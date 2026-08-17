ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ преобразование денежной системы (полное или частичное)

Преобразование денежной системы, осуществляемое государством с целью упорядочения и стабилизации денежного обращения; выражение финансово-экономической политики государства.

Не­об­хо­ди­мость Д. р. обу­слов­ле­на эко­но­мич. и по­ли­тич. при­чи­на­ми. В их чис­ле: раз­вал де­неж­ной сис­те­мы в ре­зуль­та­те ин­фля­ции, из­ме­не­ния по­ли­тич. строя; соз­да­ние но­во­го го­су­дар­ст­ва или ин­те­гра­ци­он­но­го сою­за ря­да го­су­дарств; не­об­хо­ди­мость сжа­тия из­лиш­ка де­неж­ной мас­сы в об­ра­ще­нии с учё­том ре­аль­ной по­треб­но­сти хо­зяй­ст­вен­но­го обо­ро­та в день­гах; кон­фи­ска­ция до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тём; по­вы­ше­ние до­ве­рия к нац. день­гам. В за­ви­си­мо­сти от це­лей и ме­то­дов Д. р. раз­ли­ча­ют сле­дую­щие их ви­ды: 1) об­ра­зо­ва­ние но­вой де­неж­ной сис­те­мы в свя­зи с из­ме­не­ни­ем фор­мы ор­га­ни­за­ции де­неж­но­го об­ра­ще­ния (напр., пе­ре­ход от би­ме­тал­лиз­ма к зо­ло­то­му мо­но­ме­тал­лиз­му с сер. 19 в., за­тем от зо­ло­то­го стан­дар­та к не­раз­мен­ным кре­дит­ным день­гам с 1930-х гг.), пе­ре­строй­кой гос. строя (напр., в быв. ко­ло­ни­ях, за­вое­вав­ших по­ли­тич. не­за­ви­си­мость по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ; а так­же в быв. сов. рес­пуб­ли­ках по­сле рас­па­да СССР в 1991), объ­е­ди­не­ни­ем де­неж­ных сис­тем не­сколь­ких стран (напр., соз­да­ние над­на­цио­наль­ной де­неж­ной сис­те­мы 12 стран Ев­ро­сою­за, ос­но­ван­ной на еди­ной ев­роп. ва­лю­те – ев­ро); 2) час­тич­ное пре­об­ра­зо­ва­ние де­неж­ной сис­те­мы: из­ме­не­ние по­ряд­ка эмис­сии, но­вое на­име­но­ва­ние де­неж­ной еди­ни­цы и ви­дов де­неж­ных зна­ков, пре­об­ра­зо­вание ор­га­нов ре­гу­ли­ро­ва­ния де­неж­но­го об­ра­ще­ния; 3) ста­би­ли­за­ция де­неж­но­го об­ра­ще­ния с це­лью сдер­жи­ва­ния ин­фля­ции.

Для ус­пеш­но­го про­ве­де­ния Д. р. не­об­хо­ди­мы пред­по­сыл­ки, соз­да­вае­мые обыч­но в те­че­ние ря­да лет. Осн. пред­по­сыл­ки Д. р.: эко­но­мич. рост, уве­ли­че­ние нац. про­из-ва и то­ва­ро­обо­ро­та; ста­би­ли­за­ция гос. бюд­же­та; ста­би­ли­за­ция пла­тёж­но­го ба­лан­са, сни­же­ние внеш­ней гос. и кор­по­ра­тив­ной за­дол­жен­но­сти, на­ко­п­ле­ние зо­ло­то­ва­лют­ных ре­зер­вов для ре­гу­ли­ро­ва­ния кур­са нац. ва­лю­ты и по­га­ше­ние дол­га; по­ли­тич. ста­биль­ность в стра­не, не­об­хо­ди­мая для по­вы­ше­ния до­ве­рия уча­ст­ни­ков ры­ноч­ной эко­но­ми­ки и на­се­ле­ния к нац. ва­лю­те. При от­сут­ст­вии этих ус­ло­вий Д. р. обыч­но не эф­фек­тив­ны. Наи­бо­лее ус­пеш­ны Д. р., про­во­ди­мые в за­вер­ше­ние ком­плекс­ной про­грам­мы ре­гу­ли­ро­ва­ния ин­фля­ции и ста­би­ли­за­ции де­неж­но­го об­ра­ще­ния как со­став­ной эле­мент стра­те­гии со­ци­аль­но-­эко­но­мич. раз­ви­тия стра­ны.

