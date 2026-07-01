ДЕНЬГИ
ДЕНЬГИ - всеобщий эквивалент, инструмент экономических отношений в обществе.
Современные деньги - особая форма меновой стоимости; воплощают единство трёх свойств: самостоятельные формы меновой стоимости; способности непосредственно обмениваться на любой товар; удостоверение общественного характера частного труда товаропроизводителя.
Появились деньги стихийно, при переходе от натурального хозяйства к товарному произ-ву и обмену товарами, как необходимая форма экономической связи товаропроизводителей. Функциональные формы денег изменялись по линии их дематериализации. Исторически возникали следующие формы денег: товарные (скот, шкуры, зерно, украшения; смотреть Деньги примитивные), монеты, банкноты, бумажные, электронные. Их последовательная эволюция по линии выделения господствующей формы денег сочеталась с одновременным функционированием нескольких видов денег исходя из разнообразного спроса участников рыночной экономики.
По мере развития товарного производства стали иcпользоваться металлические деньги, особенно из благородных металлов (золота и серебра), которые по своим свойствам - однородность, делимость, сохраняемость, портативность, высокая стоимость - наиболее соответствовали требованиям, предъявляемым к денежному товару. Слитки были вытеснены монетами, впервые появившимися в VII веке до нашей эры в малоазийском государстве Лидия. Государство монополизировало право чеканки монет (монетную регалию) и присвоение монетного дохода. Полноценные деньги (имеющие собственную стоимость) сочетают качества денег и товара. Одновременно в сделках купли-продажи использовались менее дорогие и более удобные для расчётов векселя, банкноты, чеки. Выпуск классических банкнот осуществляли центральные банки с конца XVII века. Вначале их эмиссия была обеспечена коммерческими векселями и золотом, на которое они разменивались. Двойное обеспечение придавало классическим банкнотам устойчивость. С прекращением их размена на золото, после отмены золотого стандарта, обеспечением банкнот стали в основном государственные ценные бумаги. Современные банкноты - кредитные обязательства центрального банка, обеспеченные всеми их активами. Неразменные банкноты и бумажные деньги относятся к фидуциарным деньгам (основанным на доверии). Они подвержены обесценению, и поэтому их эмиссия и обращение стали объектом государственного регулирования. В условиях научно-технической революции, развития информационных технологий и Интернета возникли электронные деньги. Это безналичная форма денег, находящихся в памяти компьютеров в банках и используемых с помощью электронных сигналов. Степень их защищённости пока невелика.
Таким образом, по мере изменения требований товарного производства, эволюции форм и обеспечения, деньги из особого товара, играющего роль всеобщего эквивалента, трансформировались в кредитный знак стоимости (смотреть Денежные знаки).
В отличие от «центральных» денег, выпускаемых центральным банком, частные деньги эмитируют коммерческие банки в форме векселей, чеков и другого. В этой связи в экономической теории различаются экзогенные и эндогенные деньги (от греческого ἔξω - снаружи; γένος - рождение, вид; ἔνδον - внутри). Центральный банк осуществляет эмиссию авторитарных (центральных, экзогенных) денег обычно в пределах целевых ориентиров, определяемых денежно-кредитной политикой. Эндогенное предложение частных денег зависит от внутренних факторов, изменения экзогенной предопределённой величины, в частности от уровня процентной ставки, спроса клиентов коммерческих банков.
Различаются наличные и безналичные деньги, записанные на банковские счета. Их обращение взаимосвязано: деньги переходят из сферы наличного обращения в безналичную и обратно. Безналичные деньги - наиболее эластичный элемент денежного обращения, учитывающий потребности хозяйств. оборота в деньгах. Например, в США 90% сделок осуществляется путём перевода безналичных денег по банковским счетам. Безналичные перечисления - способ исполнения денежных обязательств, как и наличные деньги, являются законным платёжным средством.
Функции денег.
Деньги выполняют функции меры стоимости, средства обращения, платежа, накопления, мировых денег. В функции меры стоимости они служат стоимостным эталоном для выражения цен товаров. Стоимость товара, выраженная в деньгах, становится его ценой. Функция денег как меры стоимости - обязательное предварительное условие преобразования стоимости товаров и услуг в сопоставимые цены, необходимые и удобные для участников рыночной экономики. До середины 1970-х годов эта функция реализовывалась на основе масштаба цен - весового количества металла, закреплённого за денежной единицей. Постепенно масштаб цен обособился от весового содержания денег и стал нереальным. После отмены золотого содержания банкнот (в России в 1992) функция меры стоимости реализуется на основе рыночной покупательной способности денег. Поэтому в функции меры стоимости заключена возможность неэквивалентного обмена в зависимости от степени обесценения денег (смотреть Инфляция). Использование денег в функции меры стоимости как средства учёта не означает их превращения в счётные деньги, так как учёт осуществляется на основе соизмерения стоимости товара.
