ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ преобразование денежной системы (полное или частичное)
Преобразование денежной системы, осуществляемое государством с целью упорядочения и стабилизации денежного обращения; выражение финансово-экономической политики государства.
Необходимость Д. р. обусловлена экономич. и политич. причинами. В их числе: развал денежной системы в результате инфляции, изменения политич. строя; создание нового государства или интеграционного союза ряда государств; необходимость сжатия излишка денежной массы в обращении с учётом реальной потребности хозяйственного оборота в деньгах; конфискация доходов, полученных преступным путём; повышение доверия к нац. деньгам. В зависимости от целей и методов Д. р. различают следующие их виды: 1) образование новой денежной системы в связи с изменением формы организации денежного обращения (напр., переход от биметаллизма к золотому монометаллизму с сер. 19 в., затем от золотого стандарта к неразменным кредитным деньгам с 1930-х гг.), перестройкой гос. строя (напр., в быв. колониях, завоевавших политич. независимость после 2-й мировой войны; а также в быв. сов. республиках после распада СССР в 1991), объединением денежных систем нескольких стран (напр., создание наднациональной денежной системы 12 стран Евросоюза, основанной на единой европ. валюте – евро); 2) частичное преобразование денежной системы: изменение порядка эмиссии, новое наименование денежной единицы и видов денежных знаков, преобразование органов регулирования денежного обращения; 3) стабилизация денежного обращения с целью сдерживания инфляции.
Для успешного проведения Д. р. необходимы предпосылки, создаваемые обычно в течение ряда лет. Осн. предпосылки Д. р.: экономич. рост, увеличение нац. произ-ва и товарооборота; стабилизация гос. бюджета; стабилизация платёжного баланса, снижение внешней гос. и корпоративной задолженности, накопление золотовалютных резервов для регулирования курса нац. валюты и погашение долга; политич. стабильность в стране, необходимая для повышения доверия участников рыночной экономики и населения к нац. валюте. При отсутствии этих условий Д. р. обычно не эффективны. Наиболее успешны Д. р., проводимые в завершение комплексной программы регулирования инфляции и стабилизации денежного обращения как составной элемент стратегии социально-экономич. развития страны.
Способы Д. р. зависят от их целей, экономич. и политич. положения в стране, темпа инфляции, политики государства. До 1930-х гг. Д. р. совпадали с методами стабилизации валют – нуллификацией, девальвацией и ревальвацией – и сопровождались возвратом к золотому или серебряному стандарту. Нуллификация денег – объявление государством недействительными сильно обесцененных денег (напр., во Франции в кон. 18 в. вместо аннулированных ассигнаций и земельных мандатов были выпущены металлические и разменные на золото банкноты). С 1930-х гг. нуллификация проводится с небольшим выкупом обесценившихся денег. Напр., в Германии в связи с обесценением марки во время и после 1-й мировой войны (в 1,6 трлн. раз) во время Д. р. 1924 обмен производился по соотношению: 1 новая марка за 1 трлн. старых марок; в Греции в нояб. 1944 – 1 новая драхма за 50 млрд. старых драхм. После 2-й мировой войны в ряде стран Лат. Америки фактически была проведена нуллификация обесцененных денег. Иногда нуллификация сочетается с девальвацией. Девальвация – снижение курса нац. валюты по отношению к иностр. валютам – сопровождалась снижением золотого содержания денежных единиц до его отмены в 1970-х гг. Ревальвация – повышение курса (прежде – и её золотого содержания) нац. валюты по отношению к иностранной – применяется, если инфляция развивается медленнее, чем в др. странах, и платёжный баланс активен. Историч. примером может служить Д. р. в форме ревальвации в Великобритании в 1881, когда Банк Англии возобновил размен банкнот на золото по номиналу 1:1, восстановив его доинфляционную стоимость. Аналогично была проведена ревальвация доллара в 1879. С прекращением размена кредитных денег на золото в 1930-х гг. девальвация и ревальвация утратили значение как методы Д. р. и используются как способ регулирования валютного курса.