Спо­со­бы Д. р. за­ви­сят от их це­лей, эко­но­мич. и по­ли­тич. по­ло­же­ния в стра­не, тем­па ин­фля­ции, по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва. До 1930-х гг. Д. р. сов­па­да­ли с ме­то­да­ми ста­би­ли­за­ции ва­лют – нул­ли­фи­ка­ци­ей, де­валь­ва­ци­ей и ре­валь­ва­ци­ей – и со­про­во­ж­да­лись воз­вра­том к зо­ло­то­му или се­реб­ря­но­му стан­дар­ту. Нул­ли­фи­ка­ция де­нег – объ­яв­ле­ние го­су­дар­ст­вом не­дей­ст­ви­тель­ны­ми силь­но обес­це­нен­ных де­нег (напр., во Фран­ции в кон. 18 в. вме­сто ан­ну­ли­ро­ван­ных ас­сиг­на­ций и зе­мель­ных ман­да­тов бы­ли вы­пу­ще­ны ме­тал­ли­че­ские и раз­мен­ные на зо­ло­то банк­но­ты). С 1930-х гг. нул­ли­фи­ка­ция про­во­дит­ся с не­боль­шим вы­ку­пом обес­це­нив­ших­ся де­нег. Напр., в Гер­ма­нии в свя­зи с обес­це­не­ни­ем мар­ки во время и по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны (в 1,6 трлн. раз) во вре­мя Д. р. 1924 об­мен про­из­во­дил­ся по со­от­но­ше­нию: 1 но­вая мар­ка за 1 трлн. ста­рых ма­рок; в Гре­ции в но­яб. 1944 – 1 но­вая драх­ма за 50 млрд. ста­рых драхм. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в ря­де стран Лат. Аме­ри­ки фак­ти­че­ски бы­ла про­ве­де­на нул­ли­фи­ка­ция обес­це­нен­ных де­нег. Ино­гда нул­ли­фи­ка­ция со­че­та­ет­ся с де­валь­ва­ци­ей. Де­валь­ва­ция – сни­же­ние кур­са нац. ва­лю­ты по от­но­ше­нию к иностр. ва­лю­там – со­про­во­ж­да­лась сни­же­ни­ем зо­ло­то­го со­дер­жа­ния де­неж­ных еди­ниц до его от­ме­ны в 1970-х гг. Ре­валь­ва­ция – по­вы­ше­ние кур­са (пре­ж­де – и её зо­ло­то­го со­дер­жа­ния) нац. ва­лю­ты по от­но­ше­нию к ино­стран­ной – при­ме­ня­ет­ся, ес­ли ин­фля­ция раз­ви­ва­ет­ся мед­лен­нее, чем в др. стра­нах, и пла­тёж­ный ба­ланс ак­ти­вен. Ис­то­рич. при­ме­ром мо­жет слу­жить Д. р. в фор­ме ре­валь­ва­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1881, ко­гда Банк Анг­лии во­зоб­но­вил раз­мен банк­нот на зо­ло­то по но­ми­на­лу 1:1, вос­ста­но­вив его до­ин­фля­ци­он­ную стои­мость. Ана­ло­гич­но бы­ла про­ве­де­на ре­валь­ва­ция дол­ла­ра в 1879. С пре­кра­ще­ни­ем раз­ме­на кре­дит­ных де­нег на зо­ло­то в 1930-х гг. де­валь­ва­ция и ре­валь­ва­ция ут­ра­ти­ли зна­че­ние как ме­то­ды Д. р. и ис­поль­зу­ют­ся как спо­соб ре­гу­ли­ро­ва­ния ва­лют­но­го кур­са.

Мас­со­вые Д. р. про­во­ди­лись по­сле ми­ро­вых войн. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны они рас­тя­ну­лись с 1922 (Шве­ция) до 1930 (Япо­ния). Пре­об­ла­да­ли де­валь­ва­ции и об­мен де­нег по низ­ко­му кур­су, близ­ко­му к нул­ли­фи­ка­ции (в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Венг­рии, Поль­ше и др.). Толь­ко в Ве­ли­ко­бри­та­нии в ре­зуль­та­те Д. р. ме­то­дом ре­валь­ва­ции бы­ло вос­ста­нов­ле­но до­во­ен­ное зо­ло­тое со­дер­жа­ние де­нег. Впер­вые Д. р. бы­ли про­ве­де­ны в не­ко­то­рых стра­нах (Поль­ша, Ав­ст­рия, Венг­рия) с по­мо­щью иностр. ста­би­ли­зац. зай­мов, по­лу­чен­ных от США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции на тя­жё­лых ус­ло­ви­ях, вклю­чая на­зна­че­ние их экс­пер­тов в центр. бан­ки для кон­тро­ля за эко­но­ми­че­ской, в т. ч. де­неж­но-кре­дит­ной, по­ли­ти­кой стран-долж­ни­ков. В пе­ри­од ми­ро­во­го эко­но­мич. кри­зи­са 1929–33 Д. р. офор­ми­ли пре­об­ра­зо­ва­ние де­неж­ной сис­те­мы – за­ме­ну зо­ло­то­го стан­дар­та сис­те­мой не­раз­мен­ных кре­дит­ных де­нег.

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в ря­де стран бы­ли про­ве­де­ны Д. р. пу­тём об­ме­на обес­це­нен­ных де­нег на но­вые. Обыч­но нор­ма об­ме­на бы­ла ог­ра­ни­че­на, ос­таль­ная сум­ма за­чис­ля­лась на бло­ки­ро­ван­ный бан­ков­ский счёт или кон­фи­ско­ва­лась.

