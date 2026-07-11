ДЕНИСОВ Эдисон Васильевич

Российский композитор , педагог, музыковед.

В 1951 окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тич. ф-т Том­ско­го ун-та, в 1956 – Московской консерватори по клас­су В. Я. Ше­ба­ли­на. С 1959 пре­по­да­вал в конс. ин­ст­ру­мен­тов­ку, по­сле 1990 так­же ком­по­зи­цию (с 1992 проф.). Сре­ди уче­ни­ков: Д. Н. Смир­нов, С. В. Пав­лен­ко, В. Г. Тар­но­поль­ский, И. Г. Со­ко­лов, Ю. C. Кас­па­ров. В 1990–96 пре­зи­дент Ас­со­циа­ции со­вре­мен­ной му­зы­ки (АСМ-2). В 1990–91 по при­гла­ше­нию П. Бу­ле­за ра­бо­тал в элек­трон­ной сту­дии Ин-та аку­сти­ки и му­зы­ки (IRCAM) в Па­ри­же. C 1994 по­сто­ян­но жил в Па­ри­же.

Со­чи­нять му­зы­ку на­чал в тра­ди­ци­ях Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча , од­на­ко в 1960–64 со­вер­шил по­во­рот в сто­ро­ну аван­гар­диз­ма; боль­шое зна­че­ние для его творч. раз­ви­тия име­ли встре­чи с вид­ны­ми за­падными му­зы­кан­та­ми – П. Бу­ле­зом, Л. Но­но, К. Шток­хау­зе­ном, Я. Ксе­на­ки­сом, Д. Ли­ге­ти, К. Се­роц­ким, А. Дю­тийё, Д. Кра­мом, Л. Дал­ла­пик­ко­лой, Ф. До­на­то­ни. Ос­но­ву твор­че­ст­ва Д. тех лет со­ста­ви­ла ка­мер­ная му­зы­ка, сре­ди со­чи­не­ний: Со­на­та для флей­ты и фп., Ва­риа­ции для фп., Му­зы­ка для 11 ду­хо­вых и ли­тавр, 2-й струн­ный квар­тет. В 1966 в итал. газ. «Rinascitá » вы­сту­пил со стать­ёй «Но­вая тех­ни­ка – это не мо­да», на­прав­лен­ной про­тив офиц. идео­ло­гии Сою­за ком­по­зи­то­ров СССР. Ока­зав­шись в ря­дах оп­по­зи­цио­не­ров, до сер. 1980-х гг. под­вер­гал­ся го­не­ни­ям на ро­ди­не; б. ч. пре­мьер его му­зы­ки про­шла на За­па­де. Кан­та­та «Солн­це ин­ков» (на сло­ва Г. Ми­ст­раль , 1964) – од­но из гл. со­чи­не­ний, в ко­то­рых ут­вер­дил­ся по­сле­во­ен­ный рус. аван­гард. Изя­ще­ст­во пись­ма, про­зрач­ность кра­сок, склон­ность к смы­сло­вой на­сы­щен­но­сти ка­ж­до­го го­ло­са про­яви­лись в ка­мер­ных со­чи­не­ни­ях: «Crescendo e diminuendo» (1965), 3 пье­сы для фп. в 4 ру­ки (1967), «Ода», «Ро­ман­ти­че­ская му­зы­ка» (оба 1968), «DSCH» (1969), в струн­ном трио, ду­хо­вом квин­те­те (оба 1969), фп. трио (1971). В 1970-е гг. со­чи­нял пре­им. для ор­ке­ст­ра, 1-е круп­ное ор­ке­ст­ро­вое со­чи­не­ние – «Жи­во­пись» (1970, по кар­ти­не Б. Бир­ге­ра). «Жи­во­пис­ность» об­ра­зов, стрем­ле­ние пе­ре­дать сред­ст­ва­ми му­зы­ки осо­бен­но­сти ра­бо­ты ху­дож­ни­ка с цве­том от­ра­зи­лись так­же в со­чи­не­ни­ях «Зна­ки на бе­лом» (1974), «Ак­ва­рель» (1975), «Три кар­ти­ны Пау­ля Клее» (1985). С 1970-х гг. важ­ное ме­сто в твор­че­ст­ве Д. за­нял ин­ст­ру­мен­таль­ный кон­церт, луч­шие про­из­ве­де­ния это­го жан­ра – вио­лон­чель­ный (1972), фп. (1974), скри­пич­ный (1977), аль­то­вый (1986) кон­цер­ты. В сер. 1970-х гг. в ря­де со­чи­не­ний Д. вве­дён но­вый сти­ле­вой ком­плекс, свя­зан­ный с ме­ло­дич. фор­му­лой-мо­но­грам­мой EDS (бу­к­вы из име­ни и фам. ком­по­зи­то­ра – EDiSon DEniSov) – по­сле­до­ва­тель­но­стью трёх зву­ков: e, d, es. В 1980–90-е гг. (пе­ри­од ста­би­ли­за­ции сти­ля) Д. пи­сал в раз­ных жан­рах, соз­дал опе­ру «Пе­на дней» (по Б. Виа­ну, 1986, Па­риж), ка­мер­ную опе­ру «Че­тыре де­вуш­ки» (по пье­се П. Пи­кас­со, 1986), ба­лет «Ис­по­ведь» (по А. де Мюс­се, 1984), сим­фо­нию (1987). В 1990-е гг. пред­при­нял неск. ори­ги­наль­ных опы­тов по ре­кон­ст­рук­ции и за­вер­ше­нию про­из­ве­де­ний др. ком­по­зи­то­ров (опе­ра «Род­ри­го и Хи­ме­на» К. Де­бюс­си, ора­то­рия «Ла­зарь, или Тор­же­ст­во вос­кре­ше­ния» Ф. Шу­бер­та, Kyrie В. А. Мо­цар­та), бле­стя­ще ор­ке­ст­ро­вал ряд во­каль­ных со­чи­не­ний А. В. Мо­со­ло­ва, М. П. Му­сорг­ско­го и др. Д. – ав­тор пер­вых в отеч. му­зы­коз­на­нии тео­ре­тич. ис­сле­до­ва­ний, по­свя­щён­ных совр. прин­ци­пам ком­по­зи­ции.

Сочинения :

До­де­ка­фо­ния и проб­ле­мы со­вре­мен­ной ком­по­зи­тор­ской тех­ни­ки // Му­зы­ка и со­вре­мен­ность. М., 1969. Вып. 6;

Удар­ные ин­ст­ру­мен­ты в со­вре­мен­ном ор­ке­ст­ре. М., 1982;

Со­вре­мен­ная му­зы­ка и про­бле­мы эво­лю­ции ком­по­зи­тор­ской тех­ни­ки. Сб. ста­тей. М., 1986.

Иллюстрация:

Э. В. Де­ни­сов. Мо­ск­ва, 1980-е гг.

Архив БРЭ.

Автор статьи: В. С. Це­но­ва.