Массовые Д. р. проводились после мировых войн. После 1-й мировой войны они растянулись с 1922 (Швеция) до 1930 (Япония). Преобладали девальвации и обмен денег по низкому курсу, близкому к нуллификации (в Германии, Австрии, Венгрии, Польше и др.). Только в Великобритании в результате Д. р. методом ревальвации было восстановлено довоенное золотое содержание денег. Впервые Д. р. были проведены в некоторых странах (Польша, Австрия, Венгрия) с помощью иностр. стабилизац. займов, полученных от США, Великобритании, Франции на тяжёлых условиях, включая назначение их экспертов в центр. банки для контроля за экономической, в т. ч. денежно-кредитной, политикой стран-должников. В период мирового экономич. кризиса 1929–33 Д. р. оформили преобразование денежной системы – замену золотого стандарта системой неразменных кредитных денег.
После 2-й мировой войны в ряде стран были проведены Д. р. путём обмена обесцененных денег на новые. Обычно норма обмена была ограничена, остальная сумма зачислялась на блокированный банковский счёт или конфисковалась.
В отечественной истории первая Д. р. была проведена в 1535 в Рус. гос-ве Е. В. Глинской для создания общегосударственной унифицированной двухуровневой счётно-десятичной системы денежных знаков на основе серебряного рубля (весом 68 г), его долей (напр., 1/100 – серебряная копейка, называвшаяся «новгородкой», весом 0,68 г), а также серебряных производных от копейки («денги» и полушки). Все старые монеты были запрещены. После проведения реформы денежная система приобрела следующий вид: 1 руб.= 100 коп., полтина = 50 коп., полуполтина = 25 коп., гривна = 10 коп., алтын = 3 коп., 1 коп. = 2 «денгам» (по 0,34 г серебра) = 4 полушкам (по 0,17 г серебра). Денежные единицы выше алтына являлись только счётными понятиями. В виде реальных монет существовали копейки (с изображением всадника с копьём), «денги» (с изображением всадника с саблей) и полушки (с изображением голубя). Известные в небольшом количестве алтыны кон. 16–17 вв. в денежном обращении практически не участвовали, а были наградами, как и золотые «денги» и копейки.
В сер. 17 в. развитие товарно-денежных отношений, рост и укрепление рос. рынка, усиление гос. власти, дальнейшая централизация государства вызвали необходимость усовершенствования рос. денежного хозяйства. Задачами Д. р. 1654–63, проведённой правительством царя Алексея Михайловича, являлись введение в денежное обращение монет крупных номиналов, внедрение меди в качестве монетного металла, начало чеканки рубля, ориентированного на зап.-европ. талер (т. н. ефимок). В 1654 в обращение введены серебряные рубли (весом ок. 2 талеров; изготовлены путём перечеканки талеров), полуполтины (из разрубленных на 4 части талеров), медные полтины (весом в талер), алтыны и гроши (2 коп.). Все прочие монеты подлежали принудительному изъятию казной. В том же году в денежном обращении был установлен биметаллизм серебряных и медных монет. С ним было связано обесценение медных денег (за 1 серебряную коп. требовали 15 медных коп.), за которым последовали отказ государства принимать медные деньги в счёт уплаты налогов и податей, рост цен. Это вызвало обществ. недовольство и привело к Медному бунту 1662. В 1663 чеканка медных монет прекращена, а имевшиеся у населения в наличии их остатки были выкуплены казной по курсу 100 медных коп. = 1 серебряной коп.
Потребность в дополнит. средствах для ведения Северной войны 1700–21 и осуществления преобразований во всех сферах управления государства, а также необходимость обеспечить сопоставимость рос. и зап.-европ. денежных систем в условиях развития внешней торговли стали причинами Д. р. 1698–1704, проведённой Петром I. В основу денежной системы был положен единственный принцип – десятичный (продолжает действовать до сих пор). Все суммы стали исчисляться в рублях и копейках, счёт на «денгу» и алтын был отменён. В 1700–04 выпущена серия серебряных монет – 1 руб. (весом ок. 28 г), 50 коп., 25 коп., 10 коп., 5 коп. и 3 коп. В 1701 началась чеканка золотых монет, использовавшихся гл. обр. при расчётах с крупными поставщиками, для заграничных платежей и нужд двора. Государством декларировалось равенство серебряных и медных монет. В сер. 1720-х гг. серебряная монета была осн. платёжным средством, на её долю приходилось 88,5% общей суммы чеканки монет (на долю медной – 9%, золотой – св. 2%). Доходы казны от чеканки монет к 1724 превысили 10 млн. руб. (в ср. 423 тыс. руб. в год).
