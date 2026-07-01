ДЕНИСОВА Галина Сергеевна
Родилась 08.01.1956. Окончила философский факультет Ростовского государственного университета и очную аспирантуру Ленинградского государственного университета. Работала в Новочеркасском политехническом институте, в Ростовском государственном педагогическом университете.
Кандидатская диссертация.: Социальные функции исторической науки (1983).
Докторская диссертация: Становление этноса как субъекта в политической жизни современной России (1996).
Доктор социологических наук, профессор. Работала заведующей кафедрой социальных коммуникаций и технологий факультета социально-исторического образования Южного федерального университета.
Член Российского общества социологов. Координатор Распределительного научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем Министерства образования и науки РФ и Российской академии наук
Область интересов: Политический аспект межэтнических взаимоотношений, развитие национальной шк. в Северо-Кавказском регионе, национальное самосознание.
Сочинения: Этносы в политической жизни России 90-х гг. Ростов-н/Д., 1996;
Субъектность этноса. Ростов-н/Д., 1997;
Миграционный статус России: социокультурные индикаторы // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 8 (в соавторстве).
Опыт адаптации мигрантов в Ставропольском крае // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2009. Спецвыпуск (в соавторстве).
Институциональные условия интеграции соотечественников: опыт сравнительного анализа России и Германии // В поисках России: серия публикаций к дискуссии об идентичности. Т.2. Юг России – Северный Кавказ. Ростов-на-Дону, 2010 (в соавторстве).
Ценностные смыслы трудовых зарубежных практик студенчества в контексте цивилизационного выбора России // Молодёжь перед цивилизационным выбором: на материалах республики Молдовы и Юга России. Выпуск 2. Кишинёв, 2010 (в соавторстве).
Южно-российская идентичность: упущенная возможность интеграции мультикультурного региона // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2011. № 6 (в соавторстве).