ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, участник Гражданской войны в Испании , боёв на реке Халхин-Гол , советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1937, 1940).

Биография

Родился 12 (по новому стилю — 25) декабря 1909 года в слободе Россошь (ныне — город в Воронежской области). В 1929 году был призван на службу в РККА. В 1931 году окончил ВАШП, после чего служил лётчиком в различных авиационных частях.

Гражданская война в Испании

В ноябре 1936 года был направлен в Испанию командиром отряда 1-й эскадрильи. Летал на истребителе «И-16». Проявил себя как отважный лётчик, принимавший бой даже против превосходящих сил франкистов и их союзников, бесстрашно атаковал врага в лоб, расстраивая его боевые порядки. За ноябрь-декабрь 1936 года в боях под Мадридом он сбил 2 вражеских самолёта лично и ещё 2 — в составе группы. Пятый сбитый самолёт на свой счёт он записал в феврале 1937 года в районе реки Харама. Всего же, по различным подсчётам, он за время своего пребывания в Испании он сбил от 7 до 13 вражеских самолётов. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Советско-финская война

В 1938 году был отозван в СССР и назначен командующим 2-й авиационной армией особого назначения. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол. Обобщив опыт использования истребителей в Испании и Монголии, он подал докладную записку И. В. Сталину с описанием недостатков имеющихся в Красной Армии на вооружении боевых машин. Конструкторы учли данные замечания, что в дальнейшем позволило избавиться от целого ряда проблем.

В сентябре 1939 года, при формировании 7-й армии, Денисов был назначен командующим её ВВС. С началом советско-финской войны она была переброшена на фронт. Возглавляемые им авиационные части обеспечили успех прорыва линии Маннергейма. Хорошо организовал работу лётных соединений и их взаимодействие с наземными войсками. За большие заслуги в успехе всей кампании Денисов во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил в должности командующего ВВС Закавказского военного округа. В августе 1941 года был назначен начальником Качинской ВАШП. Допустил падение уровня организации учебного процесса в школе, за что в ноябре 1942 года был освобождён от занимаемой должности. С февраля 1943 года — в действующей армии. Командовал 283-й истребительной авиационной дивизией. Только с апреля по июль 1943 года лётчики этого соединения совершили 4750 боевых вылетов, сбив 228 вражеских самолётов. Особенно отличилась возглавляемая им дивизия в ходе Курской битвы , в ходе которой врагу были нанесены значительные потери — только гитлеровских самолётов было сбито 73, при этом собственные потери составили 16 боевых машин.

В тех боях Денисов проявил себя как умелый организатор взаимодействия подчинённых ему истребительных частей с бомбардировочной авиацией и наземными частями, а также противодействия численно превосходящим, беспрерывно наступающим силам врага. Однако в дальнейшем он допустил снижение воинской дисциплины в своей дивизии, и в феврале 1944 года был снят с занимаемой должности. Служил в Управлении формирования и военной подготовки ВВС РККА.

Послевоенная жизнь

С ноября 1947 года — в отставке. Проживал в Москве. Умер 6 июня 1971 года.