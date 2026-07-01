ДЕНИСОВА Галина Сергеевна

Родилась 08.01.1956. Окончила философский факультет Ростовского государственного университета и очную аспирантуру Ленинградского государственного университета. Работала в Новочеркасском политехническом институте, в Ростовском государственном педагогическом университете.

Кандидатская диссертация .: Социальные функции исторической науки (1983).

Докторская диссертация : Становление этноса как субъекта в политической жизни современной России (1996).

Доктор социологических наук, профессор. Работала заведующей кафедрой социальных коммуникаций и технологий факультета социально-исторического образования Южного федерального университета.

Член Российского общества социологов. Координатор Распределительного научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем Министерства образования и науки РФ и Российской академии наук

Область интересов : Политический аспект межэтнических взаимоотношений, развитие национальной шк. в Северо-Кавказском регионе, национальное самосознание.

Сочинения: Этносы в политической жизни России 90-х гг. Ростов-н/Д., 1996;

Субъектность этноса. Ростов-н/Д., 1997;

Миграционный статус России: социокультурные индикаторы // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 8 (в соавторстве).

Опыт адаптации мигрантов в Ставропольском крае // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2009. Спецвыпуск (в соавторстве).

Институциональные условия интеграции соотечественников: опыт сравнительного анализа России и Германии // В поисках России: серия публикаций к дискуссии об идентичности. Т.2. Юг России – Северный Кавказ. Ростов-на-Дону, 2010 (в соавторстве).

Ценностные смыслы трудовых зарубежных практик студенчества в контексте цивилизационного выбора России // Молодёжь перед цивилизационным выбором: на материалах республики Молдовы и Юга России. Выпуск 2. Кишинёв, 2010 (в соавторстве).

Южно-российская идентичность: упущенная возможность интеграции мультикультурного региона // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2011. № 6 (в соавторстве).