ДЁНИЦ КАРЛ
ДЁНИЦ КАРЛ (нем. Karl Dönitz) - германский военно-морской (гросс-адмирал, 31 января 1943 года) и государственный деятель.
С 1910 года на службе в германском имперском военно-морском флоте.
В годы Первой мировой войны в подводных войсках (с 1916 года), в 1918 году командир подлодки. В 1918-1919 годах находился в плену, затем занимал штабные и командные должности в военно-морском флоте веймарской и гитлеровской Германии.
В 1936 году назначен «руководителем подлодок» (Führer der U-Boote). В этой должности занимался созданием подводного флота нацистской Германии.
После начала Второй мировой войны произведён в контр-адмиралы и назначен командующим подводного флота (14 октября 1939 года). В битве за Атлантику 1939-1945 годов разработал и применил тактику массированного использования подлодок для борьбы с конвоями противника. Подводный флот Германии под командованием Дёница потопил 2882 судна стран антигитлеровской коалиции общим водоизмещением 14,5 млн тонн.
С 31 января 1943 года главнокомандующий военно-морского флота. Фанатично преданный нацистскому режиму и лично А. Гитлеру, Дёниц был сторонником продолжения войны до победного конца и резко осудил участников заговора 20 июля 1944 года.
29 апреля 1945 года в своём завещании Гитлер назначил Дёница рейхспрезидентом и военным министром Германии (при сохранении за ним должности главнокомандующего ВМФ). 1 мая 1945 года Дёниц взял на себя руководство германским государством и 2-5 мая 1945 года во Фленсбурге сформировал новое германское правительство (см. Дёница правительство). 23 мая 1945 года был арестован британскими властями и в октябре 1946 года приговорён Международным военным трибуналом в Нюрнберге к 10 годам лишения свободы как военный преступник. Наказание отбывал в тюрьме Шпандау в Западном Берлине.
После освобождения в 1956 году активно сотрудничал с ультраправыми силами в ФРГ, для которых был культовой фигурой.
Сочинения:
Mein wechselvolles Leben. Gött., 1968;
10 Jahre und 20 Tage. 11. Aufl. Bonn, 1997;
10 лет и 20 дней: воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии 1935-1945 гг. М., 2004.