Денисов (Денисов 6-й), Адриан (Андриян) Карпович

Дени`сов (Денисов 6-й), Адриан (Андриян) Карпович (1763, станица Пятиизбянская Войска Донского — 1841) — российский военный деятель. Из казаков, племянник Ф. П. Денисова. Получил домашнее воспитание. В службу вступил в 1776 казаком. В 1783 в составе полка своего дяди майора Т. П. Денисова участвовал в походе в Крым и к границам Турции. Во время Русско-турецкой войны 1788—1790 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) отличился в боях при Кинбурне, на р. Салча, при Бендерах, при штурме Измаила. В 1792 участвовал в польской кампании. В польскую кампанию 1794 участвовал в пленении Т. Костюшко. Волонтером принимал участие в Персидском походе 1796. В 1799 был в Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова, командовал казачьими полками. Генерал-майор (1799). В 1801 находился в походе к Оренбургу (так называемый Индийский поход). В 1797—1800 — присутствующий член Войсковой канцелярии, в октябре 1805 — марте 1806 и в течение нескольких месяцев 1807 — исполняющий обязанности наказного атамана Донского казачьего войска. Участвовал в Русско-прусско-французской (1806—1807) и Русско-турецкой (1806—1812) войнах. Войсковой наказный атаман Дон­ского казачьего войска (1812—1815), войсковой атаман (1818—1821). В соответствии с Манифестом от 6 июля 1812 под руководством Д. на Дону было сформировано и отправлено на театр военных действий 26 казачьих полков и артиллерийская полурота. Генерал-лейтенант (1813). В 1819 по инициативе Д. создан Комитет для составления Положения об устрой­стве Войска Донского. В результате интриг местных землевладельцев и генерал-адъютанта А. И. Чернышева Д. был обвинен в злоупотреблениях и в 1821 отдан под суд. Автор мемуаров. Соч.: Записки донского атамана Денисова. СПб., 2001. Лит.: Донцы ХIХ в. Новочеркасск, [б. г.]. Т. 2. С. 47—55; Краснов Н. А. К. Денисов. Новочеркасск, 1877; Савелов Л. М. Донской атаман Денисов // Русская старина. 1894. № 6. В. М. Безотосный.