ДЁНИЦ КАРЛ

ДЁНИЦ КАРЛ (нем. Karl Dönitz) - германский во­ен­но-мор­ской (гросс-­ад­ми­рал, 31 января 1943 года) и государственный дея­тель.

С 1910 года на служ­бе в германском им­пер­ском военно-морском флоте.

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны в под­вод­ных вой­сках (с 1916 года), в 1918 году командир под­лод­ки. В 1918-1919 годах на­хо­дил­ся в пле­ну, за­тем за­ни­мал штаб­ные и ко­манд­ные долж­но­сти в военно-морском флоте вей­мар­ской и гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии.

В 1936 году на­зна­чен «ру­ко­во­ди­те­лем под­ло­док» (Führer der U-Boote). В этой долж­но­сти за­ни­мал­ся соз­да­ни­ем под­вод­но­го фло­та на­ци­ст­ской Гер­ма­нии.

По­сле на­ча­ла Второй ми­ро­вой вой­ны про­из­ве­дён в контр-ад­ми­ра­лы и на­зна­чен ко­мандующим подводного флота (14 октября 1939 года). В бит­ве за Ат­лан­ти­ку 1939-1945 годов раз­ра­бо­тал и при­ме­нил так­ти­ку мас­си­ро­ван­но­го ис­поль­зо­ва­ния под­ло­док для борь­бы с кон­воя­ми про­тив­ни­ка. Под­вод­ный флот Гер­ма­нии под ко­мандованием Дёница по­то­пил 2882 суд­на стран ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции об­щим во­до­из­ме­ще­ни­ем 14,5 млн тонн.

С 31 января 1943 года глав­но­ко­мандующий военно-морского флота. Фа­на­тич­но пре­дан­ный на­ци­ст­ско­му ре­жи­му и лич­но А. Гит­ле­ру , Дёниц был сто­рон­ни­ком про­дол­же­ния вой­ны до по­бед­но­го кон­ца и рез­ко осу­дил уча­ст­ни­ков за­го­во­ра 20 ию­ля 1944 года.

29 апреля 1945 года в сво­ём заве­ща­нии Гит­лер на­зна­чил Дёница рейхс­пре­зи­ден­том и во­енным ми­ни­ст­ром Гер­ма­нии (при со­хра­не­нии за ним долж­но­сти глав­но­ко­мандующего ВМФ). 1 мая 1945 года Дёниц взял на се­бя ру­ко­во­дство германским го­су­дар­ст­вом и 2-5 мая 1945 года во Фленс­бур­ге сфор­ми­ро­вал но­вое германское пра­ви­тель­ст­во (см. Дё­ни­ца пра­ви­тель­ст­во ). 23 мая 1945 года был аре­сто­ван британскими вла­стя­ми и в октябре 1946 года при­го­во­рён Ме­ж­ду­народным во­енным три­бу­на­лом в Нюрн­бер­ге к 10 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды как во­енный пре­ступ­ник. На­ка­за­ние от­бы­вал в тюрь­ме Шпан­дау в Западном Бер­ли­не.

По­сле ос­во­бо­ж­де­ния в 1956 году ак­тив­но со­труд­ни­чал с ульт­ра­пра­вы­ми си­ла­ми в ФРГ, для ко­то­рых был куль­то­вой фи­гу­рой.

Сочинения:

Mein wechselvolles Leben. Gött., 1968;

10 Jahre und 20 Tage. 11. Aufl. Bonn, 1997;

10 лет и 20 дней: вос­по­ми­на­ния глав­но­ко­ман­дую­ще­го во­ен­но-мор­ски­ми си­ла­ми Гер­ма­нии 1935-1945 гг. М., 2004.