В оте­че­ст­вен­ной ис­то­рии пер­вая Д. р. бы­ла про­ве­де­на в 1535 в Рус. гос-ве Е. В. Глин­ской для соз­да­ния об­ще­го­су­дар­ст­вен­ной уни­фи­ци­ро­ван­ной двух­уров­не­вой счёт­но-де­ся­тич­ной сис­те­мы де­неж­ных зна­ков на ос­но­ве се­реб­ря­но­го руб­ля (ве­сом 68 г), его до­лей (напр., 1/100 – се­реб­ря­ная ко­пей­ка, на­зы­вав­шая­ся «нов­го­род­кой», ве­сом 0,68 г), а так­же се­реб­ря­ных про­из­вод­ных от ко­пей­ки («ден­ги» и по­луш­ки). Все ста­рые мо­не­ты бы­ли за­пре­ще­ны. По­сле про­ве­де­ния ре­фор­мы де­неж­ная сис­те­ма при­об­ре­ла сле­дую­щий вид: 1 руб.= 100 коп., пол­ти­на = 50 коп., по­лу­пол­ти­на = 25 коп., грив­на = 10 коп., ал­тын = 3 коп., 1 коп. = 2 «ден­гам» (по 0,34 г се­реб­ра) = 4 по­луш­кам (по 0,17 г се­реб­ра). Де­неж­ные еди­ни­цы вы­ше ал­ты­на яв­ля­лись толь­ко счёт­ны­ми по­ня­тия­ми. В ви­де ре­аль­ных мо­нет су­ще­ст­во­ва­ли ко­пей­ки (с изо­бра­же­ни­ем всад­ни­ка с копь­ём), «ден­ги» (с изо­бра­же­ни­ем всад­ни­ка с саб­лей) и по­луш­ки (с изо­бра­же­ни­ем го­лу­бя). Из­вест­ные в не­боль­шом ко­ли­че­ст­ве ал­ты­ны кон. 16–17 вв. в де­неж­ном об­ра­ще­нии прак­ти­че­ски не уча­ст­во­ва­ли, а бы­ли на­гра­да­ми, как и зо­ло­тые «ден­ги» и ко­пей­ки.

В сер. 17 в. раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний, рост и ук­ре­п­ле­ние рос. рын­ка, уси­ле­ние гос. вла­сти, даль­ней­шая цен­тра­ли­за­ция го­су­дар­ст­ва вы­зва­ли не­об­хо­ди­мость усо­вер­шен­ст­во­ва­ния рос. де­неж­но­го хо­зяй­ст­ва. За­да­ча­ми Д. р. 1654–63, про­ве­дён­ной пра­ви­тель­ст­вом ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, яв­ля­лись вве­де­ние в де­неж­ное об­ра­ще­ние мо­нет круп­ных но­ми­на­лов, вне­дре­ние ме­ди в ка­че­ст­ве мо­нет­но­го ме­тал­ла, на­ча­ло че­кан­ки руб­ля, ори­ен­ти­ро­ван­но­го на зап.-­ев­роп. та­лер (т. н. ефи­мок). В 1654 в об­ра­ще­ние вве­де­ны се­реб­ря­ные руб­ли (ве­сом ок. 2 та­ле­ров; из­го­тов­ле­ны пу­тём пе­ре­че­кан­ки та­ле­ров), по­лу­пол­ти­ны (из раз­руб­лен­ных на 4 час­ти та­ле­ров), мед­ные пол­ти­ны (ве­сом в та­лер), ал­ты­ны и гро­ши (2 коп.). Все про­чие мо­не­ты под­ле­жа­ли при­ну­ди­тель­но­му изъ­я­тию каз­ной. В том же го­ду в де­неж­ном об­ра­ще­нии был ус­та­нов­лен би­ме­тал­лизм се­реб­ря­ных и мед­ных мо­нет. С ним бы­ло свя­за­но обес­це­не­ние мед­ных де­нег (за 1 се­реб­ря­ную коп. тре­бо­ва­ли 15 мед­ных коп.), за ко­то­рым по­сле­до­ва­ли от­каз го­су­дар­ст­ва при­ни­мать мед­ные день­ги в счёт уп­ла­ты на­ло­гов и по­да­тей, рост цен. Это вы­зва­ло об­ществ. не­до­воль­ст­во и при­ве­ло к Мед­но­му бун­ту 1662. В 1663 че­кан­ка мед­ных мо­нет пре­кра­ще­на, а имев­шие­ся у на­се­ле­ния в на­ли­чии их ос­тат­ки бы­ли вы­ку­п­ле­ны каз­ной по кур­су 100 мед­ных коп. = 1 се­реб­ря­ной коп.

