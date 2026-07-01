ДЕНИСОВ Василий Иванович

Российский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф.

Обу­чал­ся в Вар­шав­ском муз. ин-те (до 1880); с 1895 на­чал са­мо­стоя­тель­но за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью. Учил­ся в Мо­ск­ве – в мас­тер­ской К. А. Ко­ро­ви­н а (1897–1898) и в шко­ле Е. Н. Зван­це­вой (1899–1900) у В. А. Се­ро­ва. Чл. Моск. т-ва ху­дож­ни­ков (1901–08). В 1912 вме­сте со скульп­то­ра­ми С. Т. Ко­нён­ко­вым и И. Ф. Рах­ма­но­вым по­се­тил Гре­цию и Ма­лую Азию. Соз­да­вал ви­зио­нер­ские ком­по­зи­ции боль­шо­го фор­ма­та (близ­кие де­ко­ра­тив­ным пан­но), от­ра­зив­шие его ув­ле­че­ние иск-вом итал. Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния : «Грех» (из цик­ла «Из пе­сен Рая», 1901–02, ГТГ), «Скорбь (Джот­то)» (1904, ГРМ), «Про­рок» (1912, ГРМ), «Вест­ник По­бе­ды» (1915, ГТГ); так­же пей­за­жи и порт­ре­ты, ра­бо­ты, по­свя­щён­ные М. А. Вру­бе­лю [«Де­мон по­вер­жен­ный (На смерть М. А. Вру­бе­ля)», ак­ва­рель, тушь, ка­ран­даш, 1910, ГРМ]. Склон­ность Д. к мис­ти­циз­му, пре­об­ра­же­нию ре­аль­но­сти, ув­ле­че­ние про­бле­ма­ми цве­то­му­зы­ки ока­за­ли влия­ние на сим­во­ли­ст­ские ис­ка­ния мас­те­ров «Го­лу­бой ро­зы». Оформ­лял по­ста­нов­ки В. Э. Мей­ер­холь­да в Те­ат­ре-сту­дии на По­вар­ской ул. в Мо­ск­ве («Снег» С. Пши­бы­шев­ско­го, 1905, и др.) и в Те­ат­ре В. Ф. Ко­мис­сар­жев­ской в С.-Пе­тер­бур­ге («По­бе­да смер­ти» Ф. К. Со­ло­гу­ба, «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» М. Ме­тер­лин­ка, обе 1907), так­же был ху­дож­ни­ком пе­терб. Те­ат­ра муз. дра­мы («Сад­ко» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, 1913) и др. По­сле 1917 в Мо­ск­ве оформ­лял тор­жеств. за­се­да­ния в Боль­шом те­ат­ре, те­ат­ра­ли­зо­ван­ное дей­ст­во «Сам­сон По­бе­ди­тель» в Цир­ке А. Са­ла­мон­ско­го («цир­ко­вая скульп­тур­ная сюи­та», совм. с Ко­нён­ко­вым, 1920). Ис­пол­нял так­же об­лож­ки для книг и нот, эс­ки­зы пла­ка­тов («Ве­ли­кий ра­зум ис­кус­ст­ва ос­ве­ща­ет пу­ти на­ро­ду» и др.). Пре­по­да­вал в сво­ей мас­тер­ской в Мо­ск­ве (1907–12?); сре­ди уче­ни­ков – В. В. Вои­нов. Отец гра­фи­ка, ико­но­пис­ца и ин­же­не­ра Вла­ди­ми­ра Ва­силь­е­ви­ча Де­ни­со­ва (1891–1971), ав­то­ра эс­ки­за ор­де­на Крас­но­го Зна­ме­ни (1918).

Иллюстрация:

В. И. Де­ни­сов. «Скорбь (Джот­то)». 1904. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург).

Архив БРЭ.

Автор статьи: В. А. Ку­ла­ков.