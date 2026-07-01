ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ - научная дисциплина, изучающая хронологию и климатические изменения прошлого с помощью годичных колец древесных растений.

В рам­ках Дендрохронологии вы­де­ля­ют «соб­ст­вен­но» Дендрохронология (со­став­ле­ние ден­д­ро­хро­но­ло­гических шкал, их со­пос­тав­ле­ние, от­но­си­тель­ная и ка­лен­дар­ная хро­но­ло­гия, да­ти­ров­ка по этим шка­лам яв­ле­ний при­ро­ды и из­де­лий из де­ре­ва) и ден­д­рок­ли­ма­то­ло­гию (изу­ча­ет кли­мат и его из­ме­не­ния, влия­ние кли­ма­тических фак­то­ров на при­рост дре­ве­си­ны).

Пер­вые по­пыт­ки объ­яс­не­ния ко­ле­ба­ний ши­ри­ны ко­лец у де­ревь­ев при­пи­сы­ва­ют Ле­о­нар­до да Вин­чи . В конце XIX века про­фес­сор Одес­ско­го университета В.Ф. Шве­дов вы­явил связь ме­ж­ду ши­ри­ной го­дич­ных ко­лец де­ревь­ев и ко­ли­че­ст­вом осад­ков. Американский ас­тро­ном Э.Э. Ду­глас, ис­сле­дуя (с 1904) связь кли­ма­та и сол­неч­ной ак­тив­но­сти, стал изу­чать влия­ние кли­ма­та на при­рост на­са­ж­де­ний. В 1920-1930-х годах для про­дле­ния хро­но­ло­гии, по­стро­ен­ной по современной дре­ве­си­не, им бы­ли ис­поль­зо­ва­ны об­раз­цы жёл­той со­сны из по­стро­ек ин­дей­ско­го по­се­ле­ния в Пу­эб­ло-Бо­ни­то и по­се­ле­ний ац­те­ков в северной час­ти шта­та Нью-Мек­си­ко. В ре­зуль­та­те уда­лось соз­дать ден­д­ро­хро­но­ло­гическую шка­лу для юго-за­па­да США с 698 года по 1929 года и по­ка­зать, что воз­мож­на да­ти­ров­ка при по­мо­щи дре­вес­ных проб. Им же в 1937 году ос­но­ва­на ла­бо­ра­то­рия по изу­че­нию го­дич­ных ко­лец при Ари­зон­ском университете, по­ло­жив­шая на­ча­ло об­шир­ным ис­сле­до­ва­ни­ям в Северной Аме­ри­ке. В Ев­ро­пе ден­д­ро­хро­но­ло­гические ис­сле­до­ва­ния ста­ли про­во­дить­ся с конце 1930-х - начале 1940-х годов. Наи­бо­лее из­вест­на германская шко­ла Б. Гу­бе­ра, ра­бо­таю­щая в основном с дре­ве­си­ной ду­ба, соз­дав­шая для Западной Гер­ма­нии шка­лу с 383 года, а для Вос­точ­ной - с 1004 года до со­вре­мен­но­сти. Норвежские ден­д­ро­хро­но­ло­ги соз­да­ли се­рии шкал для XIV-XX веков. В Рос­сии од­ним из пер­вых опы­тов ис­поль­зо­ва­ния Дендрохронологии для да­ти­ро­ва­ния ар­хео­ло­гических объ­ек­тов ста­ло по­строе­ние И.М. За­мо­то­ри­ным в 1950-х годах от­но­ситель­ной ден­д­рош­ка­лы по ма­те­риа­лам из кур­га­нов Па­зы­рык­ской куль­ту­ры . В 1959 году на­ча­лись ра­бо­ты по ден­д­ро­хро­но­ло­гическому да­ти­ро­ва­нию де­ревянных мос­то­вых, от­кры­тых в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де. На­сти­лы Ве­ли­кой, Кузь­мо­демь­ян­ской и Хо­лопь­ей улиц, на­счи­ты­вав­шие до 32 яру­сов, по­зво­ли­ли соз­дать от­но­си­тель­ную ден­д­рош­ка­лу в 578 лет. Её ка­лен­дар­ная при­вяз­ка про­из­во­ди­лась срав­не­ни­ем с дре­ве­си­ной, ис­поль­зуе­мой при строи­тель­ст­ве нов­го­род­ских церк­вей, имею­щих из­вест­ные по ле­то­пи­сям да­ты. Эта шка­ла, ох­ва­ты­ваю­щая 900 лет, яв­ля­ет­ся са­мой про­тя­жён­ной в Рос­сии, а воз­мож­но, и в Ста­ром Све­те.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)