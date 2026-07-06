ДЕНЬГИ ПРИМИТИВНЫЕ

ДЕНЬГИ ПРИМИТИВНЫЕ - предметы, выступающие эквивалентом меновой стоимости на ранней стадии развития обмена.

Деньги примитивные мог­ли быть наи­бо­лее важ­ные или цен­ные для дан­ной куль­ту­ры и при этом мас­со­вые то­ва­ры: скот (так, латинское сло­во pe­cu­nia - «день­ги» про­ис­хо­дит от pecus - «скот»; на Ру­си «скот­ник» оз­на­ча­ло «взи­ма­тель по­да­ти»), про­до­воль­ст­вие (зер­но, цен­ные по­ро­ды ри­са на острове Су­мат­ра, бо­бы ка­као у ин­дей­цев Центральной Аме­ри­ки, грец­кие оре­хи в Ти­бе­те, бру­ски ка­мен­ной со­ли в Эфио­пии и Западном Су­да­не, кус­ки су­шё­ной сви­ни­ны в рай­оне озера Нья­са в Восточной Аф­ри­ке, су­шё­ная ры­ба в средневековой Ис­лан­дии, сыр в Лап­лан­дии; прес­со­ван­ный в фор­ме кир­пи­чей чай, час­то со штем­пе­ля­ми, оз­на­чавши­ми дос­то­ин­ст­во, в Ки­тае и тому подобное), та­бак, по­рох, тка­ни (шёлк в Ти­бе­те и Япо­нии, от­ре­зы на жен­скую юб­ку из им­порт­ной на­бив­ной тка­ни в Западной Аф­ри­ке, одея­ла ев­ропейского про­изводства у су­то в Южной Аф­ри­ке), ци­нов­ки, ме­ха, дра­го­цен­ное сы­рьё (зо­ло­той пе­сок в Западной Аф­ри­ке), дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни (кус­ко­вой неф­рит в Древнем Ки­тае, агат на острове Ка­ли­ман­тан), ук­ра­ше­ния (ко­рал­лы на Гви­ней­ском по­бе­ре­жье Аф­рики, жем­чуг, стек­лян­ные бу­сы) и другое. Вы­со­ко це­ни­лись ма­те­риа­лы и ве­щи со слож­ной тех­но­ло­ги­ей про­изводства (осо­бен­но ме­тал­лы), при­воз­ные и так далее. Ино­гда дан­ный вид примитивных денег слу­жил толь­ко в кон­крет­ной си­туа­ции: для вы­пла­ты по­да­ти, брач­но­го вы­ку­па и тому подобного. Деньги примитивные мог­ли раз­де­лять­ся на «муж­ские» и «жен­ские»: так, у мик­ро­не­зий­цев острова Яп жен­щи­ны поль­зо­ва­лись день­га­ми из ра­ко­вин, муж­чи­ны - ги­гант­ски­ми ка­мен­ны­ми дис­ка­ми (феи), ко­то­рые ос­та­ва­лись у жи­ли­ща сво­его из­го­то­ви­те­ля, да­же ко­гда в ре­зуль­та­те об­ме­на фор­маль­но пе­ре­хо­ди­ли к дру­го­му вла­дель­цу. В ус­ло­ви­ях ста­биль­но­го бы­то­ва­ния в ре­гио­не ус­та­нав­ли­вал­ся ры­ноч­ный курс эк­ви­ва­лен­та. В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од деньги примитивные мог­ли ис­поль­зо­вать­ся как пол­но­цен­ная ва­лю­та ев­ропейскими мис­сио­не­ра­ми , чи­нов­ни­ка­ми и тор­гов­ца­ми при рас­чё­тах с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем (например, штем­пе­лё­ван­ные ци­нов­ки в пор­тугальской Ан­го­ле, ко­рал­лы у ра­бо­тор­гов­цев в Западной Аф­ри­ке). Для ус­пеш­но­го вы­пол­не­ния функ­ции эк­ви­ва­лен­та то­ва­ры по­сте­пен­но вы­во­ди­лись из упот­реб­ле­ния по пря­мо­му на­зна­че­нию и при­об­ре­та­ли чис­то сим­во­лическое, пре­стиж­ное зна­че­ние (смотреть в статье Пре­стиж­ная эко­но­ми­ка). Та­ким эк­ви­ва­лен­том по­все­ме­ст­но слу­жи­ли связ­ки из ра­ко­вин мол­лю­сков (кау­ри, dentalium edulis, nassa camelus и другие - ино­гда шли­фо­ван­ные, раз­ре­зан­ные на дис­ки или другие фи­гу­ры; так, в Ки­тае кон­трак­ты по най­му и куп­чие мог­ли за­клю­чать­ся в ра­ко­ви­нах кау­ри вплоть до XIX века), зу­бов жи­вот­ных («сви­ные день­ги» из ка­бань­их клы­ков, ино­гда осо­бым спо­со­бом за­кру­чен­ных в коль­ца, у ме­ла­не­зий­цев Но­вой Ир­лан­дии; клы­ки круп­ных хищ­ни­ков, зу­бы ред­ких и свя­щен­ных жи­вот­ных - кен­гу­ру на Но­вой Гви­нее, дель­фи­нов на Со­ло­мо­но­вых островах, бив­ни сло­нов в Западной и Тро­пической Аф­ри­ке), бу­син, оре­хо­вой скор­лу­пы, птичь­их перь­ев и тому подобного, на­ни­зан­ных на шну­ры. Стои­мость оп­ре­де­ля­лась дли­ной ни­зок. Од­но­вре­мен­но они мог­ли слу­жить ук­ра­ше­ния­ми или для пе­ре­да­чи со­об­ще­ния (смотреть, например, Вам­пум). Мес­та­ми де­неж­ным эк­ви­ва­лен­том слу­жи­ли стре­ля­ные па­трон­ные гиль­зы. В хо­де раз­ви­тия тор­го­вых от­но­ше­ний наи­бо­лее упот­ре­бительным эк­ви­ва­лен­том ста­но­вят­ся ме­тал­лы, имев­шие вы­со­кую стои­мость (что де­ла­ло удоб­ной транс­пор­ти­ров­ку при круп­ных рас­чётах) и не под­вер­жен­ные пор­че. Это мог­ли быть ору­дия и ору­жие (например, же­лез­ные мо­ты­ги, но­жи, на­ко­неч­ни­ки ко­пий у на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки), их ми­ниа­тюр­ные изо­бра­же­ния (то­по­ров у мпон­гве в Га­бо­не, на­ко­неч­ни­ков ко­пий у сан­да­ве в Тан­за­нии и фанг в Га­бо­не, ме­та­тель­ных но­жей у ку­ба в Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке Кон­го и тому подобное), стан­дар­ти­зи­ро­ван­ные по фор­ме и ве­су укра­ше­ния (например, тя­жё­лые брас­ле­ты из спла­вов, вхо­дя­щие в при­да­ное не­вес­ты, у бам­ба­ра в Ма­ли, из-за боль­шой мас­сы не пред­на­зна­чен­ные для но­ше­ния), ме­тал­лический лом и, на­ко­нец, специальные слит­ки фик­си­рованной фор­мы (кре­сто­об­раз­ные мед­ные слит­ки хан­да в Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке Кон­го, мед­ные по­лу­коль­ца ма­ни­лии в древ­нем Бе­ни­не, се­реб­ря­ные грив­ны в средневековой Ру­си и тому подобное). Не­об­хо­ди­мость га­ран­ти­ро­вать ка­че­ст­во ме­тал­ла и пра­виль­ность ве­са слит­ков при­ве­ла к по­яв­ле­нию мо­не­ты, что сде­ла­ло воз­мож­ным пе­ре­ход при рас­чётах от взве­ши­ва­ния к про­сто­му счё­ту. В ря­де куль­тур деньги примитивные про­дол­жа­ют функ­цио­ни­ро­вать как сред­ст­во оп­ла­ты в тра­диционных ри­туа­лах (как брач­ный вы­куп, взнос при всту­п­ле­нии в тай­ный со­юз, при­вет­ст­вен­ное под­но­ше­ние оре­хов ко­ла во­ж­дю де­рев­ни в Западном Су­да­не и тому подобное).

Иллюстрация:

Ка­мен­ные «день­ги» феи о. Яп.

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