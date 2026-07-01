Денисов, Федор Петрович

Дени`сов, Федор Петрович (1738, станица Пятиизбянская Войска Дон­ского — 01[13].03.1803, станица Пятиизбянская Войска Донского) — граф (1799), российский военный деятель. Из казаков Донского казачьего войска. На военную службу вступил в 1756 казаком. Во время Русско-турецкой войны 1769—1774 (см. Рус­ско-турецкие войны XVII—XIX вв.) отличился в нескольких сражениях, за проявленную храбрость в боях при Ларге и Кагуле произведен главнокомандующим П. А. Румянцевым в полковники. Командуя казачьим полком с 1770, взял на приступ ряд турецких крепостей и разгромил несколько крупных отрядов противника. В 1773 в бою у оз. Карасу взял в плен турецкого серакира Чауш-­пашу. Был несколько раз ранен. В 1784 за действия в Крыму и на р. Кубань получил чин бригадира, в 1787 — генерал-майора. Отличился во время осады турецкой крепости Очаков в 1788, после чего был отправлен с донесением к Екатерине II. Императрица пожелала, чтобы казачий генерал тут же отправился на театр военных действий со шведами. В боях против шведов (1788—1790) проявлял отвагу и распорядительность, был ранен. В 1794 направлен в Польшу, где, командуя отдельным корпусом, при Мацейовицах нанес полное поражение войскам Т. Костюшко, а самого его захватил в плен. Император Павел I произвел Д. в чин генерала от кавалерии (1798), назначил командиром только что созданного лейб-гвардии Казачьего полка (1798) и возвел в графское достоинство Российской империи (первый случай из казаков, титул унаследовал внук Д. — В. В. Орлов-Денисов). Инспектор Кавказской линии и астраханский генерал-губернатор (1800—1801). С 1801 в отставке. За время службы Д. участвовал в 22 сражениях, получил 7 пулевых ран, войска под его командованием взяли в плен около 10 тыс. и уничтожили до 50 тыс. бойцов противника, захватили 107 пушек и отбили 161 неприятельское знамя. Лит.: Записки донского атамана Денисова. СПб., 2000; Казин В. Х. Казачьи войска. СПб., 1912. В. М. Бе­зотосный.