но­вий­но­го мо­на­сты­ря. Бла­го­да­ря ор­га­ни­за­тор­ским та­лан­там Ан­д­рея Д. оно бы­ст­ро ста­ло круп­ней­шим в Рос­сии ста­ро­об­рядч. цен­тром. Им бы­ла вы­ра­бо­та­на про­грам­ма раз­ви­тия ста­ро­об­рядч. цен­тра, в ко­то­рой важ­ное ме­сто от­во­ди­лось цер­ков­но­му и куль­тур­но­му строи­тель­ст­ву. Со­ста­вил ряд ос­но­во­по­ла­гаю­щих ус­тав­ных ста­тей для Вы­гов­ской и Лек­син­ской оби­те­лей. Ду­хов­ный пи­са­тель и про­по­вед­ник, ос­но­ва­тель вы­гов­ской лит. шко­лы. Творч. на­сле­дие Ан­д­рея Д., поч­ти не­опуб­ли­ко­ван­ное, на­счи­ты­ва­ет ок. 200 со­чи­не­ний разл. жан­ров: дог­ма­тич. тру­ды (им на­пи­са­на зна­чит. часть «По­мор­ских от­ве­тов»), про­по­ве­ди , сло­ва на цер­ков­ные празд­ни­ки, по­сла­ния и т. д.

Се­мён [1682, По­ве­нец – 25.9(6.10).1740, Вы­го-Лек­син­ское об­ще­жи­тель­ст­во], ки­но­ви­арх (1730–40), цер­ков­ный пи­са­тель. Пе­ре­се­лил­ся в Вы­го-­Лек­син­ское об­ще­жи­тель­ст­во (1697) по ини­циа­ти­ве бра­та Ан­д­рея. В 1720-е гг. был пер­вым по­мощ­ни­ком бра­та в на­стоя­тель­ских тру­дах. По­сле смер­ти бра­та стал ки­но­ви­ар­хом пус­ты­ни и про­дол­жил его ли­нию по бла­го­ус­т­рой­ст­ву об­ще­жи­тель­ст­ва. Лит. на­сле­дие Се­мё­на Д. со­став­ля­ет ок. 100 со­чи­не­ний. Им бы­ли на­пи­са­ны ос­но­во­по­ла­гаю­щие со­чи­не­ния ис­то­рич. цик­ла о ста­ро­об­рядч. дви­же­нии в Рос­сии во 2-й пол. 17 – 1-й пол. 18 вв.: «Ис­то­рия об от­цах и стра­даль­цах со­ло­вец­ких» и «Ви­но­град рос­сий­ский...». Ему так­же при­над­ле­жат мно­го­числ. тор­же­ст­вен­ные, про­по­вед­нич., по­здра­ви­тель­ные и над­гроб­ные сло­ва и по­ле­ми­ко-дог­ма­тич. со­чи­не­ния.

Автор статьи: Е. М. Юхи­мен­ко.

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