По­треб­ность в до­пол­нит. сред­ст­вах для ве­де­ния Се­вер­ной вой­ны 1700–21 и осу­ще­ст­в­ле­ния пре­об­ра­зо­ва­ний во всех сфе­рах управ­ле­ния го­су­дар­ст­ва, а так­же не­об­хо­ди­мость обес­пе­чить со­пос­та­ви­мость рос. и зап.-ев­роп. де­неж­ных сис­тем в ус­ло­ви­ях раз­ви­тия внеш­ней тор­гов­ли ста­ли при­чи­на­ми Д. р. 1698–1704, про­ве­дён­ной Пет­ром I . В ос­но­ву де­неж­ной сис­те­мы был по­ло­жен един­ст­вен­ный прин­цип – де­ся­тич­ный (про­дол­жа­ет дей­ст­во­вать до сих пор). Все сум­мы ста­ли ис­чис­лять­ся в руб­лях и ко­пей­ках, счёт на «ден­гу» и ал­тын был от­ме­нён. В 1700–04 вы­пу­ще­на се­рия се­реб­ря­ных мо­нет – 1 руб. (ве­сом ок. 28 г), 50 коп., 25 коп., 10 коп., 5 коп. и 3 коп. В 1701 на­ча­лась че­кан­ка зо­ло­тых мо­нет, ис­поль­зо­вав­ших­ся гл. обр. при рас­чё­тах с круп­ны­ми по­став­щи­ка­ми, для за­гра­нич­ных пла­те­жей и нужд дво­ра. Го­су­дар­ст­вом дек­ла­ри­ро­ва­лось ра­вен­ст­во се­реб­ря­ных и мед­ных мо­нет. В сер. 1720-х гг. се­реб­ря­ная мо­не­та бы­ла осн. пла­тёж­ным сред­ст­вом, на её до­лю при­хо­ди­лось 88,5% об­щей сум­мы че­кан­ки мо­нет (на до­лю мед­ной – 9%, зо­ло­той – св. 2%). До­хо­ды каз­ны от че­кан­ки мо­нет к 1724 пре­вы­си­ли 10 млн. руб. (в ср. 423 тыс. руб. в год).

В 1769 Ас­сиг­на­ци­он­ны­ми бан­ка­ми в Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге в об­ра­ще­ние бы­ли вы­пу­ще­ны пер­вые рос. бу­маж­ные де­неж­ные зна­ки – ас­сиг­на­ции. В ре­зуль­та­те их по­вы­шен­ных эмис­сий для фи­нан­си­ро­ва­ния рус.-тур. вой­ны 1787–91, рус.-швед. вой­ны 1788–90 и др. гос. рас­хо­дов из об­ра­ще­ния ста­ли ис­че­зать зо­ло­тые, се­реб­ря­ные и мед­ные мо­не­ты, на ко­то­рые раз­ме­ни­ва­лись ас­сиг­на­ции. Мас­со­вый вы­пуск ас­сиг­на­ций в свя­зи с не­об­хо­ди­мо­стью средств на ве­де­ние Отеч. вой­ны 1812, а так­же боль­шое ко­ли­че­ст­во фаль­ши­вых ас­сиг­на­ций, на­пе­ча­тан­ных во Фран­ции и рас­про­стра­нён­ных в Рос­сии, вы­зва­ли даль­ней­шее па­де­ние их кур­са. Оче­ред­ная Д. р., про­ве­дён­ная в 1839–43 по ини­циа­ти­ве и под рук. мин. фи­нан­сов Е. Ф. Кан­кри­на , пре­сле­до­ва­ла цель пре­дот­вра­тить по­сто­ян­ное ко­ле­ба­ние кур­са со­от­но­ше­ния разл. ви­дов де­нег, об­ра­щав­ших­ся в Рос­сии (гл. обр. се­реб­ря­ных мо­нет и ас­сиг­на­ций). В хо­де ре­фор­мы был ус­та­нов­лен се­реб­ря­ный мо­но­ме­тал­лизм: в ос­но­ву де­неж­но­го об­ра­ще­ния п о­ло­жен се­реб­ря­ный рубль (ве­сом 18 г), ус­та­нов­ле­но обя­за­тель­ное со­от­но­ше­ние: 3,5 руб. ас­сиг­на­ция­ми = 1 руб. се­реб­ром. В 1840–43 Де­по­зит­ной кас­сой (уч­ре­ж­де­на при Гос. ком­мерч. бан­ке для хра­не­ния по­сту­п­ле­ний от гос. уч­ре­ж­де­ний и вкла­дов от ча­ст­ных лиц в се­реб­ря­ной мо­не­те, с 1841 при­ни­ма­ла слит­ки зо­ло­та и се­реб­ра) вы­пу­ще­ны би­ле­ты, по­лу­чив­шие хо­ж­де­ние на­рав­не с се­реб­ря­ной мо­не­той. В 1843 на­ча­лась за­ме­на преж­них ас­сиг­на­ций и би­ле­тов Де­по­зит­ной кас­сы (пер­во­на­чаль­но по­сту­пав­ших толь­ко в ка­зён­ные и бан­ков­ские пла­те­жи, с 1844 об­мен раз­ре­шён ча­ст­ным ли­цам) на но­вые гос. кре­дит­ные би­ле­ты. Они вы­пус­ка­лись вновь уч­ре­ж­дён­ной Экс­пе­ди­ци­ей гос. кре­дит­ных би­ле­тов Мин-ва фи­нан­сов (в от­ли­чие от би­ле­тов Де­по­зит­ной кас­сы бы­ли обес­пе­че­ны се­реб­ром не на 100%, а на 1/6 часть), под­ле­жа­ли сво­бод­но­му раз­ме­ну на мо­не­ту. В 1843 за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­ле­но стои­мо­ст­ное со­от­но­ше­ние: 100 руб. зо­ло­том = 103 руб. се­реб­ром = 103 руб. гос. кре­дит­ны­ми би­ле­та­ми. Изъ­я­тие преж­них ас­сиг­на­ций пре­кра­ще­но в 1851, де­по­зит­ных би­ле­тов – в 1853. В 1854 раз­мен кре­дит­ных би­ле­тов был ог­ра­ни­чен, в 1858 пре­кра­щён в свя­зи с рез­ким уве­ли­че­ни­ем вы­пус­ка бу­маж­ных де­нег во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853–56.

