ДЕНИСОВ Василий Иванович
Российский живописец, график, сценограф.
Обучался в Варшавском муз. ин-те (до 1880); с 1895 начал самостоятельно заниматься живописью. Учился в Москве – в мастерской К. А. Коровина (1897–1898) и в школе Е. Н. Званцевой (1899–1900) у В. А. Серова. Чл. Моск. т-ва художников (1901–08). В 1912 вместе со скульпторами С. Т. Конёнковым и И. Ф. Рахмановым посетил Грецию и Малую Азию. Создавал визионерские композиции большого формата (близкие декоративным панно), отразившие его увлечение иск-вом итал. Раннего Возрождения: «Грех» (из цикла «Из песен Рая», 1901–02, ГТГ), «Скорбь (Джотто)» (1904, ГРМ), «Пророк» (1912, ГРМ), «Вестник Победы» (1915, ГТГ); также пейзажи и портреты, работы, посвящённые М. А. Врубелю [«Демон поверженный (На смерть М. А. Врубеля)», акварель, тушь, карандаш, 1910, ГРМ]. Склонность Д. к мистицизму, преображению реальности, увлечение проблемами цветомузыки оказали влияние на символистские искания мастеров «Голубой розы». Оформлял постановки В. Э. Мейерхольда в Театре-студии на Поварской ул. в Москве («Снег» С. Пшибышевского, 1905, и др.) и в Театре В. Ф. Комиссаржевской в С.-Петербурге («Победа смерти» Ф. К. Сологуба, «Пеллеас и Мелизанда» М. Метерлинка, обе 1907), также был художником петерб. Театра муз. драмы («Садко» Н. А. Римского-Корсакова, 1913) и др. После 1917 в Москве оформлял торжеств. заседания в Большом театре, театрализованное действо «Самсон Победитель» в Цирке А. Саламонского («цирковая скульптурная сюита», совм. с Конёнковым, 1920). Исполнял также обложки для книг и нот, эскизы плакатов («Великий разум искусства освещает пути народу» и др.). Преподавал в своей мастерской в Москве (1907–12?); среди учеников – В. В. Воинов. Отец графика, иконописца и инженера Владимира Васильевича Денисова (1891–1971), автора эскиза ордена Красного Знамени (1918).
Иллюстрация:
В. И. Денисов. «Скорбь (Джотто)». 1904. Русский музей (С.-Петербург).
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. А. Кулаков.