В 1769 Ассигнационными банками в Москве и С.-Петербурге в обращение были выпущены первые рос. бумажные денежные знаки – ассигнации. В результате их повышенных эмиссий для финансирования рус.-тур. войны 1787–91, рус.-швед. войны 1788–90 и др. гос. расходов из обращения стали исчезать золотые, серебряные и медные монеты, на которые разменивались ассигнации. Массовый выпуск ассигнаций в связи с необходимостью средств на ведение Отеч. войны 1812, а также большое количество фальшивых ассигнаций, напечатанных во Франции и распространённых в России, вызвали дальнейшее падение их курса. Очередная Д. р., проведённая в 1839–43 по инициативе и под рук. мин. финансов Е. Ф. Канкрина, преследовала цель предотвратить постоянное колебание курса соотношения разл. видов денег, обращавшихся в России (гл. обр. серебряных монет и ассигнаций). В ходе реформы был установлен серебряный монометаллизм: в основу денежного обращения положен серебряный рубль (весом 18 г), установлено обязательное соотношение: 3,5 руб. ассигнациями = 1 руб. серебром. В 1840–43 Депозитной кассой (учреждена при Гос. коммерч. банке для хранения поступлений от гос. учреждений и вкладов от частных лиц в серебряной монете, с 1841 принимала слитки золота и серебра) выпущены билеты, получившие хождение наравне с серебряной монетой. В 1843 началась замена прежних ассигнаций и билетов Депозитной кассы (первоначально поступавших только в казённые и банковские платежи, с 1844 обмен разрешён частным лицам) на новые гос. кредитные билеты. Они выпускались вновь учреждённой Экспедицией гос. кредитных билетов Мин-ва финансов (в отличие от билетов Депозитной кассы были обеспечены серебром не на 100%, а на 1/6 часть), подлежали свободному размену на монету. В 1843 законодательно закреплено стоимостное соотношение: 100 руб. золотом = 103 руб. серебром = 103 руб. гос. кредитными билетами. Изъятие прежних ассигнаций прекращено в 1851, депозитных билетов – в 1853. В 1854 размен кредитных билетов был ограничен, в 1858 прекращён в связи с резким увеличением выпуска бумажных денег во время Крымской войны 1853–56.
Наиболее успешной в России считается Д. р. 1895–98. Готовилась министрами финансов Н. Х. Бунге, А. И. Вышнеградским и С. Ю. Витте (осуществлена последним; часто в литературе называется его именем) в ходе проведения политики индустриализации России. Целями этой Д. р. было увеличение денежной массы, необходимой при экономическом росте, и обеспечение внешней конвертируемости рубля в связи с привлечением иностранного капитала в страну. Основное содержание реформы – установление золотого монометаллизма. В 1895 разрешено заключать сделки на золото, Гос. банк Рос. империи стал принимать золотую монету на текущие счета. В 1897 вся денежная эмиссия была сосредоточена в Гос. банке. Проведена девальвация золотого рубля на 1/3: на империалах при сохранении их прежней формы и содержания золота чеканился новый номинал в 15 руб., на полуимпериалах – в 7 руб. 50 коп.; нарицательная стоимость золотой монеты сравнялась с её фактич. курсом, что позволило установить стоимостное соотношение: 1 руб. золотом = 1 руб. ассигнациями. В основу денежного обращения положен золотой рубль, содержавший 0,774 г золота. Кредитные билеты стали обмениваться на золото без ограничений. Эмиссия кредитных билетов обеспечивалась на 50%, если была менее 600 млн. руб., или на 100%, если превышала этот объём. В результате реформы изменилась структура денежного обращения: если в 1895 кредитные билеты составляли 91,7% общей денежной массы, то к нач. 1914 в общей денежной массе золото составляло 21,2%, серебро – 5,4%, кредитные билеты – 73,4%. 27.7(9.8).1914, накануне вступления России в 1-ю мировую войну, размен бумажных денег на золото прекращён и впервые после введения золотого монометаллизма рос. правительство дало разрешение на осуществление крупной денежной эмиссии сверх золотого запаса. Во время войны подобные эмиссии осуществлялись постоянно, что вызвало обесценение денег и серьёзное нарушение товарооборота.
