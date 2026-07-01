ДЕНЬГИ

ДЕНЬГИ - всеобщий эквивалент, инструмент экономических отношений в обществе.

Современные деньги - осо­бая фор­ма ме­но­вой стои­мо­сти; во­пло­ща­ют един­ст­во трёх свойств: са­мо­сто­ятельные фор­мы ме­но­вой стои­мо­сти; спо­соб­но­сти не­по­сред­ст­вен­но об­ме­ни­вать­ся на лю­бой то­вар; удо­сто­ве­ре­ние об­щественного ха­рак­те­ра ча­ст­но­го тру­да то­ва­ро­про­из­во­ди­те­ля.

Поя­ви­лись деньги сти­хий­но, при пе­ре­хо­де от на­ту­раль­но­го хо­зяй­ст­ва к то­вар­но­му про­из-ву и об­ме­ну то­ва­ра­ми, как не­об­хо­ди­мая фор­ма эко­но­мической свя­зи то­ва­ро­про­из­во­ди­те­лей. Функ­цио­наль­ные фор­мы денег из­ме­ня­лись по ли­нии их де­ма­те­риа­ли­за­ции. Ис­то­ри­че­ски воз­ни­ка­ли сле­дую­щие фор­мы денег: то­вар­ные (скот, шку­ры, зер­но, ук­ра­ше­ния; смотреть День­ги при­ми­тив­ные ), мо­не­ты, банк­но­ты, бу­маж­ные, элек­трон­ные. Их по­сле­до­ва­тель­ная эво­лю­ция по ли­нии вы­де­ле­ния гос­под­ствую­щей фор­мы денег со­че­та­лась с од­но­вре­мен­ным функ­цио­ни­ро­ва­ни­ем не­сколь­ких ви­дов денег ис­хо­дя из раз­но­об­раз­но­го спро­са уча­ст­ни­ков ры­ноч­ной эко­но­ми­ки.

По ме­ре раз­ви­тия то­вар­но­го про­изводства ста­ли иcпользоваться ме­тал­лические деньги, осо­бен­но из бла­го­род­ных ме­тал­лов (зо­ло­та и се­реб­ра), ко­то­рые по сво­им свой­ст­вам - од­но­род­ность, де­ли­мость, со­хра­няе­мость, пор­та­тив­ность, вы­со­кая стои­мость - наи­бо­лее со­от­вет­ст­во­ва­ли тре­бо­ва­ни­ям, предъ­яв­ляе­мым к де­неж­но­му то­ва­ру. Слит­ки бы­ли вы­тес­не­ны мо­не­та­ми, впер­вые поя­вив­ши­ми­ся в VII веке до нашей эры в ма­ло­азий­ском государстве Ли­дия. Го­су­дар­ст­во мо­но­по­ли­зи­ро­ва­ло пра­во че­кан­ки мо­нет (мо­нет­ную ре­га­лию) и при­свое­ние мо­нет­но­го до­хо­да. Пол­но­цен­ные день­ги (имею­щие собственную стои­мость) со­че­та­ют ка­че­ст­ва де­нег и то­ва­ра. Од­но­вре­мен­но в сдел­ках ку­п­ли-про­да­жи ис­поль­зо­ва­лись ме­нее до­ро­гие и бо­лее удоб­ные для рас­чё­тов век­се­ля, банк­но­ты, че­ки. Вы­пуск клас­сических банк­нот осу­ще­ст­в­ля­ли центральные бан­ки с конца XVII века. Вна­ча­ле их эмис­сия бы­ла обес­пе­че­на ком­мерческими век­се­ля­ми и зо­ло­том, на ко­то­рое они раз­ме­ни­ва­лись. Двой­ное обес­пе­че­ние при­да­ва­ло клас­сическим банк­но­там ус­той­чи­вость. С пре­кра­ще­ни­ем их раз­ме­на на зо­ло­то, по­сле от­ме­ны зо­ло­то­го стан­дар­та, обес­пе­че­ни­ем банк­нот ста­ли в основном государственные цен­ные бу­ма­ги. Современные банк­но­ты - кре­дит­ные обя­за­тель­ст­ва цен­траль­но­го бан­ка, обес­пе­чен­ные все­ми их ак­ти­ва­ми. Не­раз­мен­ные банк­но­ты и бу­маж­ные день­ги от­но­сят­ся к фи­ду­ци­ар­ным деньгам (ос­но­ван­ным на до­ве­рии). Они под­вер­же­ны обес­це­не­нию, и по­это­му их эмис­сия и об­ра­ще­ние ста­ли объ­ек­том государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния. В ус­ло­ви­ях на­учно-тех­нической ре­во­лю­ции, раз­ви­тия ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и Ин­тер­не­та воз­ник­ли элек­трон­ные день­ги. Это без­на­лич­ная фор­ма денег, на­хо­дя­щих­ся в па­мя­ти ком­пь­ю­те­ров в бан­ках и ис­поль­зуе­мых с по­мо­щью элек­трон­ных сиг­на­лов. Сте­пень их за­щи­щён­но­сти по­ка не­ве­ли­ка.

