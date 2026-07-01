ДЁНИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВО

Орган власти в Германии под руководством гросс-адмирала Карла Дёница , исполнявший 2-23 мая 1945 года обязанности имперского правительства.

Ре­зи­ден­ция правительства Дёница на­хо­ди­лась во Фленс­бур­ге. В со­став пра­ви­тель­ст­ва вхо­ди­ли им­пер­ские ми­ни­ст­ры: граф Л. Шве­рин фон Кро­зигк, А. Шпе­ер, Г. Бак­ке, Ю. Дор­пмюл­лер, Ф. Зельд­те, а так­же статс-сек­ре­та­ри: К. Клемм и В. Штук­карт. Правительству Дёница под­чи­ня­лись вер­хов­ное глав­но­ко­ман­до­ва­ние вер­мах­та и ко­ман­дую­щие ро­да­ми войск.

Сво­ими за­дача­ми пра­ви­тель­ст­во счи­та­ло спа­се­ние от пол­но­го раз­гро­ма Крас­ной Ар­ми­ей как мож­но боль­ше­го чис­ла со­еди­не­ний вер­мах­та и пе­ре­да­чу их в рас­по­ря­же­ние американского и британского ко­ман­до­ва­ния, за­клю­че­ние се­па­рат­но­го ми­ра с США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, на­ла­жи­ва­ние со­труд­ни­че­ст­ва с ни­ми и со­дей­ст­вие ок­ку­па­ции их вой­ска­ми большей части Гер­ма­нии. Правительство Дёница рас­счи­ты­ва­ло на рас­кол ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции и за­клю­че­ние западнами дер­жа­ва­ми с Гер­ма­ни­ей сою­за на ан­ти­со­вет­ской ос­нове.

Правительство Дёница санк­цио­ни­ро­ва­ло ка­пи­ту­ля­цию груп­пи­ро­вок германских войск на Западном фрон­те, а 7 мая 1945 года под­пи­са­ние в Рейм­се с пред­ста­ви­те­ля­ми во­енного ко­ман­до­ва­ния западных дер­жав об­щей ка­пи­ту­ля­ции. По­сле то­го как западные дер­жа­вы в ре­зуль­та­те ре­ши­тель­но­го про­тес­та со сто­ро­ны СССР со­гла­си­лись счи­тать реймс­скую ка­пи­ту­ля­цию пред­ва­ри­тель­ной, правительство Дёница бы­ло вы­ну­ж­де­но упол­но­мо­чить сво­их пред­ста­ви­те­лей под­пи­сать 8 мая 1945 года в Бер­ли­не Акт о ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии .

Со­хра­не­ние на ок­ку­пи­ро­ван­ной западными дер­жа­ва­ми тер­ри­то­рии не­ра­зо­ру­жён­ных час­тей и со­еди­не­ний вер­мах­та, а так­же ор­га­на вла­сти - на­след­ни­ка гит­ле­ров­ско­го ре­жи­ма и пе­ре­го­во­ры с ним вы­зва­ли про­тест со сто­ро­ны пра­ви­тель­ст­ва СССР. 17 мая 1945 года советские пред­ста­ви­те­ли в Со­юз­нической кон­троль­ной ко­мис­сии, при­быв во Фленс­бург, по­тре­бо­ва­ли от западных ок­ку­пацион­ных вла­стей не­мед­лен­но­го аре­ста правительства Дёница, пре­кра­ще­ния со­труд­ни­че­ст­ва с германским ко­ман­до­ва­ни­ем, ра­зо­ру­же­ния и рос­пус­ка час­тей вер­мах­та.

23 мая 1945 года правительство Дёница бы­ло аре­сто­ва­но.

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