Наи­бо­лее ус­пеш­ной в Рос­сии счи­та­ет­ся Д. р. 1895–98. Го­то­ви­лась ми­ни­ст­ра­ми фи­нан­сов Н. Х. Бун­ге, А. И. Выш­не­град­ским и С. Ю. Вит­те (осу­ще­ст­в­ле­на по­след­ним; час­то в литературе на­зы­ва­ет­ся его име­нем) в хо­де проведения по­ли­ти­ки ин­ду­ст­риа­ли­за­ции Рос­сии. Це­ля­ми этой Д. р. бы­ло уве­ли­че­ние де­неж­ной мас­сы, не­об­хо­ди­мой при эко­но­ми­че­ском рос­те, и обес­пе­че­ние внеш­ней кон­вер­ти­руе­мо­сти руб­ля в свя­зи с при­вле­че­ни­ем иностранного ка­пи­та­ла в стра­ну. Основное со­дер­жа­ние ре­фор­мы – ус­та­нов­ле­ние зо­ло­то­го мо­но­ме­тал­лиз­ма. В 1895 раз­ре­ше­но за­клю­чать сдел­ки на зо­ло­то, Гос. банк Рос. им­пе­рии стал при­ни­мать зо­ло­тую мо­не­ту на те­ку­щие сче­та. В 1897 вся де­неж­ная эмис­сия бы­ла со­сре­до­то­че­на в Гос. бан­ке. Про­ве­де­на де­валь­ва­ция зо­ло­то­го руб­ля на 1/3: на им­пе­риа­лах при со­хра­не­нии их преж­ней фор­мы и со­дер­жа­ния зо­ло­та че­ка­нил­ся но­вый но­ми­нал в 15 руб., на по­лу­им­пе­риа­лах – в 7 руб. 50 коп.; на­ри­ца­тель­ная стои­мость зо­ло­той мо­не­ты срав­ня­лась с её фак­тич. кур­сом, что по­зво­ли­ло ус­та­но­вить стои­мо­ст­ное со­от­но­ше­ние: 1 руб. зо­ло­том = 1 руб. ас­сиг­на­ция­ми. В ос­но­ву де­неж­но­го об­ра­ще­ния по­ло­жен зо­ло­той рубль, со­дер­жав­ший 0,774 г зо­ло­та. Кре­дит­ные би­ле­ты ста­ли об­ме­ни­вать­ся на зо­ло­то без ог­ра­ни­че­ний. Эмис­сия кре­дит­ных би­ле­тов обес­пе­чи­ва­лась на 50%, ес­ли бы­ла ме­нее 600 млн. руб., или на 100%, ес­ли пре­вы­ша­ла этот объ­ём. В ре­зуль­та­те ре­фор­мы из­ме­ни­лась струк­ту­ра де­неж­но­го об­ра­ще­ния: ес­ли в 1895 кре­дит­ные би­ле­ты со­став­ля­ли 91,7% об­щей де­неж­ной мас­сы, то к нач. 1914 в об­щей де­неж­ной мас­се зо­ло­то со­став­ля­ло 21,2%, се­реб­ро – 5,4%, кре­дит­ные би­ле­ты – 73,4%. 27.7(9.8).1914, на­ка­ну­не всту­п­ле­ния Рос­сии в 1-ю ми­ро­вую вой­ну, раз­мен бу­маж­ных де­нег на зо­ло­то пре­кра­щён и впер­вые по­сле вве­де­ния зо­ло­то­го мо­но­ме­тал­лиз­ма рос. пра­ви­тель­ст­во да­ло раз­ре­ше­ние на осу­ще­ст­в­ле­ние круп­ной де­неж­ной эмис­сии сверх зо­ло­то­го за­па­са. Во вре­мя вой­ны по­доб­ные эмис­сии осу­ще­ст­в­ля­лись по­сто­ян­но, что вы­зва­ло обес­це­не­ние де­нег и серь­ёз­ное на­ру­ше­ние то­ва­ро­обо­ро­та.

В хо­де Гражданской вой­ны 1917–22, по­сле­до­вав­шей за Окт. ре­во­лю­ци­ей 1917, де­неж­ное об­ра­ще­ние в стра­не бы­ло па­ра­ли­зо­ва­но вслед­ст­вие не­ус­той­чи­во­сти по­ли­тич. си­туа­ции, ги­пер­ин­фля­ции, хо­ж­де­ния мно­же­ст­ва ви­дов де­нег и их сур­ро­га­тов, вы­пус­кав­ших­ся ор­га­на­ми разл. пра­ви­тельств и да­же об­ществ. ор­га­ни­за­ций.