Таким образом, по ме­ре из­ме­не­ния тре­бо­ва­ний то­вар­но­го про­изводства, эво­лю­ции форм и обес­пе­че­ния, деньги из осо­бо­го то­ва­ра, иг­раю­ще­го роль все­об­ще­го эк­ви­ва­лен­та, транс­фор­ми­ро­ва­лись в кре­дит­ный знак стои­мо­сти (смотреть Де­неж­ные зна­ки).

В от­ли­чие от «цен­траль­ных» денег, вы­пус­кае­мых центральным бан­ком, ча­ст­ные деньги эми­ти­ру­ют ком­мерческие бан­ки в фор­ме век­се­лей, че­ков и другого. В этой свя­зи в эко­но­мической тео­рии раз­ли­ча­ют­ся эк­зо­ген­ные и эн­до­ген­ные деньги (от греческого ἔξω - сна­ру­жи; γένος - ро­ж­де­ние, вид; ἔνδον - внут­ри). Центральный банк осу­ще­ст­в­ля­ет эмис­сию ав­то­ри­тар­ных (цен­траль­ных, эк­зо­ген­ных) денег обыч­но в пре­де­лах це­ле­вых ори­ен­ти­ров, оп­ре­де­ляе­мых де­неж­но-кре­дит­ной по­ли­ти­кой. Эн­до­ген­ное пред­ло­же­ние ча­ст­ных денег за­ви­сит от внут­рен­них фак­то­ров, из­ме­не­ния эк­зо­ген­ной пре­до­пре­де­лён­ной ве­ли­чи­ны, в ча­ст­но­сти от уров­ня про­цент­ной став­ки, спро­са кли­ен­тов ком­мерческих бан­ков.

Раз­ли­ча­ют­ся на­лич­ные и без­на­лич­ные деньги, за­пи­сан­ные на бан­ков­ские сче­та. Их об­ра­ще­ние вза­имо­свя­за­но: деньги пе­ре­хо­дят из сфе­ры на­лич­но­го об­ра­ще­ния в без­на­лич­ную и об­рат­но. Без­на­лич­ные деньги - наи­бо­лее эла­стич­ный эле­мент де­неж­но­го об­ра­ще­ния, учи­ты­ваю­щий по­треб­но­сти хо­зяйств. обо­ро­та в день­гах. Например, в США 90% сде­лок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пу­тём пе­ре­во­да без­на­лич­ных денег по бан­ков­ским сче­там. Без­на­лич­ные пе­ре­чис­ле­ния - спо­соб ис­пол­не­ния де­неж­ных обя­за­тельств, как и на­лич­ные деньги, яв­ля­ют­ся за­кон­ным пла­тёж­ным сред­ст­вом.

Функ­ции де­нег.

