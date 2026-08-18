ДЕНЕЖНОГО СБОРА ПРИКАЗ
ДЕ́НЕЖНОГО СБО́РА ПРИКА́З (Приказ денежного и хлебного сбора) - центр государственного учреждение в Русском государстве в XVII веке.
Образован около 1659 года на базе упразднённого Приказа сбора ратных людей для собирания «десятой деньги» - чрезвычайного налога (1/10 от стоимости движимого имущества налогоплательщика). Ведал сбором денег и провианта для обеспечения войск. В 1666/67-1668/69 годах объединён с Большого прихода приказом. Возглавлялся влиятельными гос. деятелями 2-й половине XVII века, в частности боярами - Б.М. Хитрово, князьями Ю.А. Долгоруковым и М.Ю. Долгоруковым. В 1681-1682 годах объединён с Доимочным приказом. В 1682 году прекратил своё существование.