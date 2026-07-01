ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ
ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ - научная дисциплина, изучающая хронологию и климатические изменения прошлого с помощью годичных колец древесных растений.
В рамках Дендрохронологии выделяют «собственно» Дендрохронология (составление дендрохронологических шкал, их сопоставление, относительная и календарная хронология, датировка по этим шкалам явлений природы и изделий из дерева) и дендроклиматологию (изучает климат и его изменения, влияние климатических факторов на прирост древесины).
Первые попытки объяснения колебаний ширины колец у деревьев приписывают Леонардо да Винчи. В конце XIX века профессор Одесского университета В.Ф. Шведов выявил связь между шириной годичных колец деревьев и количеством осадков. Американский астроном Э.Э. Дуглас, исследуя (с 1904) связь климата и солнечной активности, стал изучать влияние климата на прирост насаждений. В 1920-1930-х годах для продления хронологии, построенной по современной древесине, им были использованы образцы жёлтой сосны из построек индейского поселения в Пуэбло-Бонито и поселений ацтеков в северной части штата Нью-Мексико. В результате удалось создать дендрохронологическую шкалу для юго-запада США с 698 года по 1929 года и показать, что возможна датировка при помощи древесных проб. Им же в 1937 году основана лаборатория по изучению годичных колец при Аризонском университете, положившая начало обширным исследованиям в Северной Америке. В Европе дендрохронологические исследования стали проводиться с конце 1930-х - начале 1940-х годов. Наиболее известна германская школа Б. Губера, работающая в основном с древесиной дуба, создавшая для Западной Германии шкалу с 383 года, а для Восточной - с 1004 года до современности. Норвежские дендрохронологи создали серии шкал для XIV-XX веков. В России одним из первых опытов использования Дендрохронологии для датирования археологических объектов стало построение И.М. Замоториным в 1950-х годах относительной дендрошкалы по материалам из курганов Пазырыкской культуры. В 1959 году начались работы по дендрохронологическому датированию деревянных мостовых, открытых в Великом Новгороде. Настилы Великой, Кузьмодемьянской и Холопьей улиц, насчитывавшие до 32 ярусов, позволили создать относительную дендрошкалу в 578 лет. Её календарная привязка производилась сравнением с древесиной, используемой при строительстве новгородских церквей, имеющих известные по летописям даты. Эта шкала, охватывающая 900 лет, является самой протяжённой в России, а возможно, и в Старом Свете.