Ост­рая ну­ж­да в на­лич­ных де­неж­ных сред­ст­вах, по­ста­вив­шая под уг­ро­зу вы­пла­ту за­ра­бот­ной пла­ты ра­бо­чим и слу­жа­щим на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ных пред­при­ятий, вы­ну­ди­ла и сов. пра­ви­тель­ст­во на­чать эмис­сию ни­чем не обес­пе­чен­ных де­нег и их сур­ро­га­тов. В нач. 1918 На­род­ный банк РСФСР вы­пус­тил де­неж­ную се­рию ку­пюр дос­то­ин­ст­вом в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000, 10000 руб. По внеш­не­му ви­ду они со­от­вет­ст­во­ва­ли де­неж­ным зна­кам Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва, но бы­ли под­пи­са­ны управ­ляю­щим Нар. бан­ком РСФСР Г. Л. Пя­та­ко­вым. Од­но­вре­мен­но в об­ра­ще­ние по­сту­па­ли кре­дит­ные и бан­ков­ские би­ле­ты цар­ско­го об­раз­ца дос­то­ин­ст­вом в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500 руб. То­гда же в ка­че­ст­ве гос. де­неж­ных зна­ков бы­ли при­зна­ны ку­по­ны от до­ре­во­лю­ци­он­ных цен­ных бу­маг, до­ре­во­лю­ци­он­ные 4%-ные дол­го­сроч­ные би­ле­ты и 5%-ные крат­ко­сроч­ные обя­за­тель­ст­ва гос. ка­зна­чей­ст­ва но­ми­на­лом 1000, 5000, 10000, 25000, 100000, 500000, 1000000 руб., 5%-ные об­ли­га­ции «Зай­ма Сво­бо­ды» с об­ре­зан­ны­ми ку­по­на­ми на по­лу­че­ние про­цен­та. Не­ко­то­рым ме­ст­ным СНК бы­ло раз­ре­ше­но пе­ча­тать свои день­ги, прав­да, мел­кие – дос­то­ин­ст­вом не бо­лее 100 руб. В кон. 1918 – нач. 1919 на тер­ри­то­рии РСФСР об­ра­ща­лось св. 2 тыс. ви­дов разл. де­неж­ных зна­ков и их сур­ро­га­тов. Сов. пра­ви­тель­ст­во ста­ло осу­ще­ст­в­лять по­ли­ти­ку «во­ен­но­го ком­му­низ­ма», на­ту­ра­ли­за­ции хо­зяйств. от­но­ше­ний, вне­дре­ния без­де­неж­ных рас­чё­тов ме­ж­ду гос. пред­при­ятия­ми и уч­ре­ж­де­ния­ми. В февр. 1919 Нар. банк, про­дол­жая де­неж­ную по­ли­ти­ку сов. пра­ви­тель­ст­ва, стал вы­пус­кать «рас­чёт­ные зна­ки РСФСР» – т. н. сов­зна­ки (к сер. 1921 но­ми­нал ку­пюр дос­тиг 100000 руб.). Стре­ми­тель­ный рост де­неж­ной мас­сы (с 43,2 млрд. руб. до 1168,6 млрд. руб. за пе­ри­од с 1.7.1918 по 1.1.1921) при­вёл к то­му, что день­ги прак­ти­че­ски ут­ра­ти­ли к.-л. цен­ность, а сов. рубль к 1921 со­ста­вил все­го 0,006% от стои­мо­сти до­во­ен­но­го руб­ля.

