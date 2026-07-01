Денежная реформа 1895‒1897

Де`нежная рефо`рма 1895–1897 — реформа денежного обращения в России, суть которой заключалась в установлении системы золотого монометаллизма, или золотого стандарта рубля, что означало свободный размен кредитных билетов на золотую монету по неизменному курсу. Золотой стандарт впервые был принят в Англии в 1816, в 1870-е его ввели многие европейские государства (Германия, Франция, Италия, Бельгия, Швейцария) и США. В 1860—1880-е слабость экономики, хронические торговые, платежные и бюджетные дефициты делали невозможным переход России к золотому стандарту. Но на рубеже 1880-х—1890-х ряд урожайных лет, позволивших резко нарастить вывоз хлеба, меры жесткой бюджетной экономии министра финансов И. А. Вышнеградского, переход к протекционистской политике (Таможенный тариф, 1891) обеспечили стабилизацию курса рубля и накопление значительного золотого запаса. Преемник Вышнеградского С. Ю. Витте сумел добиться принятия в 1895—1897 пакета законов, которые устанавливали свободный размен кредитных билетов на золото , при этом 10-рублевая золотая монета (империал) приравнивалась к 15 кредитным рублям, что соответствовало фактическому курсу. Государственный банк получил право эмитировать банкноты, обеспеченные золотой наличностью на 50 %, если их сумма не превышала 600 млн руб., и на 100 % в случае превышения. В экономической системе Витте золотой стандарт рубля призван был гарантировать России равноправный доступ на международный рынок капиталов и стимулировать рост иностранных инвестиций в российскую промышленность. Всего за пятилетие — с 1895 по 1900 иностранные капиталовложения в России выросли более чем втрое (с 280,1 до 911 млн руб.), что составило 52 % всех акционерных капиталов. Однако свободный размен привел к оттоку золотой монеты из страны, основными факторами которого выступали: траты русских подданных в заграничных вояжах, уплата по частным и государственным займам, вывоз прибылей иностранными капиталистами. За 20 лет (1894—1913) суммарное отрицательное сальдо расчетного баланса России (т. е. безвозвратный вывоз капитала) приблизилось к 4 млрд руб. При таких условиях поддержание золотого стандарта требовало не только напряжения платежных сил населения, но и постоянных новых займов за границей. Так, в декабре 1905 размен на золото Государственным банком фактически был прекращен (без официального объявления), и лишь заключенный в 1906 во Франции рекордный заем (2,250 млрд франков) предотвратил крах россий­ской золотой валюты. Государственный долг России к 1914 превышал 12 млрд руб. и по тяжести ежегодных платежей (300—400 млн руб. в год) являлся самым большим в мире. С началом Первой мировой войны в 1914 размен на золото был отменен. Лит.: Витте С. Ю. Денежная реформа, кредит и банковская система России // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов в 5 томах. М., 2006—2007. Т. 3. Кн. 1—3; Власенко В. Е. Денежная реформа в России 1895—1898. Киев, 1949; Мигулин П. П. Реформа денежного обращения и промышленный кризис в России (1893—1902). М., 2006; Русский рубль. Два века истории. XIX—XX вв. М., 1994. И. Е. Дронов.