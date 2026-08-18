Деникин, Антон Иванович

Дени`кин, Антон Иванович (04[16].12.1872, дер. Шпеталь Дольный близ Влоцдавека, Варшавская губ. — 07.08.1947, Энн-Арбор, США) — российский военачальник, один из лидеров белого движения. Родился в семье офицера. В 1890 окончил Ловичское реальное училище, в 1892 — Киевское пехотное училище, в 1899 — Академию Генерального штаба. Публиковал рассказы под псевдонимом Иван Ночин. Участник Русско-японской войны 1904—1905. Начальник штаба кавалерийских дивизий. Подполковник. Участвовал в Мукденском сражении 1905. За участие в кавалерийском рейде произведен в полковники и награжден орденами Св. Станислава 3-й степени и Св. Анны 2-й степени. Служил начальником штаба бригады, командиром полка и др. С началом Первой мировой войны Д. произведен в генерал-майоры. Служил генерал-квартирмейстером 8-й армии. Участвовал в наступлении в Галиции. Командовал бригадой, награжден Георгиевским оружием, орденом Св. Георгия 4-й степени (1914). В 1915 командовал дивизией, в сентябре взял Луцк и Чарторыйск, но по приказу командования эти города были оставлены. Генерал-лейтенант. Участвовал в Брусиловском прорыве (1916), в ходе которого снова взял Луцк, за что вторично получил Геор­гиевское оружие . Командовал корпусом на Румынском фронте. Поддер­жал Февральскую революцию 1917. С 5 [28] апреля 1917 — начальник штаба при Верховном главнокомандующем М. В. Алексееве. С 31 мая [13 июня] — командующий армиями Западного фронта. На совещании в Ставке с военным министром А. Ф. Керенским 16 [29] июля 1917 выступил за ликвидацию комитетов в армии. В августе назначен командующим Юго-Западным фронтом. Поддержал Корнилова выступление 1917 и был арестован. Находился в заключении в Быхове вместе с Корниловым. Освободившись 19 ноября [2 декабря], пробрался на Дон . Один из создателей Добровольческой армии, помощник командующего Л. Г Корнилова и командир 1-й дивизии. Участник 1-го Кубан­ского похода (февраль—апрель 1918). После гибели Корнилова 31 марта [13 апреля] 1918 во время Екатеринодара штурма 1918 Д. был назначен Алексеевым командующим Добровольческой армией. Осуществлял отступление от Екатеринодара. После начала восстания Донского казачества в мае армия вернулась на Дон , где смогла отдохнуть. Командовал начавшимся 22 июня 1918 2-м Кубанским походом, в ходе которого 17 августа взял Екатеринодар. После смерти Алексеева 8 октября 1918 Д. объединил в своих руках военную и гражданскую власть. После поражения П. Н. Краснова в борьбе с Рабочее-крестьянской Красной армией (РККА) 8 января 1919 произошло объединение Добровольческой и Донской армий в Вооруженные силы юга России (ВСЮР), которые возглавил Д. 25 июня 1919 Д. признал А. А. Колчака в качестве верховного правителя России, 7 июля был назначен заместителем Колчака. В мае 1919 ВСЮР перешли в наступление на Украине и затем на Москву, заняли Харьков (7 июля), Екатеринослав (10 июля), Царицын (13 июля), Одессу (23 августа), Киев (31 августа), Курск (20 сентября), Воронеж (6 октября) и Орел (13 октября). Благодаря мобилизациям численность ВСЮР достигла в 150 тыс. человек. На занятой территории была установлена военная диктатура . При главнокомандующем действовало гражданское Особое совещание. Д. санкционировал белый террор . Лица, причастные к установлению советской власти, подлежали смертной казни, их судьбу решали военно-полевые суды. Выступая за единую и неделимую Россию, Д. ликвидировал Кубанскую раду, не признавал возможность создания украинского государства и даже автономии Укра­ины, что предопределило военный конфликт с Директорией украинской. В тылу ВСЮР развернулось повстанческое движение, армия Н. И. Махно заняла Екатеринослав. В октябре РККА перешла в контрнаступление , нанеся поражение ВСЮР в Воронежско-касторнен­ской операции 1919 и под Орлом. К марту 1920 ВСЮР были разгромлены и отступили к Новороссийску. 17 апреля 1920 Д. подал в отставку в Феодосии, передав командование генералу П. Н. Врангелю. Эмигрировал в Великобританию. Жил в Бельгии, Венгрии, Франции. Написал многотомные «Очерки русской смуты» (1921—1926), работы «Офицеры», «Старая армия». С 1932 возглавлял Союз добровольцев, основал газету «Доброволец» (1936—1938). Во время Второй мировой войны провоз­гласил «Свержение советской власти и защиту России». В 1945 переехал в США. В 2005 прах Д. перевезен в Москву. Соч.: Очерки русской смуты. В 5 т. Париж — Берлин, 1921—1926; М., 1991—2006. Лит.: Врангель П. Н. Воспоминания. В 2 т. М., 1992; Ипполитов Г. М. Деникин. М., 2006; Козлов А. И. Антон Иванович Деникин (человек, полководец, политик, ученый). М., 2004; Лехович Д. Деникин. Жизнь русского офицера. М., 2004; Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. Формирование и эволюция политических структур Белого движения в России. М., 2009. А. В. Шубин.