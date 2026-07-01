Дёниц (нем. Donitz), Карл

Дёниц (нем. Dönitz), Карл (16.09.1891, Берлин — 24.12.1980, Аумюле) — германский военный и государственный деятель, гросс-адмирал (1943). Из семьи инженера, в 1910 поступил кадетом на флот, в 1912 получил чин прапорщика, в 1913 — лейтенанта, во время Первой мировой войны крейсер «Бреслау», на котором служил Д., воевал в Черном море в составе турецкого флота, в 1916 в чине старшего лейтенанта был переведен на подводный флот, в октябре 1918 как командир подводной лодки взят в плен британцами, после освобождения в 1919 командовал соединением торпедных лодок, в 1923 получил образование как офицер штаба флота, с 1924 на различных командных должностях в морском министерстве, на Северном и Балтийском флотах, в 1930 занял должность первого офицера штаба Северного флота в Вильгельмсхафене, с 1934 — командир крейсера «Эмден». Близок к Национал-социалистической партии Германии (НСДАП), в 1935 после снятия ограничений на вооружения возглавил работы по восстановлению подводного военного флота. В 1936 назначается «фюрером подводного флота», в 1939 получает чин контр-адмирала, в качестве «командира подводного флота» руководит его организацией и осуществляет оперативное командование. Во время Второй мировой войны командовал подводными лодками, ведшими боевые действия против союзников по Антигитлеровской коалиции в Сев. Атлантике, за время войны германские подводные лодки потопили свыше 2800 кораблей, общим водоизмещением 15 млн т. Адмирал (1942), в 1943 в чине гросс-адмирала получил командование над всеми военно-морскими силами Германии, заменив на этом посту гросс-адмирала Э. Редера. В 1943 награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, в 1944 — золотым значком НСДАП. 1 мая 1945 назначен по завещанию А. Гитлера его преемником на посту рейхсканцлера и главнокомандующего, обратился к народу по радио с призывом продолжать борьбу на Востоке. 3 мая пытался как можно дольше затянуть капитуляцию германских сил, чтобы обеспечить возможность отступления германских частей и мирного населения из восточных областей на запад. 8 мая в выступлении по радио объявил о безоговорочной капитуляции вермахта. 23 мая арестован вместе с правительством и командованием вермахта во Фленсбурге британскими войсками. Нюрнбергский международный трибунал 1946 приговорил Д. к 10 годам заключения. Содержался в тюрьме Шпандау, был освобожден в 1956. В 1968 издал воспоминания «Моя изменчивая жизнь», в которых представил себя как военного, максимально дистанцированного от политики и нацистского режима. Соч.: Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии. 1935—1945 гг. М., 2007; Немецкие подводные лодки во Второй мировой войне. М., 1964. Лит.: Brézet F.-E. Dönitz. «Le dernier Führer». Paris, 2011; Frank W. Dönitz. Dokumentation zur Zeitgeschichte. Wilhelmshaven, 1981; Görlitz W. Karl Dönitz. Der Großadmiral. Göttingen u. a., 1972; Hartwig D. Großadmiral Karl Dönitz. Legende und Wirklichkeit. Paderborn, 2010. А. Г. Матвеева.