ДЕНИСОВ Эдисон Васильевич
Российский композитор, педагог, музыковед.
В 1951 окончил физико-математич. ф-т Томского ун-та, в 1956 – Московской консерватори по классу В. Я. Шебалина. С 1959 преподавал в конс. инструментовку, после 1990 также композицию (с 1992 проф.). Среди учеников: Д. Н. Смирнов, С. В. Павленко, В. Г. Тарнопольский, И. Г. Соколов, Ю. C. Каспаров. В 1990–96 президент Ассоциации современной музыки (АСМ-2). В 1990–91 по приглашению П. Булеза работал в электронной студии Ин-та акустики и музыки (IRCAM) в Париже. C 1994 постоянно жил в Париже.
Сочинять музыку начал в традициях Д. Д. Шостаковича, однако в 1960–64 совершил поворот в сторону авангардизма; большое значение для его творч. развития имели встречи с видными западными музыкантами – П. Булезом, Л. Ноно, К. Штокхаузеном, Я. Ксенакисом, Д. Лигети, К. Сероцким, А. Дютийё, Д. Крамом, Л. Даллапикколой, Ф. Донатони. Основу творчества Д. тех лет составила камерная музыка, среди сочинений: Соната для флейты и фп., Вариации для фп., Музыка для 11 духовых и литавр, 2-й струнный квартет. В 1966 в итал. газ. «Rinascitá » выступил со статьёй «Новая техника – это не мода», направленной против офиц. идеологии Союза композиторов СССР. Оказавшись в рядах оппозиционеров, до сер. 1980-х гг. подвергался гонениям на родине; б. ч. премьер его музыки прошла на Западе. Кантата «Солнце инков» (на слова Г. Мистраль, 1964) – одно из гл. сочинений, в которых утвердился послевоенный рус. авангард. Изящество письма, прозрачность красок, склонность к смысловой насыщенности каждого голоса проявились в камерных сочинениях: «Crescendo e diminuendo» (1965), 3 пьесы для фп. в 4 руки (1967), «Ода», «Романтическая музыка» (оба 1968), «DSCH» (1969), в струнном трио, духовом квинтете (оба 1969), фп. трио (1971). В 1970-е гг. сочинял преим. для оркестра, 1-е крупное оркестровое сочинение – «Живопись» (1970, по картине Б. Биргера). «Живописность» образов, стремление передать средствами музыки особенности работы художника с цветом отразились также в сочинениях «Знаки на белом» (1974), «Акварель» (1975), «Три картины Пауля Клее» (1985). С 1970-х гг. важное место в творчестве Д. занял инструментальный концерт, лучшие произведения этого жанра – виолончельный (1972), фп. (1974), скрипичный (1977), альтовый (1986) концерты. В сер. 1970-х гг. в ряде сочинений Д. введён новый стилевой комплекс, связанный с мелодич. формулой-монограммой EDS (буквы из имени и фам. композитора – EDiSon DEniSov) – последовательностью трёх звуков: e, d, es. В 1980–90-е гг. (период стабилизации стиля) Д. писал в разных жанрах, создал оперу «Пена дней» (по Б. Виану, 1986, Париж), камерную оперу «Четыре девушки» (по пьесе П. Пикассо, 1986), балет «Исповедь» (по А. де Мюссе, 1984), симфонию (1987). В 1990-е гг. предпринял неск. оригинальных опытов по реконструкции и завершению произведений др. композиторов (опера «Родриго и Химена» К. Дебюсси, оратория «Лазарь, или Торжество воскрешения» Ф. Шуберта, Kyrie В. А. Моцарта), блестяще оркестровал ряд вокальных сочинений А. В. Мосолова, М. П. Мусоргского и др. Д. – автор первых в отеч. музыкознании теоретич. исследований, посвящённых совр. принципам композиции.
Сочинения:
Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. М., 1969. Вып. 6;
Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982;
Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. Сб. статей. М., 1986.
Иллюстрация:
Э. В. Денисов. Москва, 1980-е гг.
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. С. Ценова.