При реализации товаров на рынке деньги выполняют функцию средства обращения как посредник при их обмене (Т-Д-Т). Мимолётность этого посредничества создала условия для возникновения знаков стоимости вместо полноценных денег. Функционируя как средство обращения, деньги преодолевают индивидуальные, временны́е, пространственные границы бартера - непосредственного обмена товаров (Т-Т) и обеспечивают непрерывность процесса воспроизводства. При этом движение товаров является исходным, первичным, определяет обращение денег и потребность в их массе в зависимости от суммы цен реализуемых товаров и скорости обращения денег.
Деньги выполняют функцию накопления, когда они временно прекращают своё обращение и оседают в качестве своеобразного страхового фонда. Необходимость накопления денег возникает у предпринимателей, государства, населения. К мотивам накопления денег относятся: трансакционный (для осуществления сделок); предпочтение ликвидных средств на непредвиденные расходы; страхование рисков. При обращении полноценных металлических денег функция накопления служила стихийным регулятором денежной массы путём перетока денег из обращения в сокровище и обратно в соответствии с потребностями хозяйственного оборота. При неразменных кредитных и бумажных денег эта функция утратила свою регулирующую роль.
Нерациональное накопление праздных денег противоречит сущности капитализма, так как неработающий капитал - мёртвый капитал. Поэтому деньги, выполняя эту функцию, опосредствуют аккумуляцию временно свободных денежных накоплений и доходов и превращение их в капитал, приносящий прибыль, через институты финансового рынка (банки, финансовые учреждения, фондовые биржи и другое).
Деньги выполняют функцию средства платежа при погашении долговых обязательств (по заработной плате, кредитам, налогам, аренде). В экономической литературе встречаются утверждения о первичности этой функции денег и узкое понятие сущности денег лишь как средства платежа на основе её объединения с функцией средства обращения. Однако деньги могут быть использованы как средство платежа при условии их предварительного функционирования как меры стоимости. Функция средства платежа в отличие от средства обращения не опосредствует, а завершает сделку купли-продажи. Приобретая товар в кредит, покупатель вместо денег (Т-Д) передаёт продавцу долговое обязательство (Т-О) и оплачивает его при наступлении срока (О-Д). Деньги при этом выполняют функцию средства платежа. Развитие кредитных отношений создало условия для взаимного зачёта долговых обязательств и соответствующего уменьшения денежной массы, необходимой для хозяйственного оборота. Кроме того, поскольку возможны невозврат кредита и банкротство должника, для осуществления функции средства платежа необходимо создание резервного фонда, то есть функционирование денег как средства накопления. Следовательно, функция денег как средства платежа не заменяет другие функции, а взаимно связана с ними.
Функция мировых денег, исторически и логически возникшая на базе развития рассмотренных функций денег, имеет троякое назначение: как интернациональная мера стоимости, всеобщее средство платежа и материализация общественного богатства. Эволюция мировых денег повторяет путь национальных денег - от металлических к кредитным. Но мировых кредитных денег пока нет. Предложенный в 1943 году Дж. М. Кейнсом проект их выпуска был отвергнут под давлением США, заинтересованных в использовании доллара в качестве мировых денег (смотреть Валютная система). Потерпели неудачу и попытки превратить в мировые деньги выпускаемые с 1970 года МВФ специальные права заимствования (СДР).
С 1922 года в качестве функциональных форм мировых денег стали официально использоваться национальные, свободно конвертируемые валюты ведущих стран. Ныне это доллар США, евро, а также фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк. Несмотря на официальную демонетизацию золота, оно используется как чрезвычайные мировые деньги для расчётов в периоды войн, потрясений и в качестве ликвидных активов, которые центральные банки периодически продают для закупки необходимой валюты на погашение международных обязательств страны.
Некоторые авторы отрицают самостоятельный характер функции мировых денег, поскольку она повторяет все другие их функции в мировой экономике. Однако выделение этой функции обусловлено потребностями мирового рынка, интернационализацией и глобализацией мирохозяйственных связей, а также рассмотренными особенностями данной функции денег.
Выполняя свои функции, деньги играют важную роль в экономике. Обслуживая процесс воспроизводства, деньги измеряют стоимость товаров, опосредствуют их обмен и платежи по обязательствам, накапливают и сберегают ресурсы для использования их в будущем, способствуют развитию внешнеэкономич. деятельности участников рыночной экономики. Деньги - объект государственного регулирования, осуществляемого непосредственно путём проведения денежно-кредитной политики. Денежная масса определяется экономическим законом денежного обращения.
Центральный банк осуществляет таргетирование (от английского target - цель) денежной массы, устанавливая целевые ориентиры её изменения в течение года в целях сдерживания денежных факторов инфляции, поскольку деньги также являются объектом рыночного регулирования.