В ходе Гражданской войны 1917–22, последовавшей за Окт. революцией 1917, денежное обращение в стране было парализовано вследствие неустойчивости политич. ситуации, гиперинфляции, хождения множества видов денег и их суррогатов, выпускавшихся органами разл. правительств и даже обществ. организаций.
Острая нужда в наличных денежных средствах, поставившая под угрозу выплату заработной платы рабочим и служащим национализированных предприятий, вынудила и сов. правительство начать эмиссию ничем не обеспеченных денег и их суррогатов. В нач. 1918 Народный банк РСФСР выпустил денежную серию купюр достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000, 10000 руб. По внешнему виду они соответствовали денежным знакам Временного правительства, но были подписаны управляющим Нар. банком РСФСР Г. Л. Пятаковым. Одновременно в обращение поступали кредитные и банковские билеты царского образца достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500 руб. Тогда же в качестве гос. денежных знаков были признаны купоны от дореволюционных ценных бумаг, дореволюционные 4%-ные долгосрочные билеты и 5%-ные краткосрочные обязательства гос. казначейства номиналом 1000, 5000, 10000, 25000, 100000, 500000, 1000000 руб., 5%-ные облигации «Займа Свободы» с обрезанными купонами на получение процента. Некоторым местным СНК было разрешено печатать свои деньги, правда, мелкие – достоинством не более 100 руб. В кон. 1918 – нач. 1919 на территории РСФСР обращалось св. 2 тыс. видов разл. денежных знаков и их суррогатов. Сов. правительство стало осуществлять политику «военного коммунизма», натурализации хозяйств. отношений, внедрения безденежных расчётов между гос. предприятиями и учреждениями. В февр. 1919 Нар. банк, продолжая денежную политику сов. правительства, стал выпускать «расчётные знаки РСФСР» – т. н. совзнаки (к сер. 1921 номинал купюр достиг 100000 руб.). Стремительный рост денежной массы (с 43,2 млрд. руб. до 1168,6 млрд. руб. за период с 1.7.1918 по 1.1.1921) привёл к тому, что деньги практически утратили к.-л. ценность, а сов. рубль к 1921 составил всего 0,006% от стоимости довоенного рубля.
В связи с необходимостью восстановления и нормализации товарно-денежного оборота, переходом к новой экономической политике в 1922–24 проведена Д. р., направленная на укрепление рубля. Её обычно связывают с именем наркома финансов Г. Я. Сокольникова. Были осуществлены две деноминации: в 1922 по соотношению 10000 руб. старых образцов к 1 руб. образца 1922; в 1923 – 100 руб. образца 1922 к 1 руб. образца 1923. В результате денежная масса сократилась в 1 млн. раз. Наряду с совзнаками Госбанк РСФСР с 11.11.1922 начал выпускать новые денежные знаки – основанные на золоте червонцы (7,74234 г чистого золота), на 25% обеспеченные драгоценными металлами, а на 75% – краткосрочными векселями и ликвидными товарами. К июню 1923 произошло выравнивание курсов червонца и твёрдых иностр. валют – фунта стерлингов и доллара. Постепенно червонцы вытеснили из обращения совзнаки, выпуск которых был прекращён в февр. – марте 1924. Вместо них начат выпуск новых денег – гос. казначейских билетов достоинством в 1, 3 и 5 руб., банковского серебра в 1 руб. и 50 коп., разменного серебра (20, 15 и 10 коп.) и медной монеты (5, 3, 2, 1 коп.). 10 казначейских руб. приравнивались к 1 червонцу. Был осуществлён обмен по курсу 50 тыс. руб. совзнаками образца 1923 на 1 новый рубль образца 1924. Одновременно получила распространение система принудительных внутр. гос. займов у населения в счёт выплачиваемой заработной платы. Реформа привела к унификации и стабилизации денежного обращения.