В свя­зи с не­об­хо­ди­мо­стью вос­ста­нов­ле­ния и нор­ма­ли­за­ции то­вар­но-де­неж­но­го обо­ро­та, пе­ре­хо­дом к но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке в 1922–24 про­ве­де­на Д. р., на­прав­лен­ная на ук­ре­п­ле­ние руб­ля. Её обыч­но свя­зы­ва­ют с име­нем нар­ко­ма фи­нан­сов Г. Я. Со­коль­ни­ко­ва. Бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны две де­но­ми­на­ции: в 1922 по со­от­но­ше­нию 10000 руб. ста­рых об­раз­цов к 1 руб. об­раз­ца 1922; в 1923 – 100 руб. об­раз­ца 1922 к 1 руб. об­раз­ца 1923. В ре­зуль­та­те де­неж­ная мас­са со­кра­ти­лась в 1 млн. раз. На­ря­ду с сов­зна­ка­ми Гос­банк РСФСР с 11.11.1922 на­чал вы­пус­кать но­вые де­неж­ные зна­ки – ос­но­ван­ные на зо­ло­те чер­вон­цы (7,74234 г чис­то­го зо­ло­та), на 25% обес­пе­чен­ные дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, а на 75% – крат­ко­сроч­ны­ми век­се­ля­ми и ли­к­вид­ны­ми то­ва­ра­ми. К ию­ню 1923 про­изош­ло вы­рав­ни­ва­ние кур­сов чер­вон­ца и твёр­дых иностр. ва­лют – фун­та стер­лин­гов и дол­ла­ра. По­сте­пен­но чер­вон­цы вы­тес­ни­ли из об­ра­ще­ния сов­зна­ки, вы­пуск ко­то­рых был пре­кра­щён в февр. – мар­те 1924. Вме­сто них на­чат вы­пуск но­вых де­нег – гос. ка­зна­чей­ских би­ле­тов дос­то­ин­ст­вом в 1, 3 и 5 руб., бан­ков­ско­го се­реб­ра в 1 руб. и 50 коп., раз­мен­но­го се­реб­ра (20, 15 и 10 коп.) и мед­ной мо­не­ты (5, 3, 2, 1 коп.). 10 ка­зна­чей­ских руб. при­рав­ни­ва­лись к 1 чер­вон­цу. Был осу­ще­ст­в­лён об­мен по кур­су 50 тыс. руб. сов­зна­ка­ми об­раз­ца 1923 на 1 но­вый рубль об­раз­ца 1924. Од­но­вре­мен­но по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние сис­те­ма при­ну­ди­тель­ных внутр. гос. зай­мов у на­се­ле­ния в счёт вы­пла­чи­вае­мой за­ра­бот­ной пла­ты. Ре­фор­ма при­ве­ла к уни­фи­ка­ции и ста­би­ли­за­ции де­неж­но­го об­ра­ще­ния.

В Великую Отечественную вой­ну де­неж­ная мас­са уве­ли­чи­лась в 4 раза, а объ­ём роз­нич­но­го то­ва­ро­обо­ро­та гос. и коо­пе­ра­тив­ной тор­гов­ли со­кра­тил­ся на 2/3, в об­ра­ще­нии поя­ви­лись фаль­ши­вые день­ги, из­го­тов­лен­ные в Гер­ма­нии. В ре­зуль­та­те к сер. 1940-х гг. де­неж­ное об­ра­ще­ние ока­за­лось де­фор­ми­ро­ван­ным, цен­ность руб­ля рез­ко сни­зи­лась. В це­лях изъ­ятия де­неж­ных из­лиш­ков у на­се­ле­ния про­ве­де­на кон­фи­ска­ци­он­ная Д. р. 1947. Ей пред­ше­ст­во­ва­ла от­ме­на кар­то­чек на пред­ме­ты пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти, что вос­ста­нав­ли­ва­ло то­ва­ро­обо­рот. В об­ра­ще­ние по­сту­пи­ли но­вые банк­но­ты Гос­бан­ка СССР дос­то­ин­ст­вом 100, 50, 25 и 10 руб. и ка­зна­чей­ские би­ле­ты – 5, 3 и 1 руб. Ста­рые на­лич­ные день­ги об­ме­ни­ва­лись на но­вые по со­от­но­ше­нию 10 : 1, день­ги на вкла­дах в сбер­кас­сах – диф­фе­рен­ци­ро­ван­но: до 3 тыс. руб. по кур­су 1 : 1; от 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб. – 3 : 1; св. 10 тыс. – 2 : 1. Од­но­вре­мен­но про­из­ве­де­на кон­вер­сия гос­зай­мов: об­ли­га­ции вы­пус­ков 1936–46 бы­ли об­ме­не­ны на об­ли­га­ции по­ни­жен­но­го 2%-но­го зай­ма 1948. В ито­ге ре­фор­мы де­неж­ная мас­са су­ще­ст­вен­но умень­ши­лась, а курс руб­ля воз­рос.

К кон. 1950-х гг. в свя­зи с рос­том объ­ё­ма про­из­вод­ст­ва и то­ва­ро­обо­ро­та рез­ко воз­рос де­неж­ный обо­рот и со­от­вет­ст­вен­но по­треб­ность в на­лич­ных день­гах. Для уве­ли­че­ния де­неж­ной мас­сы под рук. ми­ни­ст­ра фи­нан­сов СССР А. Г. Зве­ре­ва про­ве­де­на Д. р. 1961: ста­рые день­ги об­ме­не­ны на но­вые по со­от­но­ше­нию 10 : 1, а мас­штаб цен со­от­вет­ст­вен­но из­ме­нён.

