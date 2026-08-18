ДЕНЬЕР Андрей Иванович (наст. имя и фам. ‒ Генрих Иоганн Денир, Denier)
Российский фотограф и живописец.
Сын швейц. подданного. Обучался в петерб. АХ (1840–49) у К. П. Брюллова (звание неклассного художника получил в 1851). Один из первых фотографов в России, в 1851 открыл «Дагеротипное заведение художника Деньера» в С.-Петербурге (в нём в 1857 работал ретушёром И. Н. Крамской), но вскоре перешёл на мокроколлодионный процесс. С 1860 придворный фотограф. Изобретатель особого способа портретной съёмки, в котором на 1 отпечатке совмещались 2 по-разному экспонированных негатива (т. н. эффект Деньера). Критика отмечала тональное богатство и пластичность фотографич. произведений Д., представленных на выставках петерб. АХ (вместе с его живописными портретами). Усилиями Д. сформировалось отношение к фотографии как к иск-ву; его снимки отмечены медалью на фотографич. выставке в Берлине (1865). Вершиной творчества Д. стал «Альбом фотографических портретов августейших особ и лиц, известных в России» (издан в 1865 в форме 12 выпусков) – в т. ч. портреты Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, Т. Г. Шевченко, также фотоснимки представителей разл. этнич. групп. Автор группового фотопортрета рус. художников (П. А. Брюллов, Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковский, И. Е. Репин, А. И. Куинджи, В. М. Васнецов и М. П. Клодт).
Автор статьи: А. Н. Лаврентьев.