ДЕНИСОВЫ
Представители беспоповского старообрядчества, видные деятели Выго-Лексинского общежительства; братья.
Андрей [1674, с. Повенец Олонецкого у. – 1(12).3.1730, Выго-Лексинское общежительство], первый киновиарх (настоятель) общежительства (1702–1730). В 1691 переселился из Повенца в Выговскую пустынь, где в окт. 1694 вместе с Викулиным Даниилом организовал Выго-Лексинское общежительство на принципах киновийного монастыря. Благодаря организаторским талантам Андрея Д. оно быстро стало крупнейшим в России старообрядч. центром. Им была выработана программа развития старообрядч. центра, в которой важное место отводилось церковному и культурному строительству. Составил ряд основополагающих уставных статей для Выговской и Лексинской обителей. Духовный писатель и проповедник, основатель выговской лит. школы. Творч. наследие Андрея Д., почти неопубликованное, насчитывает ок. 200 сочинений разл. жанров: догматич. труды (им написана значит. часть «Поморских ответов»), проповеди, слова на церковные праздники, послания и т. д.
Семён [1682, Повенец – 25.9(6.10).1740, Выго-Лексинское общежительство], киновиарх (1730–40), церковный писатель. Переселился в Выго-Лексинское общежительство (1697) по инициативе брата Андрея. В 1720-е гг. был первым помощником брата в настоятельских трудах. После смерти брата стал киновиархом пустыни и продолжил его линию по благоустройству общежительства. Лит. наследие Семёна Д. составляет ок. 100 сочинений. Им были написаны основополагающие сочинения историч. цикла о старообрядч. движении в России во 2-й пол. 17 – 1-й пол. 18 вв.: «История об отцах и страдальцах соловецких» и «Виноград российский...». Ему также принадлежат многочисл. торжественные, проповеднич., поздравительные и надгробные слова и полемико-догматич. сочинения.
Автор статьи: Е. М. Юхименко.