Эко­но­мич. пре­об­ра­зо­ва­ния 2-й пол. 1980-х гг. уве­ли­чи­ли на рын­ке объ­ём де­неж­ной мас­сы, не обес­пе­чен­ной то­ва­ра­ми, в тор­гов­ле воз­ник де­фи­цит на ряд пред­ме­тов пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти, на­ча­лись рост цен и ин­фля­ция. В це­лях нор­ма­ли­за­ции де­неж­но­го об­ра­ще­ния и по­тре­би­тель­ско­го рын­ка в нач. 1991 бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка про­ве­де­ния кон­фи­ска­ци­он­ной Д. р., по­лу­чив­шей назв. «пав­лов­ской» – по име­ни пре­мьер-мин. СССР В. С. Пав­ло­ва. Пред­по­ла­га­лось про­из­ве­сти об­мен ку­пюр дос­то­ин­ст­вом в 50 и 100 руб. об­раз­ца 1961 (в сум­ме не бо­лее 1000 руб.) на ку­пю­ры тех же но­ми­на­лов об­раз­ца 1991 в те­че­ние 3 дней с от­мет­кой в пас­пор­те о со­сто­яв­шей­ся об­мен­ной опе­ра­ции. Од­на­ко це­ли ре­фор­мы не бы­ли дос­тиг­ну­ты, по­сколь­ку по ре­ше­нию пра­ви­тель­ст­ва в об­ра­ще­нии про­дол­жа­ли ос­та­вать­ся ку­пю­ры об­раз­ца и 1961, и 1991. Про­грес­си­рую­щая де­неж­ная эмис­сия при­ве­ла к ги­пер­ин­фля­ции, даль­ней­ше­му сни­же­нию кур­са руб­ля, от­то­ку де­нег с бан­ков­ских вкла­дов.

Пра­ви­тель­ст­во РФ пы­та­лось со­кра­тить ин­фля­цию с по­мо­щью ли­бе­ра­ли­зации роз­нич­ных цен (янв. 1992; т. н. шо­ко­вая те­ра­пия). В ре­зуль­та­те уве­ли­че­ние де­неж­ной мас­сы ста­ло рез­ко ус­ту­пать рос­ту по­тре­би­тель­ских цен, и к мар­ту 1992 раз­ра­зил­ся де­неж­ный кри­зис: про­изош­ло рез­кое сжа­тие де­неж­ной мас­сы, что по­влек­ло за со­бой даль­ней­ший спад про­из­вод­ст­ва. Уже в апр. 1992 вновь бы­ла на­ча­та эмис­сия де­нег, ста­би­ли­зи­ро­вать курс руб­ля по от­но­ше­нию к дол­ла­ру не уда­лось. В 1992–93 про­ве­де­на Д. р. с це­лью соз­да­ния но­вой нац. де­неж­ной сис­те­мы РФ, пе­ре­кры­тия по­то­ка де­нег, не обес­пе­чен­ных то­ва­ром, из го­су­дарств СНГ в Рос­сию. Её юри­дич. ос­но­ва – за­кон от 25.10.1992 «О де­неж­ной сис­те­ме Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции». Ос­но­вой де­неж­ной сис­те­мы стал рос. рубль, а эми­тен­том – Банк Рос­сии. Сов. руб­ли бы­ли об­ме­не­ны на рос. руб­ли по кур­су 1:1 без ог­ра­ни­че­ния сум­мы и сро­ка. В 1992 в об­ра­ще­нии поя­ви­лись банк­но­ты Центр. бан­ка РФ но­ми­на­лом в 5000 и 10000 руб., в 1993 – но­вая се­рия в 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 и 50000 руб. С 24.6.1993 все бан­ков­ские и ка­зна­чей­ские би­ле­ты СССР и би­ле­ты Центр. бан­ка РФ об­раз­ца 1992 изы­ма­лись из об­ра­ще­ния на тер­ри­то­рии Рос­сии. Д. р. 1993 не ук­ре­пи­ла кур­са руб­ля, ин­фля­ция про­дол­жа­лась, к сер. 1990-х гг. це­ны и за­ра­бот­ная пла­та из­ме­ря­лись мил­лио­на­ми руб­лей.

С 1998 осу­ще­ст­в­ля­лась де­но­ми­на­ция руб­ля по со­от­но­ше­нию 1000 : 1, срок об­ме­на де­нег был ус­та­нов­лен до 2002, за­тем про­длён до 2003.

Иллюстрации:

Го­су­дар­ст­вен­ный кре­дит­ный би­лет до­сто­ин­ст­вом в 250 руб­лей. 1918. РСФСР.

Архив БРЭ.

Им­пе­ри­ал. 1897. Рос­сий­ская им­пе­рия.

Архив БРЭ.

Ас­сиг­на­ция до­сто­ин­ст­вом в 10 руб­лей. Кон. 18 в. Рос­сий­ская им­пе­рия.

Архив БРЭ.

Ас­сиг­на­ция до­сто­ин­ст­вом в 10 руб­лей. Кон. 18 в. Рос­сий­ская им­пе­рия.

Архив БРЭ.

Мо­не­ты, вы­пу­щен­ные со­глас­но де­неж­ной ре­фор­ме 1535: 1 – ко­пей­ка; 2 – по­луш­ка.

Архив БРЭ.

Би­лет Бан­ка Рос­сии до­сто­ин­ст­вом в 10000 руб­лей.1992.

Архив БРЭ.

Би­лет Го­су­дар­ст­вен­но­го бан­ка СССР до­сто­ин­ст­вом в 100 руб­лей. 1961.

Архив БРЭ.

Мо­не­та до­сто­ин­ст­вом в 5 ко­пе­ек. 1924. СССР.

Архив БРЭ.

Авторы статьи: С. Л. Ефи­мов, Л. Н. Кра­са­ви­на, О. А. Та­ра­со­ва.