Деньги вы­пол­ня­ют функ­ции ме­ры стои­мо­сти, сред­ст­ва об­ра­ще­ния, пла­те­жа, на­ко­п­ле­ния, ми­ро­вых денег. В функ­ции ме­ры стои­мо­сти они слу­жат стои­мо­ст­ным эта­ло­ном для вы­ра­же­ния цен то­ва­ров. Стои­мость то­ва­ра, вы­ра­жен­ная в деньгах, ста­но­вит­ся его це­ной. Функ­ция денег как ме­ры стои­мо­сти - обя­за­тель­ное пред­ва­рительное ус­ло­вие пре­об­ра­зо­ва­ния сто­и­мо­сти то­ва­ров и ус­луг в со­пос­та­ви­мые це­ны, не­об­хо­ди­мые и удоб­ные для уча­ст­ни­ков ры­ноч­ной эко­но­ми­ки. До середины 1970-х годов эта функ­ция реа­ли­зо­вы­ва­лась на ос­но­ве мас­шта­ба цен - ве­со­во­го ко­ли­че­ст­ва ме­тал­ла, за­кре­п­лён­но­го за де­неж­ной еди­ни­цей. По­сте­пен­но мас­штаб цен обо­со­бил­ся от ве­со­во­го со­дер­жа­ния денег и стал не­ре­аль­ным. По­сле от­ме­ны зо­ло­то­го со­дер­жа­ния банк­нот (в Рос­сии в 1992) функ­ция ме­ры стои­мо­сти реа­ли­зу­ет­ся на ос­но­ве ры­ноч­ной по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти денег. По­это­му в функ­ции ме­ры стои­мо­сти за­клю­че­на воз­мож­ность не­эк­ви­ва­лент­но­го об­ме­на в за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни обес­це­не­ния денег (смотреть Ин­фля­ция). Ис­поль­зо­ва­ние денег в функ­ции ме­ры стои­мо­сти как сред­ст­ва учё­та не оз­на­ча­ет их пре­вра­ще­ния в счёт­ные день­ги, так как учёт осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве со­из­ме­ре­ния стои­мо­сти то­ва­ра.

При реа­ли­за­ции то­ва­ров на рын­ке деньги вы­пол­ня­ют функ­цию сред­ст­ва об­ра­ще­ния как по­сред­ник при их об­ме­не (Т-Д-Т). Ми­мо­лёт­ность это­го по­сред­ни­че­ст­ва соз­да­ла ус­ло­вия для воз­ник­но­ве­ния зна­ков стои­мо­сти вме­сто пол­но­цен­ных денег. Функ­цио­ни­руя как сред­ст­во об­ра­ще­ния, деньги пре­одо­ле­ва­ют ин­ди­ви­ду­аль­ные, вре­мен­ны́е, про­стран­ст­вен­ные гра­ни­цы бар­те­ра - не­по­средственного об­ме­на то­ва­ров (Т-Т) и обес­пе­чи­ва­ют не­пре­рыв­ность про­цес­са вос­про­изводства. При этом дви­же­ние то­ва­ров яв­ля­ет­ся ис­ход­ным, пер­вич­ным, оп­ре­де­ля­ет об­ра­ще­ние денег и по­треб­ность в их мас­се в за­ви­си­мо­сти от сум­мы цен реа­ли­зуе­мых то­ва­ров и ско­ро­сти об­ра­ще­ния денег.

Деньги вы­пол­ня­ют функ­цию на­ко­п­ле­ния, ко­гда они вре­мен­но пре­кра­ща­ют своё об­ра­ще­ние и осе­да­ют в ка­че­ст­ве свое­об­раз­но­го стра­хо­во­го фон­да. Не­об­хо­ди­мость на­ко­п­ле­ния денег воз­ни­ка­ет у пред­при­ни­ма­те­лей, го­су­дар­ст­ва, на­се­ле­ния. К мо­ти­вам на­ко­п­ле­ния денег от­но­сят­ся: тран­сак­ци­он­ный (для осу­ще­ст­в­ле­ния сде­лок); пред­поч­те­ние ли­к­вид­ных средств на не­пред­ви­ден­ные рас­хо­ды; стра­хо­ва­ние рис­ков. При об­ра­ще­нии пол­но­цен­ных ме­тал­лических денег функ­ция на­ко­п­ле­ния слу­жи­ла сти­хий­ным ре­гу­ля­то­ром де­неж­ной мас­сы пу­тём пе­ре­то­ка денег из об­ра­ще­ния в со­кро­ви­ще и об­рат­но в со­от­вет­ст­вии с по­треб­но­стя­ми хо­зяйственного обо­ро­та. При не­раз­мен­ных кре­дит­ных и бу­маж­ных денег эта функ­ция ут­ра­ти­ла свою ре­гу­ли­рую­щую роль.