В Великую Отечественную войну денежная масса увеличилась в 4 раза, а объём розничного товарооборота гос. и кооперативной торговли сократился на 2/3, в обращении появились фальшивые деньги, изготовленные в Германии. В результате к сер. 1940-х гг. денежное обращение оказалось деформированным, ценность рубля резко снизилась. В целях изъятия денежных излишков у населения проведена конфискационная Д. р. 1947. Ей предшествовала отмена карточек на предметы первой необходимости, что восстанавливало товарооборот. В обращение поступили новые банкноты Госбанка СССР достоинством 100, 50, 25 и 10 руб. и казначейские билеты – 5, 3 и 1 руб. Старые наличные деньги обменивались на новые по соотношению 10 : 1, деньги на вкладах в сберкассах – дифференцированно: до 3 тыс. руб. по курсу 1 : 1; от 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб. – 3 : 1; св. 10 тыс. – 2 : 1. Одновременно произведена конверсия госзаймов: облигации выпусков 1936–46 были обменены на облигации пониженного 2%-ного займа 1948. В итоге реформы денежная масса существенно уменьшилась, а курс рубля возрос.
К кон. 1950-х гг. в связи с ростом объёма производства и товарооборота резко возрос денежный оборот и соответственно потребность в наличных деньгах. Для увеличения денежной массы под рук. министра финансов СССР А. Г. Зверева проведена Д. р. 1961: старые деньги обменены на новые по соотношению 10 : 1, а масштаб цен соответственно изменён.
Экономич. преобразования 2-й пол. 1980-х гг. увеличили на рынке объём денежной массы, не обеспеченной товарами, в торговле возник дефицит на ряд предметов первой необходимости, начались рост цен и инфляция. В целях нормализации денежного обращения и потребительского рынка в нач. 1991 была предпринята попытка проведения конфискационной Д. р., получившей назв. «павловской» – по имени премьер-мин. СССР В. С. Павлова. Предполагалось произвести обмен купюр достоинством в 50 и 100 руб. образца 1961 (в сумме не более 1000 руб.) на купюры тех же номиналов образца 1991 в течение 3 дней с отметкой в паспорте о состоявшейся обменной операции. Однако цели реформы не были достигнуты, поскольку по решению правительства в обращении продолжали оставаться купюры образца и 1961, и 1991. Прогрессирующая денежная эмиссия привела к гиперинфляции, дальнейшему снижению курса рубля, оттоку денег с банковских вкладов.
Правительство РФ пыталось сократить инфляцию с помощью либерализации розничных цен (янв. 1992; т. н. шоковая терапия). В результате увеличение денежной массы стало резко уступать росту потребительских цен, и к марту 1992 разразился денежный кризис: произошло резкое сжатие денежной массы, что повлекло за собой дальнейший спад производства. Уже в апр. 1992 вновь была начата эмиссия денег, стабилизировать курс рубля по отношению к доллару не удалось. В 1992–93 проведена Д. р. с целью создания новой нац. денежной системы РФ, перекрытия потока денег, не обеспеченных товаром, из государств СНГ в Россию. Её юридич. основа – закон от 25.10.1992 «О денежной системе Российской Федерации». Основой денежной системы стал рос. рубль, а эмитентом – Банк России. Сов. рубли были обменены на рос. рубли по курсу 1:1 без ограничения суммы и срока. В 1992 в обращении появились банкноты Центр. банка РФ номиналом в 5000 и 10000 руб., в 1993 – новая серия в 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 и 50000 руб. С 24.6.1993 все банковские и казначейские билеты СССР и билеты Центр. банка РФ образца 1992 изымались из обращения на территории России. Д. р. 1993 не укрепила курса рубля, инфляция продолжалась, к сер. 1990-х гг. цены и заработная плата измерялись миллионами рублей.
С 1998 осуществлялась деноминация рубля по соотношению 1000 : 1, срок обмена денег был установлен до 2002, затем продлён до 2003.
Иллюстрации:
Государственный кредитный билет достоинством в 250 рублей. 1918. РСФСР.
Архив БРЭ.
Империал. 1897. Российская империя.
Архив БРЭ.
Ассигнация достоинством в 10 рублей. Кон. 18 в. Российская империя.
Архив БРЭ.
Ассигнация достоинством в 10 рублей. Кон. 18 в. Российская империя.
Архив БРЭ.
Монеты, выпущенные согласно денежной реформе 1535: 1 – копейка; 2 – полушка.
Архив БРЭ.
Билет Банка России достоинством в 10000 рублей.1992.
Архив БРЭ.
Билет Государственного банка СССР достоинством в 100 рублей. 1961.
Архив БРЭ.
Монета достоинством в 5 копеек. 1924. СССР.
Архив БРЭ.
Авторы статьи: С. Л. Ефимов, Л. Н. Красавина, О. А. Тарасова.