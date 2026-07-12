ДЕНИ МОРИС
ДЕНИ (Denis) МОРИС - французский живописец, график.
Учился в Париже - в академии Р. Жюлиана (1887), Школе изящных искусств (1888). Испытал влияние П. Гогена, П. Пюви де Шаванна и П. Серюзье; был одним из создателей объединения «Наби» (около 1888). Посетил многие страны Европы (с 1895), также Северную Африку, Россию (1909), США и Канаду (1927-1928), Палестину (1929). Разделяя представление символизма об искусстве как выражении высших, рационально непознаваемых истин, часто обращался к религиозной тематике, стилизуя формы в духе итальянских «примитивов» и Фра Анджелико («Шествие на Голгофу», 1889; «Благовещение», 1913 году, обе - Музей Орсе, Париж). Обращаясь к пейзажу, обыденным сюжетам, Дени превращал их в некое возвышенное видение, наделяя природу, предметы, фигуры особым символическим смыслом («Апрель», 1892, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло; «Музы», 1893, Музей Орсе). Орнаментальность форм, изысканная условность цветовых решений превращают картины Дени в своего рода декоративные гобелены, что сближает его с искусством модерна. Дар декоратора проявился в монументальных работах Дени: панно для частных особняков барона Д. Кошена в Париже (1897), И.А. Морозова в Москве (серия из 11 панно и двух бордюров «История Психеи», 1908-1909, ныне Эрмитаж, Санкт-Петербург), в росписях ряда церквей, Пти-Пале (1910) и Театра Елисейских Полей (1913) в Париже; также в сценографии (оформление оперы «Легенда о святом Христофоре» В. д’Энди, 1920, и др.). В 1919 вместе с Ж. Руо и Ж. Девальером создал «Мастерские религиозного искусства». Иллюстрировал произведения П. Верлена, А. Жида, С. Малларме, П. Клоделя и др. Выступал как худож. критик и теоретик. В 1980 году в приорате Сен-Жермен-ан-Ле, близ Парижа, организован Музей приората (работы Дени и художников группы «Наби»).
Сочинения:
Nouvelles théories sur l’art moderne, sur l’art sacré (1914–1921). P., 1922;
Histoire de l’art religieuse. P., 1939;
Charmes et leçons de l’Italie. 3 éd. P., 1947;
Journal. 1884–1943. P., 1957–1959. Vol. 1–3;
Du symbolisme au classicisme; théories. P., 1964;
Le Ciel et l’Arcadie. P., 1993.
Иллюстрация:
М. Дени. «В присутствии богов Юпитер дарует бессмертие Психее и празднует её брак с Амуром». Пятое панно из серии «История Психеи». 1908–09. Эрмитаж (С.-Петербург).
Архив БРЭ.