Не­ра­цио­наль­ное на­ко­п­ле­ние празд­ных денег про­ти­во­ре­чит сущ­но­сти ка­пи­та­лиз­ма, так как не­ра­бо­таю­щий ка­пи­тал - мёрт­вый ка­пи­тал. По­это­му деньги, вы­пол­няя эту функ­цию, опо­сред­ст­ву­ют ак­ку­му­ля­цию вре­мен­но сво­бод­ных де­неж­ных на­ко­п­ле­ний и до­хо­дов и пре­вра­ще­ние их в ка­пи­тал, при­но­ся­щий при­быль, че­рез ин­сти­ту­ты фи­нан­со­во­го рын­ка (бан­ки, фи­нан­со­вые уч­ре­ж­де­ния, фон­до­вые бир­жи и другое).

Деньги вы­пол­ня­ют функ­цию сред­ст­ва пла­те­жа при по­га­ше­нии дол­го­вых обя­за­тельств (по за­ра­бот­ной пла­те, кре­дитам, на­ло­гам, арен­де). В эко­но­мической ли­те­ра­ту­ре встре­ча­ют­ся ут­вер­жде­ния о пер­вич­но­сти этой функ­ции денег и уз­кое по­ня­тие сущ­но­сти денег лишь как сред­ст­ва пла­те­жа на ос­но­ве её объ­е­ди­не­ния с функ­ци­ей сред­ст­ва об­ра­ще­ния. Од­на­ко деньги мо­гут быть ис­поль­зо­ва­ны как сред­ст­во пла­те­жа при ус­ло­вии их пред­ва­рительного функ­цио­ни­ро­ва­ния как ме­ры стои­мо­сти. Функ­ция сред­ст­ва пла­те­жа в от­ли­чие от сред­ст­ва об­ра­ще­ния не опо­сред­ст­ву­ет, а за­вер­ша­ет сдел­ку ку­п­ли-­про­да­жи. При­об­ре­тая то­вар в кре­дит, по­ку­па­тель вме­сто денег (Т-Д) пе­ре­да­ёт про­дав­цу дол­го­вое обя­за­тель­ст­во (Т-О) и оп­ла­чи­ва­ет его при на­сту­п­ле­нии сро­ка (О-Д). Деньги при этом вы­пол­ня­ют функ­цию сред­ст­ва пла­те­жа. Раз­ви­тие кре­дит­ных от­но­ше­ний соз­да­ло ус­ло­вия для вза­им­но­го за­чё­та дол­го­вых обя­за­тельств и со­от­вет­ст­вую­ще­го умень­ше­ния де­неж­ной мас­сы, не­об­хо­ди­мой для хо­зяйственного обо­ро­та. Кро­ме то­го, по­сколь­ку воз­мож­ны не­воз­врат кре­ди­та и бан­крот­ст­во долж­ни­ка, для осу­ще­ст­в­ле­ния функ­ции сред­ст­ва пла­те­жа не­об­хо­ди­мо соз­да­ние ре­зерв­но­го фон­да, то есть функ­цио­ни­ро­ва­ние денег как сред­ст­ва на­ко­п­ле­ния. Сле­до­ва­тель­но, функ­ция денег как сред­ст­ва пла­те­жа не за­ме­ня­ет другие функ­ции, а вза­им­но свя­за­на с ни­ми.

