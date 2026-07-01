ДЁНИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВО
Орган власти в Германии под руководством гросс-адмирала Карла Дёница, исполнявший 2-23 мая 1945 года обязанности имперского правительства.
Резиденция правительства Дёница находилась во Фленсбурге. В состав правительства входили имперские министры: граф Л. Шверин фон Крозигк, А. Шпеер, Г. Бакке, Ю. Дорпмюллер, Ф. Зельдте, а также статс-секретари: К. Клемм и В. Штуккарт. Правительству Дёница подчинялись верховное главнокомандование вермахта и командующие родами войск.
Своими задачами правительство считало спасение от полного разгрома Красной Армией как можно большего числа соединений вермахта и передачу их в распоряжение американского и британского командования, заключение сепаратного мира с США и Великобританией, налаживание сотрудничества с ними и содействие оккупации их войсками большей части Германии. Правительство Дёница рассчитывало на раскол антигитлеровской коалиции и заключение западнами державами с Германией союза на антисоветской основе.
Правительство Дёница санкционировало капитуляцию группировок германских войск на Западном фронте, а 7 мая 1945 года подписание в Реймсе с представителями военного командования западных держав общей капитуляции. После того как западные державы в результате решительного протеста со стороны СССР согласились считать реймсскую капитуляцию предварительной, правительство Дёница было вынуждено уполномочить своих представителей подписать 8 мая 1945 года в Берлине Акт о капитуляции Германии.
Сохранение на оккупированной западными державами территории неразоружённых частей и соединений вермахта, а также органа власти - наследника гитлеровского режима и переговоры с ним вызвали протест со стороны правительства СССР. 17 мая 1945 года советские представители в Союзнической контрольной комиссии, прибыв во Фленсбург, потребовали от западных оккупационных властей немедленного ареста правительства Дёница, прекращения сотрудничества с германским командованием, разоружения и роспуска частей вермахта.
23 мая 1945 года правительство Дёница было арестовано.