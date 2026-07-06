ДЕНЬГИ ПРИМИТИВНЫЕ
ДЕНЬГИ ПРИМИТИВНЫЕ - предметы, выступающие эквивалентом меновой стоимости на ранней стадии развития обмена.
Деньги примитивные могли быть наиболее важные или ценные для данной культуры и при этом массовые товары: скот (так, латинское слово pecunia - «деньги» происходит от pecus - «скот»; на Руси «скотник» означало «взиматель подати»), продовольствие (зерно, ценные породы риса на острове Суматра, бобы какао у индейцев Центральной Америки, грецкие орехи в Тибете, бруски каменной соли в Эфиопии и Западном Судане, куски сушёной свинины в районе озера Ньяса в Восточной Африке, сушёная рыба в средневековой Исландии, сыр в Лапландии; прессованный в форме кирпичей чай, часто со штемпелями, означавшими достоинство, в Китае и тому подобное), табак, порох, ткани (шёлк в Тибете и Японии, отрезы на женскую юбку из импортной набивной ткани в Западной Африке, одеяла европейского производства у суто в Южной Африке), циновки, меха, драгоценное сырьё (золотой песок в Западной Африке), драгоценные и полудрагоценные камни (кусковой нефрит в Древнем Китае, агат на острове Калимантан), украшения (кораллы на Гвинейском побережье Африки, жемчуг, стеклянные бусы) и другое. Высоко ценились материалы и вещи со сложной технологией производства (особенно металлы), привозные и так далее. Иногда данный вид примитивных денег служил только в конкретной ситуации: для выплаты подати, брачного выкупа и тому подобного. Деньги примитивные могли разделяться на «мужские» и «женские»: так, у микронезийцев острова Яп женщины пользовались деньгами из раковин, мужчины - гигантскими каменными дисками (феи), которые оставались у жилища своего изготовителя, даже когда в результате обмена формально переходили к другому владельцу. В условиях стабильного бытования в регионе устанавливался рыночный курс эквивалента. В колониальный период деньги примитивные могли использоваться как полноценная валюта европейскими миссионерами, чиновниками и торговцами при расчётах с местным населением (например, штемпелёванные циновки в португальской Анголе, кораллы у работорговцев в Западной Африке). Для успешного выполнения функции эквивалента товары постепенно выводились из употребления по прямому назначению и приобретали чисто символическое, престижное значение (смотреть в статье Престижная экономика). Таким эквивалентом повсеместно служили связки из раковин моллюсков (каури, dentalium edulis, nassa camelus и другие - иногда шлифованные, разрезанные на диски или другие фигуры; так, в Китае контракты по найму и купчие могли заключаться в раковинах каури вплоть до XIX века), зубов животных («свиные деньги» из кабаньих клыков, иногда особым способом закрученных в кольца, у меланезийцев Новой Ирландии; клыки крупных хищников, зубы редких и священных животных - кенгуру на Новой Гвинее, дельфинов на Соломоновых островах, бивни слонов в Западной и Тропической Африке), бусин, ореховой скорлупы, птичьих перьев и тому подобного, нанизанных на шнуры. Стоимость определялась длиной низок. Одновременно они могли служить украшениями или для передачи сообщения (смотреть, например, Вампум). Местами денежным эквивалентом служили стреляные патронные гильзы. В ходе развития торговых отношений наиболее употребительным эквивалентом становятся металлы, имевшие высокую стоимость (что делало удобной транспортировку при крупных расчётах) и не подверженные порче. Это могли быть орудия и оружие (например, железные мотыги, ножи, наконечники копий у народов Восточной Африки), их миниатюрные изображения (топоров у мпонгве в Габоне, наконечников копий у сандаве в Танзании и фанг в Габоне, метательных ножей у куба в Демократической Республике Конго и тому подобное), стандартизированные по форме и весу украшения (например, тяжёлые браслеты из сплавов, входящие в приданое невесты, у бамбара в Мали, из-за большой массы не предназначенные для ношения), металлический лом и, наконец, специальные слитки фиксированной формы (крестообразные медные слитки ханда в Демократической Республике Конго, медные полукольца манилии в древнем Бенине, серебряные гривны в средневековой Руси и тому подобное). Необходимость гарантировать качество металла и правильность веса слитков привела к появлению монеты, что сделало возможным переход при расчётах от взвешивания к простому счёту. В ряде культур деньги примитивные продолжают функционировать как средство оплаты в традиционных ритуалах (как брачный выкуп, взнос при вступлении в тайный союз, приветственное подношение орехов кола вождю деревни в Западном Судане и тому подобное).
Иллюстрация:
Каменные «деньги» феи о. Яп.
Архив БРЭ.