ДЕНЕЖНОГО СБОРА ПРИКАЗ

ДЕ́НЕЖНОГО СБО́РА ПРИКА́З (При­каз де­неж­но­го и хлеб­но­го сбо­ра) - центр государственного учреждение в Русском государстве в XVII веке.

Об­ра­зо­ван около 1659 года на ба­зе уп­разд­нён­но­го При­ка­за сбо­ра рат­ных лю­дей для со­би­ра­ния «де­ся­той день­ги» - чрез­вы­чай­но­го на­ло­га (1/10 от стои­мо­сти дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва на­ло­го­пла­те­льщи­ка). Ве­дал сбо­ром де­нег и про­ви­ан­та для обес­пе­че­ния войск. В 1666/67-1668/69 годах объ­е­ди­нён с Боль­шо­го при­хо­да при­ка­зом. Воз­глав­лял­ся влия­тель­ны­ми гос. дея­те­ля­ми 2-й половине XVII века, в ча­ст­но­сти боя­ра­ми - Б.М. Хит­ро­во, князь­я­ми Ю.А. Дол­го­ру­ко­вым и М.Ю. Дол­го­ру­ко­вым . В 1681-1682 годах объ­е­ди­нён с Дои­моч­ным при­ка­зом. В 1682 году пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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