Функ­ция ми­ро­вых де­нег, ис­то­ри­че­ски и ло­ги­че­ски воз­ник­шая на ба­зе раз­ви­тия рас­смот­рен­ных функ­ций денег, име­ет троя­кое на­зна­че­ние: как ин­тер­на­цио­наль­ная ме­ра стои­мо­сти, все­об­щее сред­ст­во пла­те­жа и ма­те­риа­ли­за­ция об­щественного бо­гат­ст­ва. Эво­лю­ция ми­ро­вых денег по­вто­ря­ет путь национальных денег - от ме­тал­лических к кре­дит­ным. Но ми­ро­вых кре­дит­ных денег по­ка нет. Пред­ло­жен­ный в 1943 году Дж. М. Кейн­сом про­ект их вы­пус­ка был от­верг­нут под дав­ле­ни­ем США, за­ин­те­ре­со­ван­ных в ис­поль­зо­ва­нии дол­ла­ра в ка­че­ст­ве ми­ро­вых денег (смотреть Ва­лют­ная сис­те­ма). По­тер­пе­ли не­уда­чу и по­пыт­ки пре­вра­тить в ми­ро­вые деньги вы­пус­кае­мые с 1970 года МВФ спе­ци­аль­ные пра­ва за­им­ст­во­ва­ния (СДР).

С 1922 года в ка­че­ст­ве функ­цио­наль­ных форм ми­ро­вых денег ста­ли офи­ци­аль­но ис­поль­зо­вать­ся на­цио­наль­ные, сво­бод­но кон­вер­ти­руе­мые ва­лю­ты ве­ду­щих стран. Ны­не это дол­лар США, ев­ро, а так­же фунт стер­лин­гов, японская ие­на, швейцарский франк. Не­смот­ря на офи­ци­аль­ную де­мо­не­ти­за­цию зо­ло­та, оно ис­поль­зу­ет­ся как чрез­вы­чай­ные ми­ро­вые деньги для рас­чё­тов в пе­рио­ды войн, по­тря­се­ний и в ка­че­ст­ве ли­к­вид­ных ак­ти­вов, ко­то­рые центральные бан­ки пе­рио­ди­че­ски про­да­ют для за­куп­ки не­об­хо­ди­мой ва­лю­ты на по­га­ше­ние ме­ж­ду­народных обя­за­тельств стра­ны.

Не­ко­то­рые ав­то­ры от­ри­ца­ют са­мо­стоятельный ха­рак­тер функ­ции ми­ро­вых денег, по­сколь­ку она по­вто­ря­ет все другие их функ­ции в ми­ро­вой эко­но­ми­ке. Од­на­ко вы­де­ле­ние этой функ­ции обу­слов­ле­но по­треб­но­стя­ми ми­ро­во­го рын­ка, ин­тер­на­цио­на­ли­за­ци­ей и гло­ба­ли­за­ци­ей ми­ро­хо­зяй­ст­вен­ных свя­зей, а так­же рас­смот­рен­ны­ми осо­бен­но­стя­ми дан­ной функ­ции де­нег.

Вы­пол­няя свои функ­ции, деньги иг­ра­ют важ­ную роль в эко­но­ми­ке. Об­слу­жи­вая про­цесс вос­про­из­вод­ст­ва, деньги из­ме­ря­ют стои­мость то­ва­ров, опо­сред­ст­ву­ют их об­мен и пла­те­жи по обя­за­тель­ст­вам, на­ка­п­ли­ва­ют и сбе­ре­га­ют ре­сур­сы для ис­поль­зо­ва­ния их в бу­ду­щем, спо­соб­ст­ву­ют раз­ви­тию внеш­не­эко­но­мич. дея­тель­но­сти уча­ст­ни­ков ры­ноч­ной эко­но­ми­ки. Деньги - объ­ект государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния, осу­ще­ст­в­ляе­мо­го не­по­сред­ст­вен­но пу­тём про­ве­де­ния де­неж­но-кре­дит­ной по­ли­ти­ки. Де­неж­ная мас­са оп­ре­де­ля­ет­ся эко­но­мическим за­ко­ном де­неж­но­го об­ра­ще­ния.

Центральный банк осу­ще­ст­в­ля­ет тар­ге­ти­ро­ва­ние (от английского target - цель) де­неж­ной мас­сы, ус­та­нав­ли­вая це­ле­вые ори­ен­ти­ры её из­ме­не­ния в те­че­ние го­да в це­лях сдер­жи­ва­ния де­неж­ных фак­то­ров ин­фля­ции, по­сколь­ку деньги так­же яв­ля­ют­ся объ­ек­том ры­ноч­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)