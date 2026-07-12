ДЕНИ МОРИС

ДЕНИ (Denis) МОРИС - французский живописец, график .

Учил­ся в Па­ри­же - в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на (1887), Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1888). Ис­пы­тал влия­ние П. Го­ге­на , П. Пю­ви де Ша­ван­на и П. Се­рю­зье; был од­ним из соз­да­те­лей объ­е­ди­не­ния «На­би» (около 1888). По­се­тил многие стра­ны Ев­ро­пы (с 1895), так­же Северную Аф­ри­ку, Рос­сию (1909), США и Ка­на­ду (1927-1928), Па­ле­сти­ну (1929). Раз­де­ляя пред­став­ле­ние сим­во­лиз­ма об искусстве как вы­ра­же­нии выс­ших, ра­цио­наль­но не­по­зна­вае­мых ис­тин, час­то об­ра­щал­ся к ре­лигиозной те­ма­ти­ке, сти­ли­зуя фор­мы в ду­хе итальянских «при­ми­ти­вов» и Фра Анд­же­ли­ко («Ше­ст­вие на Гол­го­фу», 1889; «Бла­го­ве­ще­ние», 1913 году, обе - Му­зей Ор­се, Па­риж). Об­ра­ща­ясь к пей­за­жу, обы­ден­ным сю­же­там, Дени пре­вра­щал их в не­кое воз­вы­шен­ное ви­де­ние, на­де­ляя при­ро­ду, пред­ме­ты, фи­гу­ры осо­бым сим­во­лическим смыс­лом («Ап­рель», 1892, Му­зей Крёл­лер-Мюл­лер, От­тер­ло; «Му­зы», 1893, Му­зей Ор­се). Ор­на­мен­таль­ность форм, изы­скан­ная ус­лов­ность цве­то­вых ре­ше­ний пре­вра­ща­ют кар­ти­ны Дени в сво­его ро­да де­ко­ра­тив­ные го­бе­ле­ны, что сбли­жа­ет его с искусством мо­дер­на. Дар де­ко­ра­то­ра про­явил­ся в мо­ну­мен­таль­ных ра­бо­тах Дени: пан­но для ча­ст­ных особ­ня­ков ба­ро­на Д. Ко­ше­на в Па­ри­же (1897), И.А. Мо­ро­зо­ва в Мо­ск­ве (се­рия из 11 пан­но и двух бор­дю­ров «Ис­то­рия Пси­хеи», 1908-1909, ны­не Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), в рос­пи­сях ря­да церк­вей, Пти-Па­ле (1910) и Те­ат­ра Ели­сей­ских По­лей (1913) в Па­ри­же; так­же в сце­но­гра­фии (оформ­ле­ние опе­ры «Ле­ген­да о свя­том Хри­сто­фо­ре» В. д’Энди, 1920, и др.). В 1919 вме­сте с Ж. Руо и Ж. Де­валь­е­ром соз­дал «Мас­тер­ские ре­ли­ги­оз­но­го искусства». Ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния П. Вер­ле­на, А. Жи­да, С. Мал­лар­ме, П. Кло­де­ля и др. Вы­сту­пал как ху­дож. кри­тик и тео­ре­тик. В 1980 году в при­ора­те Сен-Жер­мен-ан-Ле, близ Па­ри­жа, ор­га­ни­зо­ван Му­зей при­ора­та (ра­бо­ты Дени и ху­дож­ни­ков груп­пы «На­би»).

Сочинения :

Nouvelles théories sur l’art moderne, sur l’art sacré (1914–1921). P., 1922;

Histoire de l’art religieuse. P., 1939;

Charmes et leçons de l’Italie. 3 éd. P., 1947;

Journal. 1884–1943. P., 1957–1959. Vol. 1–3;

Du symbolisme au clas­si­ci­s­me; théories. P., 1964;

Le Ciel et l’Ar­ca­die. P., 1993.

Иллюстрация:

М. Де­ни. «В при­сут­ст­вии бо­гов Юпи­тер да­ру­ет бес­смер­тие Пси­хее и празд­ну­ет её брак с Аму­ром». Пя­тое пан­но из се­рии «Ис­то­рия Пси­хеи». 1908–09. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург).

Архив БРЭ.